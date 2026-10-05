Keeta夥惜食堂推凍餐速遞 智能配送網絡助安老服務解長者燃眉之急

隨著香港人口高齡化，政府近年貫徹「居家安老爲本，院舍照顧爲後援」的政策方針，致力促進以社區及居家爲核心的安老模式。外賣平台Keeta與惜食堂及慈善機構合作，以結合企業、科技、地區團體的跨界別協作模式，推出全港首創「安老愛心凍餐速遞計劃」，由社福機構在前綫掌握社區需求，將惜食堂的膳食透過Keeta的物流網絡與智能科技直接送到每一戶長者手中。



現年84歲的盧婆婆與其92歲丈夫陸伯伯屬雙老家庭，兩人共擁有3名子女，大女兒及二兒子各自與家庭同住，而有特殊照顧需要的小兒子並不長居家中。盧婆婆提到，以往一直由自己親自煮食，大女兒亦經常前往探望母親，幫忙補充家中物資。惟上月盧婆婆晨運不慎摔倒傷了腳，留院3日觀察情況，出院後走路依然一拐一拐，須留家休養，便由大女兒在每天下班後幫忙買菜煮飯。

現年84歲的盧婆婆與其92歲丈夫陸伯伯屬雙老家庭，自上月起接受「安老愛心凍餐速遞計劃」服務。

憶及當時情況，盧婆婆憶述腳面腫脹瘀黑，大概有近一個月時間都行動受限。後來社工留意到外向的盧婆婆許久沒到長者中心，便致電其大女兒詢問情況，並介紹參與「安老愛心凍餐速遞計劃」。一周後，盧婆婆與陸伯伯便開始收到凍餐。盧婆婆形容餐盒非常豐富：「一次可以攞到幾份餐，有魚有肉、份量足，食得好滿足。」盧婆婆續指，現時只需每周留在家中兩次等候接餐，「時間(遷)就到，我哋日日都喺度，佢就每個禮拜三同五送嚟，多數係兩點鐘。要加熱咪攞去電飯煲，俾少少滾水，兜一兜，撳個掣。我鍾意就會打隻蛋落去，我老公唔鍾意食蛋，佢就唔會自己加。」她說。

本港社會高齡化 長者膳食支援需求極切

事實上，社區內長者對送餐服務的需求很大，博愛醫院郭興坤長者鄰舍中心註冊社工余康淇提到，特別是患病或住院後回家休養的老人家，他們一般在出院後也需要約1-3個月的休養過渡期。「多數這些長者都是獨居，或有些是雙老家庭，他們對膳食的需求是非常之大。若他們本身爲照顧者的角色，再進了醫院，即使出院後身體也會變得更虛弱，難以繼續承擔照顧的責任，他們的需求就會更大。」她說。

博愛醫院郭興坤長者鄰舍中心註冊社工余康淇提到，社區內對送餐服務的需求極高，特別是患病或住院後回家休養的長者。

本港持續高齡化，按政府數據，預計長者人口在2046年將增至274 萬，屆時會佔總人口超過三分之一。面對社會高齡化帶來的挑戰，更顯社區支援的重要性。香港大學秀圃老年研究中心樓瑋群教授表示，研究發現部分長者飲食習慣不健康加上進食次數不足，逾75%長者平時自行煮食，但高達52.5%長者平時依靠泡麵、麵包或罐頭充飢，面臨嚴重營養危機；32%長者每天僅吃兩餐，24.8%在過去七天內曾出現漏餐、不吃飯情况；另在「老老照顧」的個案中，90.3%照顧者主要精力均消耗於備餐與購物中。

香港大學秀圃老年研究中心樓瑋群教授指出，研究發現逾75%長者平時自行煮食，但高達52.5%長者平時依靠泡麵、麵包或罐頭充飢。

在是次計劃下，當長者同意參加後，最快一星期內即可開始收到送餐服務，可為他們及時紓緩燃眉之急。余康淇表示：「結合Keeta的物流演算科技與人力資源、惜食堂的急凍餐與冰櫃設備，再透過我們NGO掌握地區需求，三方的配合是一個嶄新而具體、落地的嘗試。」她又提到，長者透過計劃接觸到外賣送餐模式，可降低長者對陌生配送的戒心，同時又能讓長者感受到科技帶來的便利與社區關懷，以促進他們的社區參與度。樓瑋群教授亦認為：「開創安老服務創新模式十分重要，讓資源得以靈活調配，有助回應香港高齡社會的迫切需求。」

Keeta與惜食堂合作，以結合企業、科技、地區團體的跨界別協作模式，推出「安老愛心凍餐速遞計劃」。

跨界別協作送餐模式 回應高齡社會需求

安老愛心凍餐速遞計劃月前舉行發布會，惜食堂創辦人董愛麗表示：「適逢惜食堂邁入成立15周年，我們一直堅守『惜食行善、關懷弱勢』的初心，並持續思考如何運用科技協助基層解決用餐問題。」面對本港長者人口持續上升，董直言，傳統熱食配送在時間與地理上面臨不少挑戰，是次非常高興能與Keeta及前線慈善機構伙伴攜手合作，結合惜食堂在速凍餐及智能凍櫃所累積7年的經驗，讓速凍餐透過Keeta靈活高效的物流網絡與智慧科技送到長者手中。她亦期望未來能將計劃擴展至深水埗及上水以外的更多社區。

惜食堂創辦人董愛麗表示，是次計劃結合惜食堂在速凍餐及智能凍櫃所累積7年的經驗，讓速凍餐透過Keeta靈活高效的物流網絡與智慧科技送到長者手中。

作為科技賦能方，Keeta 香港總經理文秦表示：「民以食爲天，Keeta來到香港三年，始終踐行『幫大家吃得更好，生活更好』的使命。我們覆蓋全港18區的即時配送網絡，不光讓長者能够更及時得到膳食支援，也大大提升了送餐的效率，從而讓社工騰出雙手專注陪伴與照護。這次和惜食堂合作的意義，在于把科技帶進安老服務，開創全新的跨界合作模式。這不僅是香港科技和公益結合的創新，更爲全球科技平台助力社會助老安老提供了一個積極的探索樣板。老吾老以及人之老，作為Keeta Care公益計劃的重要項目，我們期盼以科技爲橋梁連接社區，讓溫暖送得更遠。」

Keeta香港總經理文秦指出，這次和惜食堂合作的意義，在于把科技帶進安老服務，開創全新的跨界合作模式。

每份凍餐準時送到長者手中，有賴一眾車手不辭勞苦。Keeta送遞員何生表示，因爲知道長者有可能會有行動不便等情况，所以相比起一般送餐，他會特別放慢腳步，並須耐心等待開門；在把餐點送到長者手上時亦會放大聲量，提醒長者要把凍餐放在冰箱裏保存，以及提醒他們吃之前要翻熱。何生直言：「我本身都鍾意幫人，又比較有耐性，有時都會去老人院做義工。」他坦言在送餐時看到長者開心也會受到他們感染，認為這項公益項目真的很有意義。

Keeta送遞員何生表示，在送餐時看到長者開心也會受到他們感染，認為這項公益項目真的很有意義。

安老愛心凍餐速遞計劃月前舉行發佈會。

(資料由客戶提供)