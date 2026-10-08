內地旅客涉非法提供導遊及攝影服務　 入境處放蛇拘兩人

因應有懷疑非法勞工利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務，入境處周一（10月5日）聯同旅遊業監管局，一連兩日展開反非法勞工行動，拘捕兩名懷疑從事非法工作的內地旅客。



2026年10月5日及6日， 入境事務處聯同旅遊業監管局展開反非法勞工行動。圖示懷疑非法勞工在行動中被捕。（政府新聞處圖片）

服務透過社交平台預訂 其中一名非法勞工認罪囚54日

入境處與旅監局以「放蛇」方式喬裝顧客，透過社交平台向目標人物查詢及預訂服務。其後，當兩名目標人物來港提供有關服務時，入境處將其拘捕。

被捕人士為一男一女，年齡分別為22及43歲，因違反逗留條件罪而被起訴。其中一名非法勞工周三（7日）在沙田裁判法院承認控罪，被判監禁54日。

在執法行動期間，入境處亦聯同旅監局人員前往熱門旅遊景點，向市民及旅客派發宣傳單張，提醒切勿聘用非法導遊或領隊。

2026年10月5日及6日， 入境事務處聯同旅遊業監管局展開反非法勞工行動。圖示入境處及旅監局人員向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿聘用非法領隊或導遊。（政府新聞處圖片）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人續指，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，若該人是非法入境、受遣送離境令或遞解離境令規限、逾期逗留或被拒入境，最高刑罰更由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負刑事責任。