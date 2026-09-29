築起心橋｜80位建造業義工發揮關愛精神　伴長者遊迪士尼送暖

建造業工友平日穿梭於工地前線，為建設美好城市而努力，而工餘時間亦不忘以愛心關懷社會，身體力行服務社群，展現建造業的溫暖一面。早前由註冊專門行業承造商聯會、建造業議會青年事務委員會及香港建造業服務協會攜手主辦的「建造業耆樂融融——迪士尼奇妙之旅 2026」，安排80名建造業工友義工以一對一形式陪伴70名長者暢遊迪士尼。活動不僅讓一眾老友記盡興而歸，同時向大眾展現建造業工友除了以專業建設城市，亦非常關心社會，在公餘時間以愛心「築起社區心橋」，將慈善關懷持之以恆，為社區出一分力。



建造業義工們與長者們「飲茶」，氣氛融洽。

建造業義工陪長者們暢游迪士尼樂園，全程以一對一貼心照顧。

活動花絮︰

業界總動員 匯聚愛心龐大力量

活動行程相當豐富。義工與長者們先到酒樓「飲個靚茶」、歎點心午宴。席間義工們耐心傾聽老友記的生活點滴，更派發小禮物送上滿滿祝福，透過交流拉近彼此距離。眾人到達香港迪士尼樂園後，義工們化身「貼身保鑣」兼玩樂專員，陪伴長者暢玩樂園設施及欣賞精彩匯演，在歡聲笑語中締造難忘回憶。

今次活動陣容鼎盛，逾80名建造業義工參與。這班熱心的工友來自建造業不同機構，涵蓋政府部門如土木工程拓展署、路政署及其康體會、渠務署、東涌新市鎮擴展（東）「友建地」義工隊，以及業界企業如其士集團、新輝（建築管理）有限公司，更有香港建造學院學生與香港建造業關愛中心一同參與。

為了將資源精準支援有需要階層，主辦方在活動前連繫多區區議員辦事處，包括北區區議員劉鎮海、黃大仙區議員劉婉儀、屯門區議員鄭彥鈞、西貢區議員張萬添等，以及南葵涌社區服務處，協助尋找最合適的受惠長者。一眾來自政府單位、業界及學界代表與前線從業員騰出週末休息時間無私奉獻，絕對是建造業團結互助的最佳寫照。

建造業義工派發福袋予獨居長者。

建造業義工於公餘時間為獨居長者安裝浴室扶手，關心他們生活上細節。

青年力量凝聚業界精神 持續關愛社會

建造業一直秉持服務社群的精神，而青年更是這份關愛文化的重要傳承者。透過參與各類義工服務，建造業青年從業員在業界前輩的帶領下，將專業知識與愛心化為實際行動，回饋社區。

從探訪長者、派發福袋、家居改善，到植樹、淨灘、捐血及慈善籌款等公益活動，均可見青年義工的身影。透過與資深從業員並肩服務，年輕一代不但學習專業技能，更承傳建造業守望相助、關愛社群的核心價值。

建造業議會青年事務委員會一直積極鼓勵青年參與義工服務，為他們創造實踐與成長的機會。這些服務不僅為社區帶來正面影響，更讓青年建立責任感、團隊精神及公民意識。隨著一代又一代青年接棒參與，建造業的關愛文化得以持續延續，凝聚更多力量建設一個更美好、更共融的社會。

建造業義工嘉許禮2026

推動永續慈善 讓關懷於社區持續發芽

「建造業耆樂融融——迪士尼奇妙之旅」自2025年推出以來一直廣受好評，因此主辦單位決心將活動延續，期望每年都能凝聚業界力量，為長者送上歡樂與溫暖。未來，活動將繼續聯繫地區社區伙伴，並吸引更多青年從業員及香港建造學院學生參與其中，讓這份回饋社會的優良文化，在業界薪火相傳。

同心同行 攜手共建和諧溫馨香港

今次「建造業耆樂融融——迪士尼奇妙之旅 2026」活動是一場充滿人情味的暖心長跑。建造業從業員默默耕耘，不單以雙手建設城市，更用真誠陪伴拉近與老友記的距離。展望未來，建造業議會將繼續以各地區社區中心為樞紐，聯同業界不同機構及企業推出更多常態化的慈善活動，把這份關愛發揚光大，與香港人同心同行，為社區注入源源不絕的正能量。

(資料及相片由客戶提供)