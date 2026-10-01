十一國慶．77周年｜本港多家大學舉行國慶日升旗禮

今日（10月1日）是中華人民共和國成立77周年，本港多間大專院校分別於校園舉行國慶升旗儀式，各院校管理層、嘉賓、教職員及學生等齊聚一堂，共同祝願祖國繁榮昌盛，香港繁榮穩定。



港大於十月一日舉行國慶升旗禮。（港大提供）

港大：青少年軍總會升旗隊負責 著名歌唱家演唱《不忘初心》

香港大學在本部大樓平台舉行升旗儀式。港大校務委員會主席王冬勝及校長張翔教授，連同校務委員會和教務委員會成員、學院院長、教職員和學生及獲邀嘉賓等一同出席。儀式由香港青少年軍總會升旗隊負責，升旗儀式後，男高音歌唱家陳晨與女高音歌唱家鄺勵齡演唱《不忘初心》。

港大表示，將積極發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，深度融入國家發展大局，攜手開拓知識新領域。

中大於十月一日舉行國慶升旗禮。（中大提供）

中大：保安局局長鄧炳強等出席 國旗護衛隊負責升旗

香港中文大學於上午10時30分在大學升旗典禮旗台舉行升旗儀式，由校董會主席查逸超教授及校長盧煜明教授主持，並由中大國旗護衛隊負責升旗。保安局局長鄧炳強及外交部駐港特派員公署條法部副主任崔宏宇蒞臨，與中大校董、管理層、教職員、學生及校友等近120位成員及嘉賓一同出席。

科大於十月一日舉行國慶升旗禮。（科大提供）

科大：火鳥日晷雕塑前升旗 逾萬人網上觀看

香港科技大學於入口廣場火鳥日晷雕塑前舉行升旗儀式，國安公署副局長宋一平及外交部駐港特派員公署國際部主任王劍參贊、國際調解院特使馮恒及將軍澳警區指揮官陳天柱蒞臨主禮。科大副監督陳祖澤、顧問委員會主席廖長城、署任校長郭毅可、校董會副主席施熙德及司庫姚建華等，聯同科大成員及家屬逾250人現場參與，另有逾萬人次網上直播觀看。

城大約500名成員齊聚城大廣場參與國慶升旗禮。（城大提供）

城大：約500名成員齊聚城大廣場

香港城市大學於城大廣場舉行升旗儀式，由校董會主席魏明德教授、校董會副主席何志豪、司庫錢應安及署理校長李振聲主持。校董會成員、評議會成員、顧問委員會成員、基金理事會成員，以及一眾大學管理層、教職員和學生代表出席，約500名城大成員齊聚一堂見證。

浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士（第二排左六）、校董會暨諮議會司庫林子傑先生（第二排左七）、校長衞炳江教授（第二排左五）、校董會及諮議會成員、教職員、校友和浸大學生升旗隊合照。（浸大照片）

浸大：將全力配合國家與香港的發展需要

香港浸會大學上午在校園舉行升旗儀式，浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士帶領浸大社群，包括校董會暨諮議會司庫林子傑、校長衞炳江教授、校董會及諮議會成員、大學主管人員、教職員、校友和學生出席。黃英豪致辭時表示，浸大將全力配合國家與香港的發展需要，繼續推動卓越的教學和研究，做大做強優勢特色學科。

嶺大於十月一日舉行國慶升旗禮。（嶺大提供）

嶺大校長秦泗釗：藉升旗培養國家認同感

嶺南大學於上午10時30分在校園舉行升旗儀式，校董會主席姚祖輝議員、諮議會主席黃志光博士、校長秦泗釗教授等管理層及師生出席。校長秦泗釗表示，嶺大藉升國旗儀式培養師生對國家的認同感、歸屬感和責任感。未來將繼續推動「博雅＋科技」策略發展，秉持「作育英才，服務社會」校訓，為香港及國家高質量發展貢獻力量。

都大於十月一日舉行國慶升旗禮。（都大提供）

都大：配合「十五五」規劃 推動北都大學教育城

香港都會大學升旗儀式由都大學生國旗護衛隊負責，逾百名大學成員出席。校長林群聲教授表示，作為首間應用科學大學，都大將積極配合國家「十五五」規劃、《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》與《2026年施政報告》的施政方針，包括加快推動「北部都會區」大學教育城發展，深化產學研合作網絡。

恒生大學舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立 77 周年。（恒大提供）

恒大：學生升旗小組負責 超過500名成員出席

香港恒生大學今早於校園舉行升旗儀式，儀式由學生組成的升旗小組負責，超過500名恒大管理層、教職員及學生出席，共賀國慶。