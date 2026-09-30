小心詐騙｜金管局籲防欺詐網站　Mastercard：無辦相關活動或獎賞

Mastercard日前發出欺詐網站通知，籲持卡人及公眾注意，並指該網站與其公司無關係。Mastercard指，該欺詐網站未經授權虛假宣傳Mastercard品牌和服務，而Mastercar 並無舉辦此類活動、宣傳或獎賞計劃。



金管局今日（30日）亦呼籲市民提高警覺，留意一個由Mastercard所發出關於欺詐網站的新聞稿，並指有關零售支付系統營運者已向金管局匯報事件。



金管局9月30日呼籲市民提高警覺，留意一個由Mastercard所發出關於欺詐網站的新聞稿。

金管局今日指，有關零售支付系統營運者已向金管局匯報事件，而金管局提醒公眾，任何人士若曾向該網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關系統營運者，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。

Mastercard指，該欺詐網站hxxps[:]//masternbeg[.]com，未經授權虛假宣傳 Mastercard 品牌和服務，而Mastercard 並無舉辦此類活動、宣傳或獎賞計劃。

Mastercard提醒持卡人保持警惕，並妥善保護其個人資料，持卡人切勿在可疑網站上輸入支付卡資料、一次性密碼或其他任何個人資料，亦不要回覆來歷不明的訊息，重申絕不會透過電郵、短訊或其他通訊平台要求持卡人提供此類型資料。

Mastercard指，持卡人若懷疑其支付卡資料已外洩，應立即聯絡其發卡機構報告事件，並向警方報案以作調查，而任何人士若對任何使用 Mastercard 品牌的網站或活動的真偽有懷疑，請電郵至 Mastercard 客戶服務團隊 AskMastercard_APMEA@mastercard.com 進行核實。