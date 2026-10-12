賽馬會安寧頌推繪本破禁忌　李佳芯　陳煒嬋醫生大談生死

大眾往往將「死亡」視為難以啟齒的禁忌，對生命終點常感到困惑與恐懼。為破除社會對死亡的避諱並推廣及早推行生死教育，「賽馬會安寧頌」計劃以及「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃的香港大學團隊較早前推出《閃耀的告別》兒童繪本，並舉辦「閃耀的告別」生死教育活動日。活動邀請到著名藝人李佳芯（Ali）及基督教靈實司務道寧養院顧問醫生陳煒嬋分享對生死的感想，大家都大讚「賽馬會安寧頌」和「賽馬會安寧頌：融和篇」這兩個項目非常有意義。現場亦設有多個寓教於樂的互動攤位，讓大人與小朋友透過遊戲共同認識安寧照顧與生死概念，學習以正面、關懷及尊重的態度面對生命最後階段。



「賽馬會安寧頌」計劃項目顧問兼香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲教授，在「閃耀的告別」生死教育活動日上分享，鼓勵家長放膽向小朋友灌輸「生死教育觀念」。

《閃耀的告別》是與英國經典兒童讀物《MR. MEN LITTLE MISS》跨界合作創作的繪本，講述主角「擔心先生」面對愛犬「毛毛」去世，與朋友一同學習處理哀傷情緒、理解死亡概念並構思紀念活動。

「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃副項目總監秦嘉明姑娘（左）與李佳芯（中）以及陳煒嬋醫生（右）在台上分享對生死的話題。

（右至左）香港賽馬會社會慈善事務副總經理林璟彤女士、「賽馬會安寧頌」計劃項目顧問陳麗雲教授、藝人李佳芯小姐、「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃項目總監鍾沛康教授以及基督教靈實司務道寧養院顧問醫生陳煒嬋醫生，一起出席「閃耀的告別」生死教育活動日。

陳麗雲教授笑談死亡都要「Bling Bling」

今次兒童繪本《閃耀的告別》能夠順利推出，「賽馬會安寧頌」計劃項目顧問陳麗雲教授表示非常感激香港賽馬會慈善信託基金支持，與英國經典兒童讀物《MR. MEN LITTLE MISS》的跨界合作，並鼓勵家長與小朋友一起討論死亡。「香港人對死亡態度矛盾，一講到『死』就會很容易立刻避忌說『啋』，但平時又常把『死』字掛在嘴邊，熱衷拜神的背後原因其實也是源於對死亡不可預測的恐懼，導致人們不敢談論死亡，更不用說去籌備死亡。」陳麗雲教授在台上以樂觀心態表達世人對死亡的看法。

「賽馬會安寧頌」這個項目已經獲香港賽馬會慈善信託基金捐助推行近11年，而由2024年開始再進一步推行的「賽馬會安寧頌︰融和篇」，特別協助患有晚期疾病的殘疾人士及其親人，學習如何面對死亡，並提供優質的安寧照顧服務。陳麗雲教授強調不僅要無懼談死，更要追求「死得好閃耀，好bling」的告別。「若小時候缺乏認真討論與準備，孩子長大後面臨家人離世或出席喪禮時會感到恐懼與失落，若處理不當，可能會導致長期精神困擾甚至精神問題，因此與小朋友討論死亡並做好準備是至關重要的。」陳麗雲教授致詞尾聲時更特別「祝賀大家」︰「未來談論死亡時希望大家都能充滿喜悅，要閃耀地bling bling，沒有太多遺憾，能夠開心地離開。」

有關「賽馬會安寧頌」

隨著香港人口老化，晚期病患長者人數不斷攀升，公眾對社區晚期病人護理服務的需求亦日漸增加。為此，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐近6.23億港元策劃及捐助「賽馬會安寧頌」計劃。自2016年開展以來，計劃協助改善社區晚期護理服務的質素，以及為相關服務的專業人員提供培訓，並舉辦公眾教育活動。

「賽馬會安寧頌」結合跨界別力量，聯繫社區及醫療系統，強化現有臨終護理服務。計劃會在社區及安老院舍推行安寧服務，為晚期病患長者提供全面的支援，讓他們可以在充份知情下作出合適的臨終護理選擇，提升他們的生活質素。詳情請瀏覽http://www.JCECC.hk/

有關「賽馬會安寧頌：融和篇」

香港有超過53萬名殘疾人士，當中超過七成為50歲或以上。研究顯示，他們比非殘疾人士更容易出現繼發性疾病、醫療併發症和身體機能早衰的問題。為支援患有末期或危及生命疾病的殘疾人士面對各種健康挑戰，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐約2.9億港元，於2024年策劃和捐助「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃，為殘疾人士及其照顧者提供個人化的紓緩及晚期護理照顧服務。

「賽馬會安寧頌：融和篇」凝聚跨界別力量，透過舉辦各類培訓、工作坊和社區活動，以提高專業人員提供紓緩及晚期護理服務的能力，以及增加公眾對晚期護理的認識。計劃為居住於社區或院舍的殘疾人士提供個人化的服務模式，滿足他們及其照顧者在身、心社靈方面，以及實務需要。

嘉賓陳煒嬋醫生及李佳芯分享看法

「閃耀的告別」生死教育活動日希望透過寓教於樂的方式打破死亡禁忌，推廣安寧照顧知識，協助大眾以尊重及正面的態度面對生命終點。活動兩位嘉賓李佳芯以及陳煒嬋醫生在台上分享對生死的話題。Ali︰「人經常習慣說『下次見』、『遲啲先』，但意外和日常告訴我們未必有下次。」她呼籲大家要珍惜當下，及時行動：「對喜歡的人要及時表達、看見美好要及時讚美、多花時間陪伴家人。」

