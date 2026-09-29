深入工地實戰策劃　港鐵職場體驗計劃　助大專及高中生覓職涯路向

當工程學不再只是課堂上講解的理論，變成深入隧道鑽挖現場的體驗課；市場推廣策略亦由紙上談兵，轉化為落地推行的方案。這些真實的職場體驗，對正在規劃生涯路向的高中生和大專生而言，都是一場啟發自身、探索未來的歷程。

正於大專修讀機械工程系的Clayton、欲升讀工商管理系的中六學生Yulia，二人先參與港鐵「北環來『元』青年鐵路大使計劃」備受啟發，再於過去的暑假加入為期三日的「職場體驗計劃」，親身參與在工地、車廠與辦公室的工作，踏出邁向夢想的第一步。喜獲機會親身走入心儀行業，二人直言大開眼界，亦使他們更堅定追尋目標。



大專生深入隧道鑽挖現場

體會「以人為本」的工程溫度

「北環來『元』青年鐵路大使計劃」特設一系列港鐵工作坊，教授年輕人鐵路知識及新鐵路建造技術，青年大使於校園、社區舉辦講座，向公眾分享北環綫項目資訊。Clayton因而對北部都會區與鐵路發展產生濃厚興趣，決定今年參與港鐵「職場體驗計劃」。他於擔任青年大使期間曾參觀古洞站工地，而今次職場體驗可真正走入北環綫項目首個隧道鑽挖機啟動豎井工地，他直言大開眼界：「聽過團隊分享後，我發現興建鐵路不只是施工那麼簡單。由於工地附近有民居，團隊在推進項目的同時，亦要兼顧鑽挖過程對附近民居、環境和交通造成的影響。」

鐵路工程不止是機械、算法和技術等應用層面的討論，建設期間對周遭居民的生活質素，也是不可忽視的重要一環。他得悉港鐵團隊在整個施工過程中，要與不同專業人士和持份者溝通、調整施工細節，務求減少對周邊社區的影響。這些藏在細節裡的心思和溫度，讓他對工程行業有全新的體會：「這行業並不只是講求書本上的技術，更重要的是有一顆『以人為本』和建設社區的心。」鐵路不僅拉近兩地距離、便利居民生活，在建設期間、落成之後，帶來更美好且宜居的社區。

在專業工程團隊指導下，Clayton實試鐵路維修工序，如利用超聲波探測器檢查路軌。

挑戰商場推廣策劃

中六生解鎖商業思維 堅定選科志向

「職場體驗計劃」不止改變了Clayton對工程理解和印象，也為就讀中六、主修企業、會計與財務概論的Yulia帶來明確的職涯方向。面對即將升讀大學的選科關口，Yulia本來已對工商管理感興趣，但對行業實況認識不深。藉今次港鐵職場體驗，她有機會與組員一起為港鐵商場ELEMENTS圓方構思萬聖節推廣方案，來一場貼近真實行業日常的挑戰。既考驗自己的能力之餘，也可反思相關工種是否適合自己。起初Yulia以為做推廣單有創意就足夠，但在專業團隊的指導下，她意識到策劃背後還要考慮商場定位、顧客需求、市場策略及營運安排等多方面因素。

反思將創新構思轉化成落地方案的可行性，同時平衡商場特色、受眾喜好，Yulia藉是次體驗深明制定市場策略講求全盤的商業思維與執行力。從企業營運角度思考，她更確定自己對商業管理興趣甚大。

對工商管理系感興趣的中六生Yulia，坦言是次體驗讓她學會從企業營運角度思考。

從課堂走到職場 擴闊職涯想像

三年培育逾廿青年 尋覓夢想志向

除了Clayton和Yulia，另外亦有四名來自九龍華仁書院的中五及中六生參與今年的「職場體驗計劃」，他們即將面臨升讀大學及選科，希望對工程及鐵路範疇有更深入了解，為未來升學選擇作參考。

對這群參與青年而言，三天體驗最大得著不止是職場實務，亦是以更全面的視角，重新認識港鐵鐵路項目。透過一步步走入工程工地、車廠至物業業務部門，了解鐵路建設、日常營運與物業發展如何環環相扣，觀察各領域專業團隊之間的緊密協作。這種沉浸式的實地體驗打破課堂框架，所學不但能活用於生活之中，也促使他們在社區進行分享交流，使青年人在推動社區與鐵路發展的過程中，發揮影響力。

九龍華仁書院學生體驗模擬列車駕駛，了解鐵路營運實況。

港鐵一向重視青年發展，以「職場體驗計劃」為校園與職場搭建橋樑，既拓闊學生視野，亦啟發他們對未來職業的想像，及早進行生涯規劃。「職場體驗計劃」現已舉辦三年，至今已有8間學校、共25名學生參與，有參與學生更受啟發選擇修讀工程相關學士課程，港鐵公司總經理－人力資源蕭慧雯亦深受鼓舞：「希望透過『職場體驗計劃』，讓年輕人走出課堂，親身接觸不同專業範疇及真實職場環境，發掘興趣和潛能，為未來升學及事業發展做好準備。看到計劃能幫助年輕人探索志向，感到十分鼓舞。」

港鐵公司總經理－人力資源蕭慧雯 (左四) 樂見計劃成果，為年輕人成功尋覓志向而感到鼓舞。

(資料及相片由客戶提供)