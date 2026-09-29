90後夫婦買市區樓　驚見30年「古早」熱水爐　極速換新享無限熱水

隨着樓市回暖，不少年輕夫婦把握機會「上車」購入二手樓。馮生（Shing）與馮太（Kalin）早前購入市區二手單位。他們坦言，以往居住村屋，家居不時出現各式昆蟲，不是人人適應；加上村屋使用儲水式熱水爐，容量有限，洗澡時水溫會迅速下降，約十分鐘便可能用盡熱水。



為追求更舒適的生活環境，二人決定搬回市區。豈料準備入住前，發現屋內的熱水爐原來已有逾30年歷史，幾乎比夫婦更早「出世」。面對舊屋租約即將期滿，新居竟然未準備好入伙之際，夫婦二人急忙求援。幸好煤氣公司迅速安排更換新爐，終於如願享受穩定的熱水供應。

馮生與馮太（Shing與Kalin）分享購入市區二手樓的入伙經歷，坦言以往住村屋不時出現各式昆蟲，不是人人適應，為追求更舒適的生活環境，決定搬回市區。

險忘預約「開氣」客服迅速安排

Kalin表示，由於二人以往居於村屋，習慣使用電器和石油氣，忽略了使用煤氣爐亦須開戶口。不過由於網上開設新戶口亦算方便快捷，煤氣公司客戶服務中心更迅速為倆口子在預約的翌日，便安排師傅上門「開氣」，並進行安全檢查。

由於以往無使用煤氣的經驗，兩人收樓後才得悉需上網開設全新煤氣戶口。

馮太致電客戶服務中心預約「開氣」程序，獲接線員迅速安排師傅翌日上門。

驚現與樓同齡的30年熱水爐 師傅貼心檢查

翌日下午，煤氣公司師傅準時上門。Kalin讚揚師傅態度專業有禮，不但自備鞋套，檢查煤氣錶及喉管時更主動打開窗戶，保持室內通風，並細心協助移開櫃內雜物。

檢查期間，師傅發現屋內的熱水爐為當年隨樓附送的型號，雖然運作正常，但機齡已逾30年，與樓齡相若。有關型號已停產，市面上未必有零件更換。聽取專業意見後，Shing與Kalin果斷決定購買全新熱水爐。

煤氣公司師傅翌日準時登門造訪，並自備鞋套，獲戶主大讚態度專業有禮。

師傅在檢查煤氣錶及喉管時十分細心，主動開窗保持室內通風，並協助移開櫃內雜物。

24小時極速送貨安裝 體驗安全貼心服務

二人其後在展銷室選購熱水爐，確認心儀型號有現貨後，店員表示最快可於24小時內安排送貨及安裝。新爐安裝完畢後，Kalin即場測試，發現新熱水爐不但可即時供應熱水，水溫相當穩定，徹底告別水溫忽冷忽熱的困擾，亦感受到煤氣公司的極高效率和優質服務。

香港中華煤氣有限公司客戶安裝服務總經理李健輝表示，期望由開戶到裝爐的每個環節，都能做到「保護安全、放心、貼心」。

香港中華煤氣有限公司客戶安裝服務總經理李健輝表示，公司的服務宗旨簡單而明確，期望由客戶開戶、安裝爐具，以至日常使用煤氣的每個環節，均能貫徹「保護安全、放心、貼心」的理念，讓大眾搬入新居後享受舒適生活。除親臨門市及致電熱線外，市民亦可透過網上平台便捷辦理開戶及預約維修等事宜。

經師傅檢查證實舊爐已停產超過三十年後，兩人聽從建議親臨展銷室選購全新熱水爐。

熱水爐問題迎刃而解，Shing笑言，太太日後即使每天洗澡兩小時，也不用擔心熱水不足。Kalin亦打趣稱，終於可以「補償」昔日住村屋時，頭髮洗濕一半卻突然沒有熱水的狼狽經歷。

（資料由客戶提供）