貫穿港島雙核 太古廣場及太古坊以綠色低碳建設 調和職場身心平衡

座落金鐘和鰂魚涌兩大港島商業核心，太古廣場和太古坊正在改寫每個打工仔繁忙的上班日常。在太古廣場工作的上班族，每朝都可穿過全新建成、貫穿金鐘心臟地帶的「金鐘二橋」，在綠蔭陪伴下步入商場和辦公大樓，舒心又便捷；另一邊廂，當一眾打工仔走出人迫人的地鐵進入太古坊，眼看種滿植物的25萬呎後花園、走入其中呷一口清新空氣，這份愜意將清晨的煩躁一掃而空，讓身心充滿電再投入工作。當上班不再是一場趕忙地穿插人群的疲憊奔波， 而是被晨光與咖啡香包裹的舒心時光，太古地產正在改寫每個早晨的開端，讓「上班」化為一場平衡身心、回歸自我的生活儀式感。



新世代對理想職場的追求，已不再留於「薪高糧準」的物質層面，而是進一步延伸至空間環境、智慧科技、身心健康（Wellbeing）、可持續性等內外兼備的價值 ，渴求工作與生活之間能達至最舒心的平衡。這股職場新浪潮，亦為中層管理者帶來全新啟發——提升團隊活力與留任率的關鍵，在於能否提供一個以人為本，有溫度和歸屬感的職場空間。

對太古地產而言，理想的辦公空間不止只是結構與選材的堆疊，而是如何讓人在其中感到自在。「社區營造 」的核心概念就是打造有溫度的商業社區——讓上班不再是一場疲憊的例行公事，而是能在忙碌中找到舒心喘息、滋養身心的職場生活新態度。

以人為本的「打工仔」理想生活提案

太古坊25萬呎後花園舒心宜人 太古廣場構築國際級綠色職場

這趟職場生態轉型歷程，其實早就在太古坊的建設呈現。前身為百年太古船塢的太古坊，經過太古地產多年來的「創新衍變 」，將昔日修造船廠的鋼鐵輪廓 ，變成全港最具活力的國際級商業中心。貫徹社區營造的核心概念，如穿梭辦公大樓之間，設有達250,000平方呎的城市綠洲，讓上班族能隨時享受沉浸於自然景致的午後時光。除此之外，太古坊從設計到建築均貫徹最高的可持續發展標準，榮獲能源與環境設計先鋒評級 (LEED) 4.1版「既有社區」最高鉑金評級的物業發展項目，成為香港及大灣區首個奪得頂級榮譽的發展項目。這項國際認可不但印證綜合規劃、綠色空間及保育範疇、交通運輸連接和通達度的表現出色，更是太古地產切實地將「宜居」、「社群福祉」落實於上班族每一天的見證。

穿梭辦公大樓之間，太古坊的綠化園林空間佔地超過250,000平方呎，以親自然設計為重點，有助提升城市生物多樣性。

綠化休憩空間種植多種本地原生植物，幫助鳥類、昆蟲和其他動物在社區中繁衍生息，將辦公樓社區人群與大自然連繫。

對綠色建築的堅持，源於對人的關懷。太古廣場貫徹「以人為先」的核心概念，從室內採光、空氣質素到空間體驗，均著重每項細節，去年4月更取得WELL健康建築標準核心體2版鉑金級認證，涵蓋綜合發展項目內所有辦公樓和零售空間，以國際級標準全方位關注租戶與訪客的身心健康。

此照顧理念並不停步，更進一步從室內走向戶外。去年5月正式啟用的「金鐘二橋」，為繁忙的金鐘梳理出一段全新、無障礙的舒心路徑。天橋連接太古廣場與添馬公園、政府總部及立法會綜合大樓等核心區域，讓大眾可不受天氣所限，無論晴雨都可全天候穿梭金鐘心臟地帶。設計團隊更巧妙引入自然通風、節能天窗與輕量鋼結構，同時在兩旁種植花槽，融入節能減碳的設計元素。

金鐘一橋、二橋串連起的行人天橋網絡，進一步優化區內的步行系統，應對金鐘未來工作人口繼續增長，或是鐵路擴展帶來的額外人潮，提升金鐘核心區的通達度，亦體現太古地產在區域規劃與營造社區上的長遠發展承諾。

