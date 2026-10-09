漁護署元朗鹿頸行動　捕捉一無晶片唐狗　如性情溫馴會安排領養

漁護署昨日（8日）下午，聯同警方在元朗南生圍路及沙頭角鹿頸一帶進行特別聯合行動。行動中，成功捕捉一隻無人看管的唐狗，並送往動物管理中心扣留及觀察。被捕捉的狗隻未有植入晶片。



漁護署稱，會核對報失紀錄，如有證據會檢控畜養人。未能找到畜養人的狗隻經動物管理中心人員及獸醫師耐心觀察並確認身體健康及性情溫馴後，會轉交伙伴動物福利機構接受絕育手術並安排供市民領養。



漁護署表示，於10月5日採取狗隻捕捉行動，期間成功捕捉一隻無人看管的狗隻，並將其送往動物管理中心扣留及觀察。（漁護署Facebook）

漁護署表示，在高密度的都市環境，無人畜養和缺乏管束的狗隻，均可能對公眾安全構成風險。狗隻一旦被放任於公眾地方遊蕩，有機會對市民或其他動物造成傷害。狗隻若未接種預防狂犬病疫苗，更會對公共衞生及動物健康帶來威脅。為免造成公共安全風險，漁護署不會將無人畜養的狗隻直接放回社區。

漁護署稱採取風險為本的策略，鎖定高風險地點捕捉無人看管狗隻，並會與警方緊密合作，在有需要時展開聯合特別執法行動，要求狗隻畜養人切實履行責任，保障社區安全。

漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（資料圖片/湯致遠攝）

根據《狂犬病條例》（第421章）和《狂犬病規例》，所有超過5個月大的狗隻均必須植入晶片、接種預防狂犬病疫苗及領有牌照，狗隻其後亦須每隔不超過3年再次接種疫苗和續牌。

另外，狗隻在公眾地方時必須以狗帶牽引或以其他有效方式予以妥善控制，不可放任狗隻在公眾地方無人看管，亦不可把狗隻棄掉。違例者一經定罪，每項罪行最高可被判罰款一萬元，棄掉狗隻更可判處六個月監禁。