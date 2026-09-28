深水埗防火日教街坊用「防火四寶」　消防演話劇提升市民應變意識

深水埗舉行防火安全體驗日，除了有旺角消防局人員自編自導防火話劇，以輕鬆生動的方式，向街坊介紹應對火災採取的措施。同場亦教街坊用「防火四寶」—— 滅火筒、滅火氈、獨立火警偵測器以及防煙面罩。參加者都獲派防煙面罩，一旦遇上火警意外可派上用場。



深水埗舉行防火安全體驗日

深水埗舉行防火安全體驗日

防火安全體驗日由深水埗居民聯會、安心社區樓宇支援中心、深水埗左鄰右里關愛社、南昌東之友及南昌北居民聯會聯合主辦，香港消防處及深水埗區防火委員會協辦，昨天（27日）吸引約300名街坊參與。有別於傳統講座，大會先安排由旺角消防局人員自編自導的防火話劇，以輕鬆生動的方式，向街坊介紹應對火災採取的措施。

深水埗舉行防火安全體驗日

另外，由消防隊目主講的防火講座，講解家居的防火要點，包括「防火四寶」，大會也運用Kahoot即時互動問答平台，設計防火要點題目，讓市民透過手機即時作答。

深水埗舉行防火安全體驗日

活動上，深水埗民政事務專員王浩宇強調消防安全的重要性，並鼓勵市民參與活動增進了解。他感謝各合辦團體以及消防處的努力，為地區構思了不同的宣傳消防安全的活動，希望參加者能夠將學習到消防安全知識，傳播到社區。

深水埗舉行防火安全體驗日

深水埗區防火委員會主席吳騰表示，深水埗舊區樓宇密集，消防安全至關重要。是次活動不僅將防火知識帶給街坊，更期望透過左鄰右里守望相助，共同構建堅實的舊區防火網絡，將深水埗區打造成更宜居、更安心的社區。

深水埗舉行防火安全體驗日

出席的亦包括消防處九龍西區分區指揮官黎偉希、深水埗居民聯會理事長陳偉明、安心社區樓宇支援中心主席陳明耀、深水埗左鄰右里關愛社主席劉佩玉、南昌東之友主席陳龍傑、深水埗區議員林偉文以及南昌北居民聯會主席朱晋科。