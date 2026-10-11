UCI世界級車手現身西沙GO PARK　準備新地香港單車節

香港最大型的單車盛事「新鴻基地產香港單車節」於10月11日舉行，今年單車節有多項新猷，包括載譽重臨的「國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽」將於全新路線競逐，並首次舉行「世界大學盃」。單車節前夕，新鴻基地產執行董事郭基煇邀請多位UCI世界級車手及海外大學生到訪西沙GO PARK，與本地單車隊SHKP Supernova及年青車手見面交流，在優美的環境中親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施，同時為今天的新地香港單車節熱身。



新地執董郭基煇（後排左三）邀請多位UCI世界級車手及海外大學生到訪西沙GO PARK。

單車健將體驗新興運動

10隊車隊包括UCI世界巡迴車手及SHKP Supernova單車隊抵達西沙GO PARK後，隨即換上裝備一同熱身，GO PARK單車徑長近1.5公里，空間寬闊，並設有上下坡度與不同彎道，適合進行單車訓練。Soudal Quick-Step車隊的法國新星Paul Magnier表示：「GO PARK令人印象深刻，這裡有多樣化的運動設施，單車徑寬闊及路面平整，有助車手熱身及適應香港天氣，更難得是GO PARK環境十分優美，令人感覺舒適，很適合進行訓練或悠閒運動。」曾於 2018 年來港參與單車節的澳洲頂尖車手 Kaden Groves 今年再度參賽，他表示，GO PARK 的單車徑具備極佳的專業條件，不僅是理想的熱身場地，也讓自己對即將到來的賽事充滿信心。

新地執行董事郭基煇表示：「『新鴻基地產香港單車節』作為香港最具代表性的單車盛事，吸引眾多世界級頂尖車手與旅客參與，充分展現香港籌辦大型體育盛事的卓越能力；此外，今年特別邀請世界級車手與世界大學盃的大學代表齊聚西沙 GO PARK，在全港獨有且符合比賽標準的單車徑上馳騁，該單車徑為園內逾30項運動設施之一。這正好呼應香港首個五年規劃中，持續將香港打造為亞洲盛事之都，並推動體育與國際級盛事旅遊相結合的發展方向。」

一眾參加世界大學盃的大學生首次來到參觀GO PARK，他們不只對單車狂熱，對新興運動板網球亦毫不陌生， 更即席拿起球拍試玩板網球，來一場高手過招，你來我往毫不怯場，並大讚板網球園區場地配備專業，部分球場更貼心設有上蓋及風扇，即使天氣炎熱亦毫不影響運動樂趣，非常適合大眾投入體驗。

參加單車節世界大學盃的大學生首次來到參觀GO PARK，他們對新興運動板網球毫不陌生， 更即席試玩。

今年單車節增設「世界大學盃」 非競賽項目，邀請本地、內地及海外「世界百強」的大學生參與「56 公里組」項目。多間大學包括北京大學、清華大學，以及來自英國倫敦、法國巴黎等地的知名學府派出車隊，透過體育進行文化交流。部分學生首次到訪香港，參加今天的GO PARK預熱活動及參觀馬灣公園，他們很欣賞香港的多元面貌，讚嘆既有摩天大廈林立的商業區，亦有如GO PARK般悠閒設施齊全的社區，令人感受到香港的非凡風采。

UCI車手與SHKP Supernova單車隊在GO PARK單車徑上繞圈，為新地香港單車節預熱。

參與單車節世界大學盃的學生們參觀馬灣公園。

「單車節嘉年華」全城同樂

今年新地香港單車節首次推出全新「五隧三橋」的「56公里組」路線，更同時增設「世界大學盃」。此外，闊別三年的UCI 1.1級公路賽今年重臨香港，吸引17支單車勁旅參加，屆時約100名世界級車手，將同場爭奪冠軍殊榮。同日更設有盛大的「單車節嘉年華」，於西九文化區藝術公園大草坪舉行，包含運動主題市集及多個互動體驗區，市民可親身體驗台克球（Teqball）、網球及匹克球的樂趣，與家人好友共度歡樂時光。

西沙綜合發展項目是新地在香港首個將大自然、運動、娛樂、餐飲、休閒及現代生活完美融合的旗艦項目。項目涵蓋住宅、逾130萬平方呎的運動商業綜合體西沙GO PARK，當中GO PARK Sports戶外運動公園配套齊備，不僅涵蓋高爾夫球練習場、足球場、網球場、棍網球場及滾軸溜冰場等傳統項目，更引進近年熱潮席捲全球的板網球與匹克球等新興運動。而佔地約 13 萬平方呎的 GO PARK Aqua 則為新地西沙綜合發展項目中的水上活動中心，是集水上運動、戶外活動、海岸線深度遊與生態體驗於一身的山海探索基地。

單車節嘉年華

日期：2026年10月11日

活動時間：清晨6:30至下午6:00

地點：九龍西九文化區藝術公園大草坪

（資料由客戶提供）