單車節｜UCI 1.1級公路賽睽違3年回歸　百公里賽道首經中九龍繞道

旅發局「新鴻基地產香港單車節」將於下周日（11日）舉行，當中睽違三年的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」將再度回歸。今屆賽事採用全新100公里路線，吸引來自11個國家及地區共17支車隊、約100名世界級車手參賽。陣容包括6支UCI世界巡迴賽（WorldTeams）車隊、6支UCI職業車隊（ProTeams）、4支洲際車隊（Continental Teams）及中國香港單車代表隊。



旅發局「新鴻基地產香港單車節」將於10月11日（周日）舉行，當中睽違三年的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」將再度回歸。（旅及局提供）

首經中九龍繞道 專家指橋位風勢成勝負關鍵

今屆賽事路線橫跨油尖旺、深水埗、葵青及九龍城四區，途經南灣隧道、昂船洲大橋及首次開放予單車賽事的中九龍繞道。

前港隊公路隊隊長胡健燊分析，昂船洲大橋等開揚路段的側風及逆風會顯著增加車手體力消耗，若受季候風影響，風勢變化更可能左右比賽形勢。此外，由於中九龍繞道屬全新賽道，各車隊均缺乏歷史數據參考，臨場應變能力將成關鍵。

胡健燊補充，雖然世界巡迴賽車隊經驗豐富，但部分職業車隊為爭取世界排名積分，或會選擇提早發動突圍搶分，令賽事變數大增。

港將劉允祐首次出戰單車節的UCI公路賽。他表示過往因賽程撞期未能參賽，今次能代表香港隊在主場與國際頂尖車手同場較量，感到十分期待。（旅發局提供圖片）

港將劉允祐首戰單車節 坦言抱着學習心態

今次賽事亦是港將劉允祐首次出戰單車節的UCI公路賽。他表示過往因賽程撞期未能參賽，今次能代表香港隊在主場與國際頂尖車手同場較量，感到十分期待。

劉允祐指出，青衣繞圈及大橋路段相對平坦，加上有多支頂級車隊參賽，預料比賽節奏將較以往更快。面對世界級高手，他坦言會以學習心態應戰，希望發揮主場優勢並汲取經驗。

西九設現場觀賞區及嘉年華 提供免費直播

市民除了可前往西九文化區博物館道的現場觀賞區外，亦可透過香港開電視77台及旅發局YouTube頻道觀看賽事直播。西九文化區當日清晨6時半至下午6時亦會舉辦「單車節嘉年華」。