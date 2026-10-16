照顧者系列｜照顧漸凍人症丈夫7年 一通求助電話讓她重新找到力量

「無論健康或疾病，我將永遠照顧你」

婚禮上的誓言，很多人都曾說過。有人在歲月流轉中漸漸淡忘，也有人用往後的日子，一天一天實踐。

當朝夕相伴的另一半需要被照顧，愛不再只是牽手同行，而是默默承擔生活中的大小事情。陪伴覆診、照料起居、徹夜守候、面對反覆的病情，責任逐一加諸在照顧者肩上。即使疲憊、無助，他們仍選擇留在對方身旁，只因不願讓對方獨自面對疾病。

吳太Kathy用七年多的照顧歲月，實踐了這句誓言，也走過一段由無助、崩潰到重新找到力量的歷程。



剛確診漸凍人症的吳博君仍能外出旅遊，夫婦倆把握時間，留下珍貴回憶。（鄧倩螢攝）

平淡的幸福 成就一段相伴相守的感情

陽光灑落在台灣野柳地質公園，前無綫電視（TVB）藝人吳博君與太太合照留影。照片中的他剛確診漸凍人症半年，坐在輪椅上展露笑容，那是夫婦倆人生中最後一次相伴遠行。從那年起，Kathy毅然辭工，肩負照顧者的角色，展開長達2,700多個晝夜守護的日子。

Kathy與丈夫博君，是因為一場球賽走在一起的。

兩人同樣熱愛足球，由相約睇波開始，慢慢變成一起看電影、飲茶、外遊。這段感情沒有轟轟烈烈的追求，也沒有驚天動地的浪漫，卻有著最自在舒服的相守相伴。

婚姻的前半場，照顧者是博君。Kathy自幼患有小兒麻痺症，左手活動能力受限，雙腿長短不一，視力亦因青光眼逐漸退化。日常裡許多細碎的難處，博君都替她想好了。「個橙係冇皮㗎，個蘋果又係切好晒㗎。」提起丈夫過往的細心，Kathy臉上仍不自覺流露笑容。

Kathy憶述與丈夫吳博君昔日的相處點滴，談起對方病前無微不至的照顧，臉上不禁流露笑容。（鄧倩螢攝）

一紙診斷 打亂原本平靜的生活

結婚十四載，夫婦膝下無兒女，生活無拘無束，閒時愛與網友組團旅遊。Kathy原以為平凡而幸福的生活會一直延續下去，命運卻突然轉向。

博君發現自己愈來愈難綁鞋帶、拿衣服，連刷牙也開始變得不受控制。夫婦倆起初以為只是小毛病。輾轉求醫一段時間後，才確診他患上運動神經細胞疾病，即俗稱漸凍人症。

「運動神經細胞疾病？」吳太聽得一頭霧水。直到醫生問她：「你有冇聽過漸凍人症？知唔知霍金係邊個？」她才驚覺，病情遠比想像中嚴重。

醫生解釋，患者身體機能會逐步退化，最終可能失去活動、說話甚至自主呼吸能力。

突如其來的診斷，猶如晴天霹靂。Kathy形容，當日走出醫院時，猶如失去了方向，不知道未來的路應該如何走下去。

博君熱愛踢足球，曾是明星足球隊隊員，患病時常陪同愛妻看球賽。（鄧倩螢攝）

七年全天候照顧 從守護摯愛到身心俱疲

確診初期，博君曾入住安老院一個月，但食物難以下嚥、環境嘈雜、床位也不合適。Kathy毅然辭去寫字樓的工作，把丈夫接回家自己照顧。

那時博君仍能借助行架走動，每天堅持步行和做簡單運動，希望延緩病情惡化。夫婦亦把握身體還應付得來的日子，一起外出。他們去過台灣、昂坪360、迪士尼，也在星光大道尋找劉德華的手印。

然而，隨著病情逐步惡化，照顧壓力日益沉重。

博君機能每況愈下，Kathy需要深夜為丈夫翻身拍背、協助如廁、陪伴覆診，處理日常起居，幾乎佔據她每一天。長期睡眠不足，加上身體勞損和精神壓力不斷累積，令她身心俱疲。

