建造業走向數碼化與AI普及！一文看清行業前景與入行培訓攻略

提到建造業，不少人仍停留在「日曬雨淋」、「體力勞動」的刻板印象。然而，隨着時代進步，這個傳統行業早已迎來翻天覆地的科技變革。隨着未來大型基建及北部都會區發展落成，政府與建造業界正積極應用創新科技及數碼技術。面對龐大工程量帶來的黃金機遇，對在職人士及大學生而言，掌握新技術已成為晉升管理層的關鍵競爭力與重要優勢。



基金資助推動升級 2026「AI之年」催生新興職位

新技術的普及並非紙上談兵，建造業議會將2026年定為「人工智能年」，推動涵蓋八大範疇的AI應用；同時，根據政府發布的技術通告（Technical Circular），已明文要求指定規模的公共工程合約必須採用AI技術。加上業界透過建造業創新及科技基金（CITF），資助推動創新科技應用，標誌着新技術已全面落地。

科技轉型直接帶動了對專業人才的渴求。根據建造業議會最新的《建築信息模擬採用情況調查》（BIM Adoption Survey）顯示，總承建商對建築信息模擬（BIM）的採用率已由2020年的47%大幅攀升至2025年的72%；而未來5年，BIM Coordinator更會出現約3.7%至11.1%的供應缺口。這些轉變直接為從業員帶來龐大的發展空間。建造業不再只有傳統崗位，更誕生了極具潛力的新興職位，例如：

• 智慧工地專員（Smart Site Specialist）：負責管理及營運智慧工地

• 智慧建造專家（Smart Construction Specialist）：專責於工地推動及整合各類數碼系統

告別傳統勞動模式 三大關鍵助你成未來工程精英

未來的工程項目將高度依賴數據分析、自動化系統及智慧工地管理，在此趨勢下，對於渴望晉升的在職人士及準備入行的大學生而言，及早將自己打造成精通科技與工程管理的複合型人才，便能將挑戰化為突圍而出的絕佳契機。在職人士及大學生若想突圍而出，成為未來工程界的精英，必須具備以下條件：

• 掌握AI、數碼及先進建造技術：緊貼行業步伐，學習運用BIM等數碼技術，以及MiC（組裝合成建築法）等先進建築工法以提升工程效率。

• 建立跨界別的管理能力：現代工程需要結合科技與傳統建造知識，從業員需具備多元融合的管理視角。

• 持續進修：保持學習心態，考取專業資格，以維持自身的專業競爭力。

建造專業進修院校（SPDC）舉辦的「大師級培訓課程」，匯聚業界頂尖專家親身授課，透過實務經驗分享與深度交流，為學員帶來最前沿的工程策略與創新思維。

萬呎創科實境教學 SPDC助你從課堂直達未來工地

要裝備上述的未來技能，選擇合適的進階學習平台至關重要。香港建造學院（HKIC）轄下的建造專業進修院校（SPDC），正是專為在職人士及大學生提供專業的進修階梯，是掌握新技術的最佳平台。

SPDC提供一系列針對新技術的多元化前瞻專業課程，幫助大家裝備未來技能，當中包括：

• 人工智能應用課程（AI Course）︰掌握AI數據分析與應用，精準提升工程規劃與安全預測能力

• 建築信息模擬課程（BIM Course）︰針對市場極度渴求的BIM技能，培訓數碼立體建模及項目統籌專才

• 組裝合成建築法課程（MiC Course）︰學習最新高效建築模式，強化跨項目協調及現代化施工管理

• 建造管理課程（Construction Management Course）︰結合理論與實務管理知識，培養具備項目策劃、協調及領導能力的人才

• 大師級培訓課程（Master Class）︰匯聚業界頂尖專家親身授課，深度探討最前沿的工程與科技策略

• 未來建造英才課程（Future Construction Excellence）︰涵蓋本地、內地及海外三大範疇，全方位擴闊國際視野，專為工程界未來領袖度身訂造

「未來建造中心」內特設「數碼分身專區（Digital Twin Hub）」，讓學員親身體驗如何利用虛擬數據模型，精準監測及管理未來的智慧工地。

更值得一提的是，香港建造學院去年設立了「未來建造中心」（Centre for Future Construction）佔地超過10,000平方呎，設有多個先進科技專區，包括：人工智能專區（AI Hub）、機械人專區（Robotics Hub）、數碼分身專區（Digital Twin Hub）及安全智慧工地系統專區（4S Hub）。中心內更設有沉浸式模擬實境專區（Immersive Hub），為學生打造極具真實感的「沉浸式學習體驗」，讓學員能夠從課堂直接連接未來工地實況，全方位提升實戰能力。

作為建造專業進修院校（SPDC）年度星級課程的「未來建造英才課程」，專為培育工程界未來領袖度身訂造，助學員全方位掌握國際級的數碼建造精髓。

把握數碼轉型黃金期 踏出專業第一步

建造業正處於數碼轉型的黃金期，掌握新技術才有廣闊的晉升空間。無論是尋求事業突破的在職人士，抑或是規劃未來的大學生，都應主動出擊，把握機遇，立即了解SPDC的課程資訊！

了解更多及報名︰https://www.hkic.edu.hk/zh-hk/about/spdc

（資料由客戶提供）