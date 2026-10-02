粵港澳建築機械人大賽在港舉行　AI與機械人助解業界人手老化痛點

建造業議會周二（29日）於香港建造學院上水院校舉辦「粵港澳建築機械人大賽2026」香港賽區賽事。今屆香港賽事規模擴大，共吸引28間公司帶來34部建築機械人參賽，涵蓋油漆噴塗、燒焊、無人機檢測等九大項目。而是次大賽的內地賽事由粵港澳智能建造產業發展聯盟主辦，並早一步於9月22日在廣州南沙國際會展中心圓滿舉行。面對香港建造業人口老化這個真實而迫切的挑戰，議會期望透過是次賽事及相關培訓，持續推動建築機械人及人工智能技術「落地」，解決業界痛點。



建造業議會主席何安誠教授工程師（左三）與執行總監鄭定寕工程師（左二），一同與參賽的鑽孔機械人團隊合照留影。

直擊工地痛點 逾千人蜂擁體驗智建科技

大賽由廣東省住房和城鄉建設廳及香港特別行政區政府發展局指導。今年的比賽拒絕紙上談兵，要求全面貼近工地實戰。鑽孔機械人須進行垂直鑽孔；油漆噴塗機械人要完成陰陽角位的噴塗；無人機巡查更要應對密閉空間場景及進行真實缺陷檢測。

同日下午舉辦的「建築機械人互動主題展覽」反應熱烈，共有約1180人報名參加。當中包括逾600名業界持份者及專業人士，以及逾360名學生報名參與導賞團。展覽特別安排了互動體驗，讓包括前線操作人員在內的參加者親手操作機械人，以真實體驗打破技術壁壘，推動智能科技普及。

建造業議會主席何安誠教授工程師強調，引入建築機械人的目的絕對不是要取代工人，而是要解決行業發展的痛點，協助工友升級轉型。

何安誠：科技旨在助工友升級轉型

建造業議會主席何安誠教授工程師在活動中，深入分享了他對建造業應用創科的看法。針對香港建造業目前三成多工友達55歲以上的勞動力老化問題，以及高昂的建造成本與工地安全挑戰，何主席向業界強調引入建築機械人是用機械人解決行業發展的痛點，助工友提升技能，迎接智能建造趨勢。他指出，讓前線工友親手接觸新技術，能讓他們明白操作機械人並非想像中困難，工友的實際試用意見，更是推動技術應用最重要的一環。

何主席於活動中特別引述國務院總理李強早前在世界技能大賽上關於技能提升的講話，強調工人技能升級的重要性。為此，建造業議會轄下的香港建造學院正積極提供不同類型的課程，協助前線工友掌握新科技，實現技能升級轉型，確保他們能與時代並進。

談及推動業界轉型的決心，何主席強調推動智能建造必須「貼地」實行，他表示，議會除了推動前線工友升級轉型，亦銳意協助中小企應用AI，期望於年底推出「AI Marketplace」，支援中小企試用各類AI方案。

何主席透露2026年為建造業議會的「人工智能年」，積極在安全、質量檢測等八大範疇落地50個AI應用方案，而為配合《香港第一個五年規劃》（2026-2030年）中「全面推動人工智能+」的方向，以及北部都會區預留的30公頃先進建造業產業園，未來五年將是建築機械人從單點試驗走向規模化應用的最大場景。議會亦已推出「CIC AI助理（建造安全）」，助工友快速識別工地現場安全隱患，並即時查詢安全法例與相關指引。議會近日亦已推出電視廣告，讓更多工友及市民認識這項全新AI安全工具。

今屆賽事要求全面貼近工地實戰，圖為參賽的鑽孔機械人正示範精準的垂直鑽孔工序。

匯聚三方力量推動研發 多款「黑科技」顛覆傳統建造業

建造業議會執行總監鄭定寕工程師亦在活動中指出，推動建築機械人發展不能單靠業界單打獨鬥：「最重要是政府的政策支持、業界的參與和企業的努力，三股力量加在一起，我相信一定可以推動我們機械人的開發及應用。」他強調，今次大賽不是終點，而是香港建造業議會與粵港澳政府和業界持續合作的新起點。

大賽展出多款四足機械人（機械狗），能協助優化現場監控作業，並替代人員進入高風險區域完成巡查任務。

是次比賽展示了多款已在實際工程中應用的尖端設備，展現科技如何革新傳統建造方式。在四足機械人（機械狗）方面，參賽的多款機械人均已投入工地應用，包括前茶果嶺高嶺土礦場發展項目、簡約公屋項目等。

燒焊機械人能提升焊接穩定性，更能讓工人遠離危險的作業環境，減低職業安全風險。

同場舉行的「建築機械人互動主題展覽」亦吸引眾多業界人士、公眾及學生參與。當中的由機械狗、無人機至遙距操控塔式起重機系統，多項技術已廣泛應用於香港工務及私人項目，並在內地主要城市應用。參觀者近距離了解這些建築機械人的實際應用，親身體驗建造業如何由傳統工序轉型至智慧建造。隨着物理AI與機械人系統深度融合，未來的建築機械人將具備更高感知與決策能力，持續為香港建造業探路。

（資料由客戶提供）