授權轉賬騙案多！建行(亞洲)拆解黃金一小時自保法

隨着電子支付普及，詐騙活動呈現規模化及複雜化的趨勢。以近期蘋果公司（Apple）推出新型號iPhone為例，隨即爆發多宗信用卡被盜用買機的案件，反映大眾在享受便利時容易跌入安全盲點。雖然2025年本港詐騙案件錄得逾4.3萬宗，為自2019年攀升後首次出現下降，但涉案金額仍高達約81億港元。建行(亞洲)指出，銀行業致力推動防騙工作，尤其針對不法分子誘導客戶「自主授權」轉賬的騙案，正積極提升大眾防騙意識。建行(亞洲)近日聯同多間機構舉辦「理財智醒嘉年華」，以寓教於樂的方式向市民傳遞防騙知識，攜手守護客戶資產安全。



建行(亞洲)副董事長及行長張駿在活動上致辭。

授權付款騙案難防 長者險失數十萬養老金

現時不法分子多數利用數碼渠道及社交媒體操縱受害人情緒，誘導他們親自登入及確認轉賬，令銀行系統難以即時識別其背後的欺詐風險。防騙往往有賴前線職員的警覺性。早前，一名年長客戶前往建行(亞洲)分行，企圖將數十萬港元轉至第三方戶口。前線職員察覺該客戶過往主要進行定期存款，甚少涉及第三方轉賬，加上客戶對轉賬目的說法前後不一，隨即引起職員高度警惕。職員當機立斷致電警方「防騙易」熱線18222核實，成功識破該宗投資騙局，保全了客戶的資金。

建行(亞洲)一直致力保障客戶資產安全，積極響應金管局及香港警務處的部署，與同業緊密協作。

把握「黃金一小時」 阻截騙款

若市民不幸點擊釣魚連結或發現異常交易，必須把握「黃金一小時」的關鍵窗口期，以增加追蹤、攔截或凍結騙款的機會。建行(亞洲)建議市民應立即停止輸入資料或轉賬，若曾在可疑軟件輸入資料應盡快更改密碼，並透過官方渠道聯絡銀行處理，以及致電警方求助。

同時，市民應截圖保存可疑短訊、付款收據、轉數快代號及交易時間等證據，以便執法機構追查。一旦騙款被迅速轉移或轉往境外，追討難度將大幅增加，因此市民務必緊記「黃金一小時」原則，「防線在銀行手上，警覺在市民心中」，時刻保持警覺，攜手守護家人財產。

活動以「智安全 防詐騙」為主題，透過建行(亞洲)防騙大使「精明梨」、趣味互動遊戲及講座分享，以寓教於樂的形式向市民傳遞防騙知識。

引入AI預警監控 「智安存」用戶量增逾9倍

為應對層出不窮的騙局，建行(亞洲)已加入銀行間資訊共用平台（FINEST），與另外27家銀行共享風險資訊。在科技應用上，建行(亞洲)積極推進人工智能技術應用，全面提升監控系統的效能。

此外，為全方位保障客戶資金安全，該行積極推廣「智安存」等防護服務。截至2026年8月，使用「智安存」服務的建行(亞洲)客戶人數較推出初期大幅增加超過9倍，反映公眾對資金安全的重視程度日益提升。

建行(亞洲)舉行「智安全 防詐騙」AI海報創作比賽，嘉許善用人工智能技術宣傳防騙訊息的青少年。

跨界別辦嘉年華 銀行業攜手助公眾提升防範意識

除了系統升級外，公眾教育同樣重要。建行(亞洲)日前與香港金融管理局、香港警務處、香港中國企業協會、香港中資銀行業協會及香港中華廠商聯合會，聯合舉辦「理財智醒嘉年華」。活動開幕儀式由建行(亞洲)副董事長及行長張駿、全國人大常委兼立法會主席李慧琼，GBS，JP、財經事務及庫務局局長許正宇，GBS，JP、香港中國企業協會副會長兼總裁于曉、香港金融管理局助理總裁(銀行操守)許懷志、香港中資銀行業協會副會長兼秘書長陳振英，BBS，JP、立法會議員洪錦鉉、立法會議員張培剛、觀塘民政事務專員何立基，JP、東九龍總區副指揮官顔鐵誠總警司(Mr. Mark Anstiss)及香港中華廠商聯合會副會長吳國安共同主禮。

張駿在活動致辭時表示：「近年本港詐騙案件持續上升，對市民財產安全這一金融安全底線構成重大挑戰，銀行業有責任積極參與防騙宣傳，協助公眾提升風險防範意識。」

活動當日設有多個主題遊戲攤位及講座，並由建行(亞洲)防騙大使「精明梨」與市民互動。大會亦為5月份舉辦的「智安全 防詐騙」AI海報創作比賽舉行頒獎儀式，嘉許善用科技與藝術宣傳防騙訊息的中小學生，期望透過跨機構協作進一步擴大防騙宣傳覆蓋面，為市民築起財產安全防護網。值得一提的是，於香港警務處舉辦的「傑出銀行員工嘉許典禮」中，建行(亞洲)更自2023年起連續三年榮獲「防騙宣傳及教育大獎」殊榮，彰顯銀行在防止及打擊騙案工作中的卓越表現。

（資料由客戶提供）