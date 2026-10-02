廉署夥聯合國毒罪辦發布監獄貪污風險管理指南　明年合辦國際課程

廉政專員胡英明率領廉署代表團訪問阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋），於阿布扎比出席第15屆聯合國預防犯罪和刑事司法大會。廉署在會議期間，與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（毒罪辦）共同發布籌備逾一年的《監獄貪污風險管理指南》（《指南》），並宣布計劃於明年起合作舉辦國際培訓課程，向全球監獄人員及反貪機構分享防貪經驗。



廉政專員胡英明(右)和聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任莫妮卡．朱馬(左)共同發布全新《指南》。（廉署圖片）

曾任懲教署長 胡英明：監獄是司法最後防線

曾任香港懲教署署長、在懲教領域工作逾30年的胡英明，曾負責監獄保安、情報及反貪等工作。他昨日（10月1日）以廉政專員及國際反貪局聯合會主席身分致辭。他表示，監獄是司法體系的最後防線，貪污問題不僅危害執法人員和在囚人士安全，更會削弱更生效果及社會穩定。因此，廉署接受毒罪辦邀請統籌相關項目，冀提升各地監獄管治水平。

是次發布的《指南》建基於國際標準，採用靈活框架，涵蓋監獄的人事招聘與培訓、採購及財務控制、匯報機制、監管調查、情報收集以及監獄科技應用等多個層面。

廉政專員胡英明(右)和聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任莫妮卡朱馬(左)均表示未來會向世界各地積極推廣指南，提升全球監獄廉潔管治。（廉署圖片）

明年夥毒罪辦合辦國際培訓課程

胡英明指出，《指南》發布標誌廉署國際任務的新階段，廉署計劃由明年開始與毒罪辦合辦國際培訓課程，為全球監獄管理人員及反貪執法機構提供實用培訓，分享香港廉署與懲教署長期合作的經驗與成果。

毒罪辦執行主任莫妮卡．朱馬（Monica Juma）對廉署及聯合會的支援表示感謝，並呼籲成員國採納《指南》建議，加強國際間在監獄管理及反貪方面的合作。隨團的香港大學社會學系客座副教授關明德，以及廉署首席調查主任黃嘉敏，亦在會上向與會者分享香港監獄管治模式及相關貪污案件的執法經驗。

訪問期間，胡英明與阿聯酋問責局舉行雙邊會議交流反貪心得，並拜訪中華人民共和國駐阿聯酋臨時代辦公使趙亮，了解當地廉政發展。代表團成員包括廉署首席調查主任黃嘉敏、黃漢傑，總防貪主任劉業鋒及總學院主任李梓軒，預計於周六（10月3日）返抵香港。