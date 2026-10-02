《CAVALLUNA》馬術劇場亞洲首演圓滿落幕　54匹歐洲名駒點亮啟德

歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA 馬術 X 劇場 穿梭異境》（CAVALLUNA）合共8場匯演，於今年9月8日至9月13日在啟德體育園的啟德體藝館圓滿落幕。這場風靡歐洲、曾於超過30個城市巡演的超大型製作，在香港呈現了一場震撼人心的亞洲首演。54匹歐洲頂級名駒，聯同國際級騎手、頂尖舞團、演員及特技人，完美融合馬術、音樂、舞蹈與戲劇，為香港觀眾打造出一趟觸動心弦的奇幻旅程。是次匯演獲文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助，同時作為香港賽馬會馬年系列活動焦點盛事之一，從高速特技表演到幽默的逗趣時刻，均為全場觀眾帶來難以忘懷的文化與視覺盛宴。



馬術表演精彩絕倫 展現人馬合一默契

《CAVALLUNA》由54匹來自歐洲的駿馬合力出演，包括純種西班牙馬、弗里斯蘭馬、盧西塔諾馬、迷你雪特蘭小馬、梅諾卡馬、威爾斯小馬、阿拉伯馬及荷蘭溫血馬等共8個品種，加上11支馬術表演團隊，當中包括27名騎手表演，出動約180套服裝及30頂假髮。驚險刺激的飛騎特技、扣人心弦的「匈牙利式列隊騎行」（Hungarian Post）及自由馬術表演，表演者在馬背上做出一連串高難度動作，包括有騎手傲立於兩匹奔騰的駿馬背上衝鋒陷陣，看得全場觀眾熱血沸騰。此外，演出中亦有馬匹在馴馬師細微的身體語言與指令下翩翩起舞，展現出完美的人馬合一默契，讓現場觀眾看得如癡如醉，紛紛報以掌聲。

為了讓香港觀眾在欣賞演出時更具投入感，主辦單位特別在表演中融入本地音樂元素，邀請歌手Sinnie（吳倩怡）擔任特別嘉賓登台獻唱，配合駿馬步伐與舞台編排，為現場增添意境。

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獲馬會大力支持 將馬文化帶入社區

是次《CAVALLUNA》亞洲首演極盡精彩，參演馬匹均由歐洲抵港，由國泰貨運負責將駿馬由歐洲運送至香港。同時，為確保所有馬匹在嚴格生物安全措施下順利進出香港，香港賽馬會與漁農自然護理署及主辦單位緊密合作，共派出7輛運馬車接載馬匹由香港國際機場往返啟德體藝館，並安排10名馬房助理聯同主辦單位協助馬匹抵港及離港。

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同時，香港賽馬會亦為《CAVALLUNA》香港站提供全方位的專業馬匹支援，包括獸醫、釘甲服務、生物安全及馬匹運送，並在演出期間，安排駐場獸醫及後備馬匹救護車於場地候命，確保馬匹得到妥善照顧。此外，香港賽馬會更邀請基層學生、青年及長者進場，在馬會義工隊陪同下觀賞綵排演出，加深他們對馬匹的了解，將馬文化帶入社區，與社區共享盛事。

（資料由客戶提供）