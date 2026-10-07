破邊洲預約｜漁護署：黃金周日均950人到訪　逾半人預約「甩底」

【西貢/東壩/萬宜水庫/破邊洲/破邊洲觀景台】國慶黃金周期間，西貢破邊洲實施預約制。漁護署今日（7日）表示，10月1日至7日期間，每日平均有約950人到訪破邊洲段，即日均有超過一半人預約「甩底」，最高峰為10月5日有約1,200人次。根據現場人員及無人機監測，山徑和觀景台的人流大致暢順，遊人走近危險範圍或跨越圍欄的情況大幅減少。



環保團體「綠色和平」曾指，10月1日破邊洲觀景台人數在中午12時高峰期達64人，遠超2021年破邊洲觀景台比賽官方承載人數上限的25人，超標逾1.5倍。漁護署回應指，當時觀景台設計的容量僅為比賽之用，建築觀景台的面積有所擴大，因此同時容納60多人仍屬安全，不會造成擠迫。



漁護署人員在破邊洲段入口點算人流。（漁護署FB相片）

東壩及熱門露營地點共19宗執法個案 包括亂拋垃圾、隨地吐痰

漁護署表示按管理計劃，每日部署約有140名人員在西貢東郊野公園及橋咀洲等郊遊熱點進行巡邏和宣傳教育，持續打擊違法行為。由10月1日至今日截至下午5時，漁護署在西貢東郊野公園，包括東壩和熱門露營地點共有19宗執法個案，包括亂拋垃圾及隨地吐痰等。

工作人員在破邊洲段入口安排遊人有序入場。（漁護署FB相片）

黃金周期間 每日平均950人到訪破邊洲段

萬宜水庫東壩方面，今日（10月7日）約有670人到訪破邊洲段。黃金周期間，每日平均有約950人次到訪破邊洲段，最高峰為10月5日約1,200人次。若以全日預約2000名額計，即每日有逾半人預約後未有出席。漁護署人員每日密切監察入場情況，並因應實際情況釋放名額供即時預約。其中10月2日及10月3日，破邊洲段一度啟動惡劣天氣措施暫停遊人入場，直至所有天氣警告解除。

另外，根據現場人員及無人機監測，破邊洲段山徑和觀景台的每日人流大致暢順，遊人走近危險範圍或跨越圍欄的情況大幅減少，大部份遊人亦願意配合現場工作人員指示，整體秩序良好。

政府會於試行計劃完結後作全盤檢討，包括名額安排，以及是否需推廣至其他熱門郊遊地點等。

浪茄灣營地昨晚（10月6日）狀況良好。（漁護署FB相片）

鹹田灣營地昨晚（10月6日）狀況良好。（漁護署FB相片）

鹹田灣、西灣及浪茄灣營地 每日平均240個帳篷

至於西貢東郊野公園露營地點，於10月6日晚上，鹹田灣營地、西灣營地和浪茄灣營地共有約80個帳篷。10月1日至6日，三個營地每日平均有約240個帳篷。

漁護署指，西灣營地昨晚（10月6日）狀況良好。（漁護署FB相片）

駐守三個營地的工作人員加強巡邏，根據現場觀察，浪茄灣整體秩序良好，工作人員提醒遊人保持環境清潔及帶走垃圾；在熱門打卡樹位，漁護署在樹上掛上告示亦安排人員於附近巡邏。

咸田公廁整體衞生情況良好，洗手盆並無遺留食物殘渣或淤塞。營友煮食及生火時亦有聽從工作人員的提醒注意安全，保持營地環境清潔衞生和安全。營友離開時，亦將營地收拾乾淨，執走垃圾並把垃圾帶走。三個營地整體秩序及衞生情況良好。

咸田公廁擴建座整體衞生狀況良好。（漁護署FB相片）

橋咀洲高峰單日2,230人次到訪

橋咀洲今日有約560人到訪，10月1日至7日期間，橋咀洲每日平均遊人人次約1,370，最高峰為10月4日，有2,230人次到訪，人流秩序大致良好。黃金周期間，漁護署每日派員在海岸和熱門浮潛位置加強巡查，當見到有干擾生態行為會作出勸喻。處方發出近800次口頭勸喻。

漁護署人員於橋咀洲的連島沙洲向遊人講解海洋生物保育知識。（漁護署FB相片）

此外，黃金周期間，大嶼山水口每日平均有約100遊人到訪，最高峰為10月4日，有近140人次到訪，整體秩序良好。漁護署按計劃每日聯同香港海洋公園保育基金，在水口沙坪進行公眾教育活動，包括設置教育攤位、派發保育宣傳單張，以及向遊人分享保護馬蹄蟹及海岸環境的資訊。漁護署人員亦在水口沙坪巡邏，設置人流計數器，以監察訪客流量。