助養兒童｜每月兩百幾蚊點改變貧困社區？拆解宣明會長遠脫貧模式

在物質豐富的香港，每月兩百幾蚊可能是一件或數件衣服，或一頓晚餐的開支。但在遠方的貧困社區，這筆金額卻能發揮意想不到的槓桿效應，徹底扭轉無數兒童與家庭的命脈。



根據聯合國2026年《全球糧食危機報告》，2025年全球有2.66億人面臨嚴重糧食短缺，約 3,550 萬兒童患上急性營養不良；全球更有約22億人缺乏安全飲用水。

現場直擊：等待改變的童年

在非洲馬拉維，9歲女孩塔達拉（Tadala）因家庭變故缺乏糧食與物資，家裡為了買糧延續生命，無辦法給她完整衣服，她只能穿著破爛衣服上學，卻常遭同學嘲笑她暴露身體，讓她感到羞愧又難受；雙胞胎姊妹洛文尼斯與揚科，每天來回長途跋涉打水4次，弄得頭疼腳腫，更因疲憊而經常上學遲到，實現夢想遙遙無期。

家境貧困的女孩塔達拉因穿破爛衣服上學，被同學笑她暴露身體，她感到羞愧又難過。

全球有約22億人缺乏安全飲用水，在遠方的貧困社區，不少人需要每天來回長途跋涉打水。

根據聯合國2026年《全球糧食危機報告》，2025年全球有2.66億人面臨嚴重糧食短缺，近1,000萬兒童患有嚴重急性營養不良。

一筆捐款如何發揮最大效益？以蒙古Khuvsgul社區為例

「給他魚吃，不如教他釣魚。」香港宣明會採用的「社區發展項目」（Area Development Programme, ADP），並非單純發放物資，而是以約 15 年為周期，因地制宜推進健康、水資源、教育、生計發展及兒童保護工作。

以蒙古 Khuvsgul 社區（2007–2026年項目）為例，項目共惠及167,000人：

• 水資源與健康：清潔食水覆蓋率由不足 50%提升至 81%；每天能進食三餐營養膳食的兒童由 52% 增至 81%。

• 教育改善：培訓超過1,000名教師，改善30多所學校的設備（如圖書館、電腦室等）。

• 家庭生計與改觀：單親爸爸Father Jack曾因殘障與生活壓力而酗酒渡日。在女兒獲得助養後，他參加了正向育兒課程，並接受縫紉技能培訓。獲贈縫紉機後，他開展皮革小生意養活一家，與子女修補了關係，子女的生活亦得到改善。

透過宣明會「非常廚灶」計劃，營養不良的兒童健康得到改善。

單親爸爸Father Jack曾因殘障與生活壓力而酗酒渡日。在女兒獲得助養後，他參加了正向育兒課程，與子女修補了關係，子女的生活亦得到改善。

製鞋業有助於保留傳統工藝，同時為居民創造了新的收入來源。

學生在新建、設備齊全的圖書館中，享受閱讀的樂趣。

助養兒童 FAQ：參與前必看懶人包

Q1：善款是如何分配與運作的？

宣明會集合助養者的善款，投放於為期約 15 年的社區發展項目，與村民一起建立社區，並提升村民自行解決問題的能力，讓兒童、家庭及整個社區長遠受惠。

Q2：成為助養者後，我會收到甚麼資料來了解孩子的成長？

成功參與後，助養者會收到一份「兒童資料包」，當中包含受助兒童的照片、個人簡介及家庭背景。此外，你每年會收到周年進度報告，了解孩子的最新近況，掌握善款在當地推動的具體項目成果（如水井興建、學校改善工程等）

而宣明會設有「My World Vision 捐助者專區」電子平台，方便助養者隨時透過手機或電腦了解孩子近況、撰寫電子信件、檢視捐款紀錄等。

Q3：如果個人經濟狀況有變，可以隨時暫停或終止助養嗎？

可以。助養兒童計劃屬於自願性質的長期捐款，助養者可因應個人經濟或生活狀況隨時調整、暫停或終止捐款。

宣明會助養兒童網頁：https://bit.ly/4xHP7pm

了解更多助養兒童計劃：https://bit.ly/47jORC8

（資料由客戶提供）