位於太古廣場的百年榕樹保育工程龐大，當年耗資高達2600多萬，是世界上其中一項最高額的保育個案之一。

連接太古廣場和夏慤花園的「金鐘二橋」大幅提升區內連通性和易行度，突顯太古地產積極營造社區、著眼長遠發展的承諾。

以綠色職場生態建立社區骨幹，而為讓可持續發展概念真正落地生根的，是太古地產相繼推出的一系列生活提案。如太古坊早在2020年已推出香港首個「智能環保杯及餐盒借用計劃」，簡單掃瞄QR Code即可「隨手借、隨處還」，讓重用和源頭減廢文化滲入生活日常。近20間參與計劃的餐飲商戶為顧客提供折扣優惠，官方亦不時推出現金回贈、免費咖啡等禮遇，吸引大眾建立環保習慣，形成全民響應的良性循環。計劃自推出以來，已成功減少逾6萬個一次性餐具被棄置。

太古坊特別推出的「綠色企業餐飲到會計劃」已支援超過60場企業活動，鼓勵租戶舉辦活動時使用可重用杯和餐盒。

「智能環保杯及餐盒計劃」令環保變得比想像中更輕鬆簡單，由個人延伸至企業層面。

「綠色廚房」的永續提案 從舌尖推動節能減廢

重用飲食器具，是建構綠色生活的起點。要做到源頭減廢，每一次對食物的選擇，都可以是關鍵。就如打工仔每日最期待的「Lunch Time」，也是一場舌尖上的綠色行動 。太古地產於2017年推出「綠色廚房」計劃，透過技術指引及分級認可機制嘉許商戶於節能省水、廢物管理及改善室內空氣質素等範疇的表現；部分參與食肆亦按其營運特色引入可持續食材，例如採用永續農耕咖啡豆，或選用本地及可持續來源的海鮮等，讓大眾的視點不僅止於飲食喜好、菜單特色，更能著眼於食材源頭 —— 從一粒咖啡豆到一盤在地食材，深明每一次用餐，都是支持環保的的生活態度。

太古地產設施統籌總經理連兆鴻（左）及太古廣場總經理招頴文（右）頒授認證予參與「綠色廚房」的餐飲商戶，嘉許在可持續發展方面的超卓表現。

計劃近年進一步優化並擴大規模，橫跨太古廣場、太古坊、太古城中心、東薈城名店倉，更涉足太古地產於中國內地的物業，至今邀得超過150間餐飲商戶合作參與，涵蓋連鎖餐廳、咖啡店、輕食店、美食廣場及酒店餐飲等不同類型。

太古地產可持續發展總監何浩賢樂見成果，並表示：「太古地產的願景是打造全球最可持續發展的社區，促進商業、人與自然的和諧共生。在最近發佈的「2050可持續發展策略」中，我們擴大了重點範疇，與租戶和合作夥伴展開更深入的合作。這些領域旨在發揮協同作用，因為可持續發展成果無法單靠一己之力實現。」

搭建「以人為本」的綠色橋樑

凝聚企業與個體 拼湊未來永續藍圖

企業要做到可持續發展，絕不能只掛在嘴邊。太古地產深信改變的力量源於凝聚，故特意推出 「環境績效約章」（Green Performance Pledge，簡稱“GPP”），團結企業的影響力，推動管理層與前線員工參與，齊心一致保護環境。計劃至今推出5年，已凝聚超過250間來自香港及中國內地的企業租戶參與，於多項可持續發展指標上取得顯著進步，單在2025年，連續兩年參與計劃的租戶已總共節電約394,000度，等如119個香港家庭一整年的用電量總和。節水量亦成果斐然，累計節水高達1,000立方米，相當於世界盃觀賽現場喝掉200萬杯生啤酒的驚人份量。實質的數據成果證明，當每個個體的微小習慣匯聚成河， 可為城市帶來長遠的正面影響。

今年7月於太古坊ArtisTree舉行的GPP年度論壇，吸引了超過160位租戶共同探討可持續發展專題，並見證過往一年環境效益的卓越成果。

今年7月，太古坊舉行年度GPP論壇，吸引了超過160位租戶代表齊聚一堂。透過專題討論，促成一段段珍貴的跨界對話與經驗分享，探討現今職場生態及未來可持續發展計劃。這場論壇不單是觀點薈萃的平台，更是記錄改變的里程碑，見證參與租戶的卓越成績。

環保從來不是生硬的措施規範，亦不是留於表面的商業口號。而是透過每個人看似微小的舉動，逐步凝聚成激發改變的力量，才能做到真正成效。正如工作，亦不該是無限消耗健康、犧牲個人時間的無止境忙碌，在適當的時候走入綠色園林間喘息，享受一段屬於自己的午後時光，又或是忙裡偷閒買一杯環保咖啡，在提供新鮮本地食材的餐廳享受一頓健康豐盛的午餐，都是調劑生活的方法。在急促的城市節奏之間，重新尋回工作與生活之間的平衡。

（資料及相片由客戶提供）