「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃-社區安寧照顧巡禮　推廣生死教育

患有晚期疾病的殘疾人士在面對生命晚期時，往往較非殘疾人士面臨更大的挑戰。「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃舉辦社區安寧照顧巡禮，透過安寧照顧相關的資訊性展覽、攤位遊戲及互動體驗，讓到場的嘉賓與公眾人士增加對殘疾人士晚期病患照顧的認識，藉此推動社區生死教育，一連兩日活動早前順利完成。



「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃 助殘疾人士安享晚年

香港目前有超過53萬名殘疾人士，當中逾七成為50歲或以上。研究顯示，他們比非殘疾人士更容易出現繼發性疾病、醫療併發症和身體機能早衰的問題。香港賽馬會慈善信託基金於2024年審批撥捐約2.9億港元，策劃和捐助為期5年的「賽馬會安寧頌：融和篇」計劃，由香港大學聯同香港中文大學及10間非牟利機構合作推動，為殘疾人士及其照顧者提供個人化的紓緩及晚期護理照顧服務。計劃的目標是讓殘疾人士在面對生命晚期時，仍能獲得自主和有尊嚴的安寧照護，切合他們自身的意願。

勞工及福利局康復專員 姜梁詠怡女士, JP指計劃為居於家中及殘疾人士院舍、踏入晚期照顧階段的殘疾人士提供個人化舒緩治療及臨終關懷服務。

是次舉辦社區安寧照顧巡禮，主要是以攤位遊戲及互動體驗，向公眾推廣以人為本安寧照顧的關注。勞工及福利局康復專員姜梁詠怡女士於開幕致辭時表示：「計劃為居於家中及院舍、踏入晚期照顧階段的殘疾人士提供個人化舒緩治療及臨終關懷服務，亦為他們的照顧者提供照顧技巧訓練及心靈輔導等。同時將會培訓過萬名醫護及社福界人員，加強他們對舒緩治療及臨終關懷服務的能力。」姜梁詠怡提到，如何令年長殘疾人士能更自主和有尊嚴地走到生命最後一程，是社會須共同面對的一個重大課題，希望透過舉辦社區安寧照顧巡禮，以簡單易明的方式，令大眾有更深入了解殘疾人士的挑戰和抉擇。

醫務衞生局｜精神健康諮詢委員會主席｜林正財醫生GBS, JP 期望為晚期殘疾病人爭取「add lives to days」，讓他們在最後的日子依然活得精彩。

醫務衞生局精神健康諮詢委員會主席林正財醫生提到，不少有晚期照顧需要的人士或難以表達自己的需求。「我們努力追求長壽，讓每一位病者都可以得到適切醫療照顧，以延長壽命。但香港已經是全世界最長壽的地方，我們不再需要『add days to live』，不只著眼在爭取多活一天兩天、或十天百天，而是應該『add lives to days』，讓活的每一天都過得精彩、有尊嚴、按照自己心願來生活，包括到最晚期的時候。」

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲教授提到隨着社會轉變，大家都了解到身體狀況轉差及生老病死均為人生必須經歷。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲教授則提到，社會很討厭「死」字，面對死亡時，一般的反應就是「不准說、不准想、不准聽」。惟陳麗雲教授提到，隨着社會轉變，大家都了解到體狀況轉差都是一生人必須經歷的，怎樣活得開心，到晚年仍依然保留選擇的權利，「我要安安詳詳、我喜歡在家、或者選擇在社區離世」才是目前須探討的課題。

活動上首次展出3位接受計劃協助的晚期殘疾病患及其照顧者的個案分享影片，同場亦設有安寧照顧模擬互動體驗及認識殘疾人士照顧需要的過三關攤位遊戲等，參加者可模擬照顧者面對患有晚期疾病的家人所須面臨的考量，並從中理解​殘疾人士的照顧需要。參加者亦可參觀在活動中所展示的安寧房間，從中了解居處離世資訊；同時亦會有工作人員協助，向市民講解預設照顧計劃相關資訊，讓參加者了解到，當患有嚴重及持續惡化疾病的病人經過與醫護人員及家屬完成溝通並達成一致意見後，可制定「預設照顧計劃」，讓病人計劃自己在病危時，所希望接受的照顧方式，亦可以選擇簽署「預設醫療指示」如拒絕哪些維持生命的治療等，以自身價值觀和意願為主，提早為面對生命晚期做準備。

了解更多：https://jcecc-unison.hku.hk/

（資料及相片由客戶提供）