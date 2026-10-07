安達實力雄厚　讓傳承配合明天轉變

世界瞬息萬變，人生步伐不斷向前。近年不少中產家庭面對移民、安排子女海外升學，同時需考慮財富增值、經濟周期波動等多重轉變。在這些大時代的考驗下，如何將畢生積累的財富安穩地傳承給下一代，成為其中一項重要課題。面對充滿未知的未來，選擇一個強大財務實力的理財夥伴至關重要。Chubb安達人壽香港全新推出「安達傳承守創多元貨幣保險計劃」，以高度靈活的機制，為無數家庭帶來「每個明天 始終同在」的長遠守護。



破格自訂條件 打造個人化財富傳承方案

華人社會常言「富不過三代」，不少父母擔心若將巨額財富一筆過交予年輕一代，容易引發揮霍無度，甚至無可挽回的家庭爭產糾紛。然而，成立家族信託的門檻極高，動輒涉及龐大資產，令一般中產家庭卻步。「安達傳承守創多元貨幣保險計劃」正正打破此局限，提供具成本效益的傳承方案，毋須極高門檻即可實現個人化的財富規劃及傳承。

計劃最矚目的亮點，在於市場首創*的「自定人生大事」功能。保單持有人可預先為摯愛自訂重要的人生里程碑及派發比例 。例如，當子女達成大學畢業、結婚、生育或置業等重要時刻 ，保險公司會按預設比例發放保險金。這種特色功能既能適時為子女提供財務支持，又能有效避免財富被瞬間揮霍，實現真正的跨代照顧。

迎合全球化步伐 設「保單暫管」保障未成年繼承人

現代家庭足跡遍及全球，單一貨幣已難以滿足未來的財務需求。為配合家庭的全球化生活模式，如子女海外升學或父母外地退休等，計劃容許保單持有人由第3個保單周年日起，申請將保單貨幣轉換為另一種貨幣，讓客戶靈活掌握未來的資金需要。

此外，世事難料，為防止財富傳承出現斷層，計劃支援指定繼任持有人及繼任受保人。若父母不幸身故，而指定的繼任持有人仍是未成年人士，保單的「保單暫管服務」便能發揮關鍵作用。父母可預先指定最多5位臨時保單持有人，並指明優先次序代為管理。這確保了保單能交由最信任的人士妥善暫管，同時完全維持父母最初為子女未來所作的財務安排，構建出堅實的安全網。

逾兩世紀堅守承諾

理財規劃是一輩子的事，保險公司的可靠度是關鍵。自1792年以來，Chubb安達一直在客戶需要時提供適時保障。這份長久以來的承諾，體現了Chubb一貫信守承諾的精神。

時至今日， Chubb安達業務已遍及全球54個國家及地區。集團更獲得標準普爾全球AA評級、貝氏A++最高評級、惠譽AA及穆迪Aa2評級等多項國際殊榮，以雄厚財務實力^證明其足以承擔對客戶的長遠保障。

實質的理賠數據亦是客戶信心的保證。在2025年，Chubb安達人壽香港的整體批核率高達98%，平均處理時間僅需5天；當中身故理賠的批核率更達100%。

立足百年根基 成就長遠傳承

Chubb安達人壽憑藉跨越兩個世紀的穩健財務基礎、值得信賴的理賠往績，配合「傳承守創」系列高度靈活的資產調配及個人化傳承功能，提供市場上可靠的財富管理方案。了解更多關於安達人壽香港︰https://www.chubb.com/hk-zh/chubb-built-for-the-life-ahead.html

備註

*根據截至2026年8月28日保險業監管局獲授權的保險人登記冊上，經營綜合業務及長期業務的保險公司所提供的其他分紅儲蓄保險計劃作比較。

^評級適用於 Chubb 旗下的核心保險營運公司。請查閱：https://investors.chubb.com/financials 並點擊「Financial Strength Ratings」。

以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。以上產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品介紹冊及保單文件或瀏覽網站。

（資料由客戶提供）