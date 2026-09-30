新皇崗口岸｜警隊專隊密鑼緊鼓籌備　確保新通關模式運作暢順

十一國慶「黃金周」將至，深港口岸即將迎來過關人潮。警隊人員不僅要確保口岸運作暢順，更要為預計於今年啟用的新皇崗口岸密鑼緊鼓地籌備，為這座現代化綜合交通樞紐的崛起出一分力。兩名分別負責籌備新皇崗口岸及港深兩地溝通工作的警務人員，於新一期《警聲》分享工作細節，並指能夠親身參與籌備工作，團隊每位成員都深感光榮，期盼新口岸能為市民帶來快捷流暢的全新過關體驗，令往來深港更輕鬆便利。



余澤豪（左）和吳天麟期盼新口岸能為市民帶來快捷流暢的全新過關體驗。（警聲圖片）

「市民準備享受國慶長假期的時候，正是口岸人員最繁忙的時刻。」落馬洲分區督察余澤豪表示，國慶等長假期往往是過關人潮高峰期，團隊都要加強戒備，落實各項人群管理與交通管制措施，確保市民出行暢通無阻。

余澤豪在落馬洲分區工作近四年，熟悉邊境口岸運作，亦有參與新皇崗口岸的籌備工作，協助行動策劃及部署。他指出，新皇崗口岸最大特色是無縫銜接深港兩地。旅客使用合作查驗自助通道，可一次過完成兩地出入境手續。要確保這套嶄新通關模式運作暢順，從人車流管理、應急部署到具體通關流程，團隊均需制定周密規劃及不同應對方案，做好萬全準備。因此預判和前瞻部署尤為關鍵，團隊會預早評估長假期或大型盛事可能引發的過關人潮，提前與內地部門溝通並適時調整部署。透過兩地情報互通與及早籌謀，團隊將部署策略由被動應對轉為主動管理，全力確保旅客在高峰時段依然能暢順過關。

余澤豪（右）和吳天麟密鑼緊鼓協助籌備新皇崗口岸的啟用。（警聲圖片）

若說余澤豪所參與的是行動部署的「大腦」，督察吳天麟協助的那部分就是兩地緊密溝通的「橋樑」。他加入警隊前，曾在政制及內地事務局專責與內地部門聯絡。

吳天麟表示，那段經歷讓他大開眼界，不僅親身見證中國內地的科技發展，更深刻體會到內地團隊的高效與務實作風，這些經驗如今在口岸籌備中正好派上用場。「口岸情況瞬息萬變，由管理層到前線，我們與內地部門的溝通協作都比以往更緊密、更即時，確保雙方同步掌握最新情況，迅速應對突發事故。」

余澤豪（右一）和吳天麟（左一）均非常熟悉邊境口岸的運作。（警聲圖片）

據保安局資料，即將落成啟用的新皇崗口岸作為深港首個採用「合作查驗、一次放行」通關模式的陸路口岸，打破了過去兩地管制站各自查驗、旅客需上下接駁車排隊兩次的過關方式。新口岸大樓在邊界線上並排設立查驗設施，市民使用自助通道時只需經歷「排一次隊、查一次證、核實一次身份」，即一次過穿過「三道門」閘機即可完成深港兩地的出入境手續，整體通關時間預計由舊口岸的約30分鐘縮短至最快僅需5分鐘。