雖然她聘請了外傭，但許多照顧工作依然難免要親力親為。博君深明妻子的辛勞，妻子每辦妥一件事，他都大力誇獎，給予滿滿的情緒支持。

長年照顧丈夫，令Kathy承受沉重身心壓力，幸接觸到賽馬會逆風導航護老者支援計劃，獲社工吳淇涒（右）扶一把。（鄧倩螢攝）

Kathy照顧丈夫期間，情緒一度瀕臨崩潰，幸獲賽馬會逆風導航護老者支援計劃的社工吳淇涒（右）陪伴下，逐步重建支援網絡，重新找回面對照顧挑戰的力量。（鄧倩螢攝）

瀕臨崩潰 社工及時承托助前行

然而，再深厚的愛，也未必抵消得了長年累月的壓力。

七年多來，Kathy幾乎二十四小時圍繞丈夫的需要而生活。壓力積聚之下，她一度瀕臨崩潰，甚至做過「撼頭埋門」的傻事。

「一個人死頂，頂唔得耐」

在朋友介紹下，聯絡到生命熱線，繼而接觸到「賽馬會逆風導航護老者支援計劃」，並由社工吳淇涒（Demi）跟進。

這個由香港賽馬會慈善信託基金捐助的計劃，透過外展模式，為有需要的照顧者提供照顧諮詢、個人及家庭輔導、照顧技巧培訓、身心靈健康活動、及同路人支援服務等，並以「家庭為本」為核心價值，連結家庭及鞏固家庭功能，建立適切的照顧支援網絡。

Demi姑娘憶述，初次接觸 Kathy 時，她背負著多年來積壓的情緒。由於不希望丈夫擔心，她一直將委屈和壓力藏在心底。

「如果我24/7咁對住佢，我真係會冧。」

在計劃支援下，Kathy逐步整理和釋放積壓已久的情緒，亦重新了解自身需要。在Demi 姑娘的鼓勵下，她逐漸建立屬於自己的支援網絡。透過計劃，她認識了一班同樣經歷照顧挑戰的同路人，從彼此的分享和支持中獲得力量，並慢慢學會在照顧家人的同時，也好好照顧自己。

慢慢地，她發現原來照顧路上並非只有自己一個人。

「身為照顧者，一定要愛惜自己，畀時間自己喘氣，有需要時真係要叫救命。」

當Kathy需要接受白內障手術卻無人陪伴時，Demi姑娘亦主動陪診，紓緩了她的不安。

Demi姑娘表示，不少照顧者都習慣把壓力埋藏心底，直到快撐不住才尋求協助。「賽馬會逆風導航護老者支援計劃」想做的，是在那一步之前先走近及陪伴壓力較大的照顧者。團隊最希望的，不只是解決眼前一件事，而是讓照顧者身邊慢慢多幾個人、多幾個可以去的地方。

博君生前簽署「無言老師」遺體捐贈計劃，其名字刻在紀念牌匾上。（鄧倩螢攝）

七年照顧路 因為愛所以無怨

丈夫離世後，七年多的照顧旅程亦畫上句號。

回望這段路，Kathy坦言並不容易。照顧過程中有疲憊、有眼淚，也曾瀕臨崩潰，但她從未後悔自己的選擇。「我真係真心愛呢個人，我會幫佢去做呢樣嘢。如果你話單純為咗責任，冇可能維持到咁耐。」正因如此，她選擇陪伴丈夫走完人生最後一段路。

訪問當天，記者與Kathy同赴中大探訪刻有博君名字的紀念牌匾。凝望著熟悉的名字，她坦言偶爾仍會想念丈夫，「有時諗起博君，會有少少唔捨得、少少傷感。」

但她知道，丈夫希望看到的是自己好好生活下去。

旅行是夫婦最愛的活動，如今，Kathy依然會帶著與丈夫同行的回憶繼續出發。

對她而言，學懂求助不是軟弱，而是照顧路上很重要的一課。開口那一刻，未必改變得了病情，卻讓她發現這條路上還有人願意同行。

「唔使擔心我，我好好。我會照顧到自己，好好咁樣生活落去。」

Kathy真摯地對天家的丈夫輕聲道：「唔使擔心我，我好好。我會照顧到自己。」（鄧倩螢攝）

Kathy的照顧旅程，道出了不少照顧者面對的掙扎與挑戰。縱然照顧摯親是他們最大的心願，但當面對照顧壓力、未來規劃及人生轉變等關鍵時刻時，適切的支援同樣不可或缺。

多年來，香港賽馬會慈善信託基金持續捐助並推動照顧者支援服務發展，致力幫助照顧者保持身心健康，照顧長者摯親，並推動建立照顧者友善社區。「賽馬會逆風導航護老者支援計劃」便是其中之一 ──陪伴有需要的照顧者走過照顧路上的每一個重要轉折，凝聚家庭力量，重拾前行的信心。

每位照顧者都在用自己的方式守護摯愛，而每一份付出都值得被珍惜和尊重。照顧路上難免遇上意料之外的變化，但困難來臨時，願意伸出求助的手，同樣是一種勇氣。當家庭、社區與照顧者攜手同行，再徬徨無助的時刻，也能找到依靠。