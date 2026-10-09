中電125周年展覽｜賞百年照片展　4大必玩互動體驗與特色畫作打卡

一張舊照片，可以帶你重溫多少城市記憶？未來的智慧城市生活，又會是甚麼模樣？一個展覽便可體驗多個精彩亮點，看看香港百年珍貴照片、試玩智慧城市互動遊戲，再與特色畫作打卡！

由即日起至明年4月11日，中電鐘樓文化館推出《時光．印記》專題展覽，集合超過100張珍貴歷史照片，帶你重溫香港百年變遷；同場更設互動及沉浸式遊戲，把低碳能源和智慧城市等概念化為趣味體驗。邊發現、邊體驗、邊打卡，從舊香港出發，一路玩到未來智慧城市，周末又多一個好去處！



揭開百年時光印記 重溫香港發展歷程

見證電力守護萬家燈火

位於何文田亞皆老街的中電鐘樓文化館散發著濃厚的歷史氣息，其一樓的《時光．印記》歷史照片展覽，不但展示了香港百年變遷的故事，更是中電和香港共同成長的足跡。展覽展出超過100張珍貴歷史照片，並以人生五感：拼搏感、守護感、生活感、幸福感及成就感，重現香港人在戰亂與逆境中展現的拼搏精神、各行各業守護香港的力量、電力走進生活帶來的幸福點滴，以及發電設施和電力網絡如何支持香港長遠發展。這些經歷，都讓這座城市能不斷突破界限，開拓更廣闊的未來。

這不單是一場視覺展覽，一張張歷史照片更訴說昔日香港的故事。其中一張攝於1978年的照片，記錄前中電主席羅蘭士嘉道理勳爵主持塔門供電儀式，並向居民贈送新電器的時刻。當年塔門依賴簡陋的私營發電機發電供電，不但費用昂貴，供電亦不穩定，居民晚上只能靠火水燈照明。隨著中電透過鄉郊電氣化計劃，將電力帶到離島及偏遠地區，逐步實現「人人都有電用」的願景，塔門居民生活從此變得更安全便利。藉著光影重現不同年代的景象，彷如帶領大家親身走過香港百年變遷，即使未曾親歷昔日歲月，也能體會電力與城市發展密不可分的關係。

《時光．印記》歷史照片展覽裡，展出前中電主席羅蘭士嘉道理勳爵主持塔門供電儀式，並向居民送上新電器的珍貴時刻。

位於一樓的《時光．印記》專題展覽展出超過100張珍貴歷史照片，細訴香港百年發展歷程，同時見證電力如何支撐香港經濟起飛與城市蛻變，守護萬家燈火的幸福時刻。

由歷史走向未來！

4大互動體驗 探索智慧城市生活

回顧電力與香港共同走過的百年歷程後，走到地下的「電力世界」展廳，就從昔日老香港穿越至未來智慧城市，即試4大互動體驗，探索未來智慧城市生活！以下為你整理必玩攻略：

1／變身城市規劃師：親手打造智慧社區！

電力基建分布在社區不同位置，一直默默運作，支撐著整個城市的日常生活。但你有否想過，發電廠、可再生能源發電系統、高壓架空電塔、變電站是如何選址的？在「城電築跡」遊戲中，大家將化身成為城市規劃師，透過理解規劃各項電力基建和社區設施背後的考慮因素，親手打造你心目中理想的智慧社區！

2／捕捉能量球：拼湊低碳未來藍圖！

低碳未來、能源轉型等概念或許在新聞上聽得多，但究竟各種低碳能源有甚麼特點？不同能源組合又會帶來哪些效益？在這個沉浸式互動體驗中，你只要踩中地面飄來的不同顏色能量球，便可捕捉天然氣、核能、可再生能源、氫能及煤等能源，為你心目中的理想智慧城市打造專屬能源組合。一邊玩、一邊認識不同能源在推動能源轉型及建設可持續未來的重要角色。

3／模擬駕駛電動車：扭出個低碳未來！

近年電動車愈來愈普及，成為2050年前實現車輛零排放及碳中和目標的一大助力。大家若「心郁郁」想測試自己的駕駛技術，「啟動電動出行」迷宮遊戲可讓你體驗一番！玩家只需轉動方向盤，引領能量球穿越迷宮即可過關。期間不但可體驗駕駛樂趣，更可認識電動車的特性與優點！

4／一鍵充電小幫手：點亮全城電力網絡！

場內設有大型屏幕與互動裝置，只要一按充電掣，即可看到中電的電力網絡早已覆蓋整個北部都會區，並透過前瞻部署的電力基建規劃，支持香港未來創科發展。同樣地，在展示智慧城市場景的互動裝置上，也只需按一鍵，各種電力與創新科技應用的實例，通通活現眼前！

中電鐘樓文化館設有免費導賞，有興趣可於網上報名參加。

免費預約導賞團：請按此

全新打卡位亮相

本地藝術家打造巨型主題畫作+立體壁畫

除了豐富的室內展覽內容，室外亦同樣吸引。文化館一樓庭園特別為是次展覽打造全新打卡位，為退役山頂纜車換上新衣，靈感源自啟德承啟道變電站美化計劃的壁畫設計，見證中電於香港扎根百年的發展足跡。由昔日一手一腳鋪設電力設施，至今日變成繁華璀璨的國際城市，這些珍貴的回憶，都濃縮在車身之上。

第五代山頂纜車退役後，其中一節車廂保存在中電鐘樓裡。今次為慶祝中電125周年換上新裝，車廂上的畫作記載電力與香港人共同成長的回憶。

另一個打卡位，是兩幅由本地藝術家創作的立體壁畫。以細膩的筆觸活現中電鐘樓的標誌性鐘塔，與庭園內雞蛋花綻放的美景，定格中電鐘樓每段美好時光，成為可永久保存的時光印記。

兩幅本地藝術家創作的立體壁畫，以中電鐘樓鐘塔、庭園的雞蛋花樹為靈感創作。

在邊發現、邊體驗、邊打卡之餘，記得留意遍佈館內不同角落的二維碼！只要用手機掃描二維碼，即可獲得《時光．印記》展覽專屬相框及貼圖，創造獨一無二、屬於自己的時光印記。

中電125周年專題展覽《時光．印記》

日期：即日起至明年4月11日

地點：九龍何文田亞皆老街147號中電鐘樓文化館

開放時間：10am至6pm（逢星期二、三，五至日）

＊星期一、四及公眾假期休館

（資料及相片由客戶提供）