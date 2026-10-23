照顧者系列｜照顧節奏被打亂　友「伴」義工暖心接力助攝影師復康

許多護老者一邊面對自己身體的退化，一邊肩負照顧家人的責任。縱使疲憊吃力，也習慣把辛酸藏在心裡，默默硬撐。然而，照顧路上從來沒有萬全準備。一個突如其來的變故，就足以打亂原本勉力維持的節奏。

幸好，照顧者並非孤身一人。當他們感到徬徨無助，社區總有人願意伸出援手，給予支持和陪伴，與他們一起走過最艱難的時刻。

七十八歲的阿萍，就曾面對這樣的時刻。



78歲陳紹榮（阿榮）是香港知名且屢獲殊榮的攝影家，即使年屆七十仍堅持攝影，但三年前不幸中風，攝影生涯戛然而止。（梁鵬威攝）

半生追光逐影 中風驟至攝影生涯戛然而止

78歲的陳紹榮（阿榮）與攝影相伴了半個世紀。

他鍾情傳統銀鹽黑白攝影，家中特意騰出一角設置暗房，親手沖曬作品。對阿榮而言，攝影不只是興趣，更是陪伴他大半生的摯愛。

相機也牽成了他和阿萍的姻緣。昔日兩人常在展覽與外拍活動中相遇，有一次阿榮主動搭話，點評她的作品，兩人相談甚歡，認識不足一年便情定終身。

追光逐影逾五十載，阿榮總愛帶着相機穿梭大街小巷，足跡遍及內地及越南，以鏡頭記錄人生百態。

直到三年前，一場中風改變了一切。

當時阿榮在酒店餐廳替人拍攝，左半身突然失去力氣。翌日求醫後，確診中風。自此，他需要依靠輪椅代步，陪伴逾半生的攝影生涯亦被迫按下暫停鍵。

阿榮中風後，左手左腳無法抬高施力，在太太支持下，以積極樂觀的心態面對中風後的復康治療。（梁鵬威攝）

照顧支援突中斷 妻子難以獨力照顧

阿榮出院回家後，除了每月四次的物理治療覆診外，亦會每日由外傭陪同到公園，使用健身器械鍛鍊，維持復康進度。

然而，轉折來得毫無預警──外傭因肺積水突然入院。

「當時真係好無奈同徬徨，佢習慣咗要出去郁動，一下子唔知點算。」阿萍憶述。

阿萍本身曾因骨質疏鬆及骨枯做過腿部手術，推不動輪椅，更難以扶抱丈夫。即使如此，她仍不忍丈夫停下復康訓練，硬着頭皮獨自陪他外出散步。短短一段路，來回耗時逾一小時。

那段日子，她最擔心的不是自己辛苦，而是丈夫來之不易的復康成果，會因這場突如其來的變故而停滯下來。

負責陪伴阿榮的外傭因病入院，有腳疾的妻子阿萍擔心丈夫暫擱復康運動會影響恢復進度，曾硬着頭皮陪他落樓，當時心中徬徨無助。（梁鵬威攝）

及時連結社區力量 照顧者感恩：原來有人同行

後來，阿萍把家中的困局告訴社工，獲轉介至「賽馬會友『伴』同盟護老者支援計劃2.0」，由項目經理羅麗儀及社工張善怡跟進。

這個由香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助的計劃，會培訓社區護老者及義工，再由專業團隊評估家庭需要、配對合適人手，提供到戶陪伴及暫託支援，讓護老者在繁重的照顧責任中「唞一唞」。

團隊了解夫婦的情況後，開始為阿榮尋找合適的陪伴人手。阿萍原以為要等一段時間。

「雖然話要等一兩個星期，點知唔使幾日羅姑娘就打嚟！收到電話嗰刻我好開心、好感恩。」

賽馬會友「伴」同盟護老者支援計劃2.0的社工了解夫婦需要後，短短數日內，便成功為他們配對義工黃先生Leo（右）。（梁鵬威攝）

配對到的義工黃先生（Leo），本身從事平面設計，曾經肩負照顧責任，也同樣熱愛攝影。

Leo說，過往照顧家人的經歷，讓他很清楚照顧者在突發情況下的心情。

「有時照顧者最需要嘅未必係一句安慰，而係有人願意出現，幫手頂一頂。」

得知社區裡的男義工人數不多，他報讀了計劃下的 社區護老者培訓課程，學習基本照顧及輪椅輔助技巧，希望以過來人的身分回饋社區。擔任義工約一年，他已服務逾十個家庭、提供過百次服務。

