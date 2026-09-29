兒科醫生陳欣永拆解學童健康隱憂 倡建「無手機」高質親子時間

「01親子最愛生活品牌大獎2026」頒獎典禮圓滿舉行，兒科專科醫生陳欣永擔任頒獎嘉賓。面對科技急速發展及資訊爆炸的世代，陳欣永深入剖析學童正面對的健康隱憂，親授家長過濾網上醫學資訊的秘訣，並以「醫生爸爸」的身份分享如何在百忙之中締造高質素的親子時光。

沉迷屏幕損身心 學童跑六分鐘即見暈

隨着生活模式轉變，學童從小接觸電子產品，戶外活動時間銳減。陳欣永在日常診症中觀察到，此轉變對學童身心均造成明顯影響：「昨天有病人求醫，他平時極少跑步，為應付學校要求跑了六分鐘，便突然見暈及胸口不適。」另外，因長時間維持坐姿「只活動手指」，體能與身體協調性大不如前，而且學童近視問題亦有呈年輕化趨勢。

心理與社交方面同樣存在隱憂。學童過度依賴網上社交平台，減少真實接觸，導致部分兒童及青少年的社交技巧轉弱，在情緒控制、專注力及表達能力上都顯得較被動。他呼籲家長應刻意為子女安排踩單車、行山及游泳等戶外運動，減少長時間留在家中面對屏幕。

陳欣永呼籲家長應多為子女安排戶外運動，減少面對屏幕時間。

挑選保健品忌人云亦云 「智選」首重成份產地

市面上的兒童保健品五花八門，呼應大會提倡的「智選」理念，陳欣永強調挑選產品必須「根據個人需要」，切忌人云亦云：「不要因為見到其他家長買，便覺得自己不買會對小朋友很差。」家長必須先審視子女是否有實際需要。在決定服用後，他建議優先選擇品質可靠的大品牌，並仔細查閱產品成份及產地，特別留意會否潛藏高糖分或致敏原，以免引起副作用。

網上資訊難分真偽 首選可靠醫療機構數據

現今家長極易在網上接觸到海量育兒及健康資訊，陳欣永強調家長必須為資訊「把關」。他建議首要尋找來源可靠的資料，例如大學醫學院或衞生署等大型機構發佈的資訊，並留意內容是否有臨牀數據或研究報告支持。

對於不少網上意見領袖（KOL）的親身經歷分享，陳欣永提醒家長需多加思考其真實性：「我們最需要看清楚資訊背後會否有隱藏動機，例如是否正在推銷產品。」他強調，在為小朋友選擇治療方案或補充品時，若有任何疑問，最穩妥的做法始終是尋求醫生的專業意見。

重質不重量締造「無手機」高質陪伴

作為兒科專科醫生，陳欣永坦言平日工作繁重，而就讀高中的子女亦忙於預備大學及維繫社交圈子。儘管各有各忙，這位「醫生爸爸」依然堅持建立健康的生活習慣，秘訣在於「重質不重量」。

「大家相處時間的質素才是最重要。」陳欣永分享家中的一項規矩——捍衛無手機餐桌：「即使飯前他們花很多時間看手機，但吃飯時大家都必須放下，不能注視螢幕或檢視訊息。」他視這段用膳時間為最親密的親子互動時刻。此外，他亦會刻意安排一家人去旅行，重點在於製造讓大家放下日常繁瑣、專注溝通的高質素陪伴時間。