陳煒嬋醫生則指出︰「大人往往不敢談論死亡，但小朋友非常精明，會默默觀察大人如何面對。當長者患重病時，小朋友常有充滿創意的方式來表達愛與陪伴，例如用最心愛的公仔代替自己陪伴生病的媽媽，或躺在剛過世婆婆的床上感受被擁抱，進而釋懷開心離開，這種情感連結對於適應哀傷極為重要。」

陳醫生提醒，小朋友不懂得像大人般用言詞表達沉痛，多會轉化為情緒轉變、不專心、成績倒退或生理問題，家長需細心觀察。

家長引導兒童面對生死的3大建議

陳煒嬋醫生更向家長提出三個建議，讓他們較容易跟自己子女談論死亡話題。

（一）︰不必一開始就談論沉重的死亡，可從升班換同學、搬家或寵物離世等日常生活缺失切入，引導孩子講出感受。

（二）︰大人毋須急於尋找安慰說話，最重要是聆聽與認同他們的感受，並陪伴他們一起畫畫或看舊照片，重新建立情感連結。

（三）︰若面對家人病危或照顧壓力過大，大人與小孩的哀傷情緒難以梳理時，應主動尋求專業人士的輔導支援與幫助。

陳煒嬋醫生及Ali等嘉賓於台下投入地大玩互動遊戲。

Ali曾經以畫畫來抒發心中情感。

珍惜日常片刻 Ali最愛媽媽的味道

大會繪本透過豐富色彩與圖像，從兒童角度提供非語言溝通方式，鼓勵大家在平靜或有情緒時「畫出來」，透過潛意識的釋放與時間沉澱修復內心缺口。

Ali分享自己也曾面對迷惘與失去：「我自己也曾遭遇至親離世，當時看任何心理學或金句都無濟於事。最後我拿起了小朋友的50色蠟筆記錄當下情緒，畫下了第一幅黑色背景配上『灰色的心』。把心中無法填補的洞畫出來後，我才明白這是一場與靈魂及潛意識的對話，讓傷痛隨時間慢慢沉澱修復。」

談及生死觀，Ali坦言：「以前我也很避忌死亡，直到親人突然離開，我才驚覺人生充滿無常，並非每個人都能順理成章活到八九十歲。那次失去讓我多了一份同理心去陪伴他人。現在的我對理想告別年紀抱持著『隨時都可以』的豁達，不再執著一定要活到老。只要每一天都做著有價值的事、陪伴重要的人、抓緊每一個當下，就算這一步提早到來，我也毫無遺憾。」

談到與家人最快樂的時光，Ali認為最珍貴的反而是日常片刻：「比起出外旅行，我印象最深的回憶永遠是在家裡齊齊整整吃一頓飯。無論我到了多少歲，媽媽始終記著我小時候喜歡吃的炒粉絲，至今下廚依然會做這道菜。這種熟悉而溫暖的味道，就是我心目中最開心、最想好好留住的情感連結。」

陳煒嬋醫生坦言︰「很多時候是大人自己避忌，不知怎樣向小朋友表達生死。我們應該將『五道人生』變成生活習慣，未雨綢繆早點準備。當腦入面演習過，去到終點時，就不會太慌張及遺憾！」

現場設計5大攤位：轉一轉「五道人生幸運輪」認識道愛與道謝；用配對卡挑戰「安寧照顧過三關」了解正確安寧照顧決定；參加「安寧照顧模擬互動體驗」親身探索決策應對；於「彩繪人生您話事」體驗和諧粉彩藝術為人生添上色彩；最後挑戰「生死大事您要知」知識問答贏取豐富紀念品。

徐小姐表示：「作為新手媽媽，我和老公很難向4歲女兒開口講生死，怕讓她產生恐懼，但又覺得她需要知道。這種生死教育活動和繪本真的很有意義，能幫我們向小朋友解釋！」

梁太︰「向小朋友解釋生死確實很難，但活動的互動故事對我非常有幫助。面對親人離世，我們會解釋對方去了天堂；我也會讓5歲孩子參與告別講再見，明白死亡對每個人都公平，最重要是活在當下。」

現場舉辦兩場《閃耀的告別》故事劇場，大會安排2位小丑以有趣方式講述故事及互動玩遊戲贈送小禮物。

總結︰打破禁忌 讓告別也能「Bling Bling」

死亡，是每個生命的必經之路。雖然社會傳統經常讓我們對這個話題避而不談，但逃避並不能減輕面對失去時的恐懼與傷痛。正如「賽馬會安寧頌」及「賽馬會安寧頌：融和篇」所提倡，及早認識安寧照顧，與家人甚至小朋友坦誠討論死亡，才能讓我們在人生最後階段，或是面對至親離世時不留遺憾。

無論是透過今次《閃耀的告別》繪本這類較輕鬆的方式，引導孩子理解生命的缺憾，還是像Ali那種將對無常的體悟化作藝術的人生態度，抑或如陳醫生建議，從日常生活的小事練習「五道人生」，這些都是幫助我們從容面對生命終點的重要課題。讓我們多了解「賽馬會安寧頌」這兩個充滿意義的計劃，透過學習與準備去提升晚期病患，包括殘疾人士的生活質素，更能讓自己在面對生命的告別時，少一份恐懼，多一份坦然，讓人生旅程的最後一段路也能閃耀動人。

了解更多生死教育及安寧照顧資訊：www.jcecc.hk/

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