茶果嶺村將清拆｜64年榮華冰室結業　食客排長龍　老闆難捨街坊情

逾300年歷史的茶果嶺村將清拆興建公屋，政府已陸續收地，村內居民紛紛遷出，店舖陸續結業，當中包括陪伴幾代街坊成長、屹立逾60年的榮華冰室，今日（4日）迎來最後一天營業。《香港01》記者到現場視察，榮華冰室今早已座無虛席，門外更排起長長人龍前來告別。



遺憾的是，榮華冰室老闆鏡叔因身體抱恙，今日未能親自落舖打理最後一日生意。他接受電話訪問時難掩不捨，直言最捨不得茶果嶺村的人情味，無奈清拆後街坊即將各散東西，而子女亦無意接手，難以再次相會。



大批食客特意前來光顧留念，店內高朋滿座，店外則排起長長人龍等候。（方承恩攝）

榮華冰室於1962年8月1開業，當年有一幅紅色簽名題名布。（方承恩攝）

榮華冰室是鏡叔的父親所創辦，於1962年8月正式開張，至今已有逾64年歷史。店舖前身原是一座教堂，鏡叔笑言小時候小朋友在教堂最開心，因為「有糖、有餅乾收」。後來他接手父親的冰室生意，父親一番叮囑他至今牢記於心，「佢話做生意呢，最緊要老實，勤力，喺香港地實搵到兩餐」，更提醒他寧願收少客人錢，也「千祈唔好收多」。

大批食客特意前來光顧留念，店內高朋滿座，店外則排起長長人龍等候。（方承恩攝）

街坊四代情誼見證歲月 嘆各散東西難再相會

鏡叔對冰室深有感情，「做咗咁耐有感情㗎嘛」，坦言最不捨得茶果嶺村一班街坊，「街坊個個都關心我㗎嘛，如果唔支持都唔做到咁耐啦，人情真係好」。冰室見證了不少家庭幾代人成長，甚至有顧客是「四代同堂」前來光顧：「未出世阿媽（客人）已經喺我度飲茶，出咗世又喺嗰度。」

昔日茶果嶺村有碼頭，不少躉船工人經常到冰室幫襯，後來碼頭遷走，舊客仍不時回來探望。鏡叔又分享，以前大人上班後，小朋友食完麵便「賒數」，「佢阿媽放工咪返回來畀」，街坊仔從不賴帳或不給錢，「好多時畀多都唔畀少」。茶果嶺村每逢農曆3月23日會慶祝天后寶誕，即使是80年代因火災搬走的老街坊，幾十年來都會聚首一堂，足見感情深厚。無奈茶果嶺村清拆在即，街坊即將各散東西，難以再次相會。

榮華冰室陪伴幾代街坊成長。（方承恩攝）

榮華冰室陪伴幾代街坊成長。（方承恩攝）

告別在即客似雲來 外國遊客慕名而來

隨著冰室臨近結業，不少本地客人前來幫襯，連西多士常用的麵包備貨量也由平時3條急增至8條，「平時（炸）3條（麵包），而家8條包」，甚至連外國及日本遊客也慕名而來。

鏡叔又指，近年冰室已成為電影《緣路山旮旯》取景地，歷年來除了街坊之外，不少名人均專登來光顧，例如劉青雲，吳鎮宇等。

不少街坊、名人均會前來光顧。（方承恩攝）

經歷戰亂與病痛 告別長年無休正式退休

鏡叔在7名兄弟姊妹中排尾二，經歷過日治時期的艱苦歲月，部分兄妹不幸餓死。他自己育有兩子一女，一生敬業的他長年無休，子女曾勸他休息，他總是笑言：「我真係年年都無休息，過時過節我都係咁。」

不過剛過去的中秋節，鏡叔因健康問題入院，最近才剛出院。病倒期間，他無法落舖照料，女兒阿雪便特意到店內幫忙打理，「如果唔係（病）我實落（舖）」。有街坊得悉更特意買月餅送給他，這份情意令他銘記於心。今日最後一天營業，女兒阿雪在店內幫忙打理，才讓身體微恙的鏡叔能放下重擔。待店舖落閘結業後，他便正式宣告退休。

老闆鏡叔抱恙，今日無法回店，由女兒阿雪接手打理。（方承恩攝）

女兒笑言：獨一無二嘅西多，出面食唔到

阿雪向記者表示，以往主要由父母經營冰室，「我哋三個人都做唔掂」，她指2017年母親去世後，只剩下父親獨力經營，「當係精神寄託」。她笑言冰室以西多聞名，「最出名，獨一無二嘅西多，出面食唔到，反正就係最好食」。

今日有大批食客特意前來榮華冰室光顧留念，店內高朋滿座，店外則排起長長人龍，有數十人在等候。榮華冰室門口已張貼告示，表示因政府收地，將於明日（5日）光榮結業，以及多謝一眾街坊支持。

鏡叔感嘆茶果嶺村清拆在即，街坊們即將各散東西，難以再次相會。（方承恩攝）