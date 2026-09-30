貿發局秋電展聚焦AI與機械人　盼配合五年規劃及施政報告

貿發局下月舉行電子產品及照明旗艦展覽，包括秋季電子產品展（秋電展）、國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），香港國際戶外及科技照明博覽，香港國際秋季燈飾展（秋燈展）。四項展覽預計吸引來自 28 個國家及地區、約 6,200 家展商參與。為配合香港政策方向貿發局今年於秋電展特設「未來產業館」，加強人工智能的展示與應用對接。



貿發局將於 10 月舉行電子產品及照明旗艦展覽，包括 秋季電子產品展（秋電展）、國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），香港國際戶外及科技照明博覽，香港國際秋季燈飾展（秋燈展）。

貿發局副總裁朱耀昌在記者會上表示特區政府早前發表最新一份《施政報告》及首個《香港五年規劃》，提出要鞏固提升香港國際貿易中心地位、加快建設國際創新科技中心，以及深化人工智能應用和發展。配合這些政策方向，貿發局今年十月將於相關展覽加入多項嶄新元素，包括在秋電展增設『未來產業館』、加強人工智能及機械人技術的展示與應用對接，協助企業連接資金、人才、技術及環球市場。

貿發局將於 10 月舉行電子產品及照明旗艦展覽，包括 秋季電子產品展（秋電展）、國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），香港國際戶外及科技照明博覽，香港國際秋季燈飾展（秋燈展）。

他續指，同場亦會設立『出海全球通』專區，為企業提供諮詢服務，推動更多內地企業利用香港平台「出海」。

貿發局將於 10 月舉行電子產品及照明旗艦展覽，包括 秋季電子產品展（秋電展）、國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），香港國際戶外及科技照明博覽，香港國際秋季燈飾展（秋燈展）。

「未來產業館」展館得到創新科技及工業局支持，並由貿發局與香港電子業商會合辦、香港主要創科機構領航，聚焦「未來計算」、「未來製造」、「未來海洋及量子科技」、「未來微電子科技」以及「未來健康與生活」五大領域。

秋電展及 electronicAsia 率先在 10 月中舉行，預計有來自 15 個國家和地區、超過 3,200 家展商參展。