每周其中兩個早上，Leo都會配合阿榮的作息，上門接他到樓下公園運動。（梁鵬威攝）

義工細心相伴 長者感恩 一切盡在不言中

每星期兩天，Leo陪伴阿榮到公園運動。

最令他印象深刻的，是阿榮的堅毅。即使中風後行動不便，他仍堅持復康訓練，從不輕言放棄，整整一小時幾乎不停歇。日子久了，兩人漸漸培養出默契。

對Leo而言，服務的意義不止於協助長者完成復康訓練，更是在陪伴的過程中建立互信與友誼，讓長者感受到自己仍然與社區連結。

這份如及時雨般的支援，讓阿榮沒有因為中風困在家中，能夠繼續定期外出運動、與老友記聚首；阿萍也得以暫時放下憂慮，讓繃緊的身心鬆一鬆。

社工留意到兩老少有外遊，特意安排義工及接送服務，兩人久違地遠行。（梁鵬威攝）

社工義工相伴遊花市 留下珍貴回憶

外傭康復復工後，Leo與阿榮的連繫並未中斷。適逢農曆新年，社工更特意安排兩老到維園花市遊覽，由Leo陪同。

而最令阿榮雀躍的，莫過於再次拿起相機。

團隊知道他一直放不下攝影，羅姑娘特意準備了一部可單手操作的相機。走進花市，阿榮很快便進入狀態，不停舉機拍攝。期間更巧遇昔日學生及攝影同好，當眾人親切地喚他一聲「陳師傅」，往日熟悉的身份與回憶，彷彿一下子回來了。

「我們最想做的，不只是陪長者完成日常活動，而是讓他有機會再碰一碰自己喜歡的事，從而提升生活質素」羅麗儀說。

訪問當日，阿榮滔滔不絕，興奮地展示昔日作品，還示範單手掌鏡的技巧。Leo坦言，陪伴從來不是單向的付出，而是一段豐富彼此生命的相遇。

在與Leo及現場攝影師交流時，阿榮對攝影愛好的熱忱滔滔不絕，並展示單手掌鏡的功力。（梁鵬威攝）

勇敢求助 讓社區協助走出困境

阿萍坦言，若果當日選擇獨自硬撐，未必能夠如此順利渡過難關。

這段日子裡，丈夫得以繼續外出復康、重拾與人交流的機會；自己亦能卸下部分憂慮，為生活騰出喘息空間。

回望走過的路，她最感恩的，是在最徬徨無助的時候，身邊有人願意伸出援手。

像阿萍這類護老者，在照顧路上難免會遇上突如其來的挑戰。當原有照顧安排因疾病、住院或其他變故而出現缺口時，護老者往往需要在短時間內尋找合適支援，承受莫大壓力。

多年來，香港賽馬會慈善信託基金持續捐助並推動照顧者支援服務發展，致力幫助照顧者保持身心健康，照顧長者摯親，並推動建立照顧者友善社區。「賽馬會友『伴』同盟護老者支援計劃2.0」便是其中之一 ──匯聚社區力量，陪伴照顧者走過照顧路上的挑戰，讓關愛與支持在社區中傳遞，攜手建立互助同行的支援網絡。

每一位照顧者的付出，都值得被看見和珍惜。照顧路上或許充滿挑戰，但當身邊多一份理解、多一份支持，前行的步伐便不再那麼沉重；而每一份關懷，都是繼續前行的力量。

「原來一路以來，都有人同行。」

賽馬會友「伴」同盟護老者支援計劃2.0的社工會評估護老者及長者的身體狀況和照顧需要，配對合適的受訓義工及支援服務。項目經理羅麗儀（中）表示，希望透過動員社區力量，為照顧者建立更具承托力的照顧支援網絡。（梁鵬威攝）