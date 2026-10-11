多管齊下　消防處與業界攜手提升樓宇消防安全

消防處一直重視消防安全教育，多年來透過社區活動、學校教育、傳統媒體、數碼平台及社交媒體等不同渠道，持續提升市民的消防安全意識。消防處高級消防區長（公眾安全及傳訊）盧長威表示，消防處先後推出「社區應急先鋒計劃」及「樓宇應急先鋒計劃」，培訓市民掌握基本應急知識和技能。另一方面，物業管理（物管）公司及註冊消防裝置承辦商在樓宇消防安全中亦肩負重要角色，消防處已為業界推出多項教育及支援措施，包括《樓宇應急準備約章》、全新宣傳小冊子《消防安全管理責任》，以及《註冊消防裝置承辦商操守約章》（《操守約章》）。消防處期望透過多管齊下及跨界聯動，全面提升本港樓宇消防安全水平，保障市民生命財產安全。



公眾教育

消防處由培訓市民掌握基本應急知識起步，進一步加強業主、住戶及法團代表等樓宇持份者的防火及應急技能，讓他們有效應對突發事故，從而強化社會整體的防火意識及自救應變能力。

推行「樓宇應急先鋒計劃」

消防處推出的「樓宇應急先鋒計劃」提供樓宇消防安全培訓，內容涵蓋正確使用消防裝置及設備、日常管理及保養責任、突發事故應變知識、滅火設備及防煙頭套的使用方法，以及心肺復甦法（CPR）和自動心臟除顫器（AED）的操作程序，旨在增強公眾面對突發事故時的信心和應變能力。完成課程的市民能掌握識別樓宇火警隱患的技巧，從而向消防處舉報，亦可知悉如何監督消防裝置的維修進度，提升樓宇的應急準備水平。

計劃自今年3月推行以來，反應非常熱烈，至今已招募約41,000名「樓宇應急先鋒」，當中包括持牌物管從業員、保安員、酒店及建築業人士、大廈法團代表及居民等，消防處目標在2026年培訓45,000名先鋒。盧長威補充，已經有超過八成活躍持牌物管從業員完成培訓。為培養更多市民的樓宇消防安全意識，消防處計劃於2027年培訓50,000名先鋒，務求擴展樓宇安全網絡至社區每一個角落。

自「樓宇應急先鋒計劃」推出以來，不少物管公司均反應正面，指受訓人員能在工作中學以致用。例如早前在將軍澳廣場、太湖花園、和黃物流中心及海灣花園等屋苑曾分別發生火警事故，「樓宇應急先鋒」均能在消防人員到達前迅速應對，有效控制火勢並防止蔓延，反映適切培訓能有效提升物管人員的應變能力，在關鍵時刻發揮實際作用。

業界教育

推出《樓宇應急準備約章》

消防處今年7月推出《樓宇應急準備約章》，以進一步加強物管人員的消防安全培訓。簽署約章的物管公司須承諾落實大廈防火及應急準備的相關指標，並安排前線人員參加「樓宇應急先鋒」訓練，提升其識別潛在風險和處理初期突發事故的能力。

消防處正與物業管理業監管局（物監局）聯手為物管人員提供系統性培訓，講解他們在樓宇消防安全擔當的角色及責任，以及消防巡查注意事項。盧長威指：約章至今推出3個月，所有派員參與培訓的物管公司已簽署約章，涉及約6,000幢住宅樓宇及約23,000名員工，佔全港已聘用物管公司的住宅樓宇（約28,000幢）總數約兩成，充分體現業界積極響應推廣樓宇消防安全。消防處會持續與業界合作，並鼓勵更多公司簽署約章，為樓宇消防安全出一分力。

編訂全新宣傳小冊子《消防安全管理責任》

消防處正全力推動修訂《消防條例》（第95章）及其相關附屬法例。隨着法例更新，物管公司將成為樓宇消防安全的「責任人」，讓物管公司成為消防安全制度的法定把關者，與業主共同承擔責任。

盧長威透露，消防處與物監局已共同編訂並推出全新宣傳小冊子《消防安全管理責任》。小冊子以實務為本，內容涵蓋消防隱患記錄、處理、呈報及跟進程序；定期火警演習；日常監察消防系統；以及消防工程期間的風險管理等重點，協助物管人員把消防安全責任落實於日常巡查、紀錄及應急安排中，並主動識別、處理及跟進消防隱患，提升樓宇消防安全管理水平。

推出《註冊消防裝置承辦商操守約章》

消防處計劃於十月中旬推出《操守約章》，旨在提升消防工程業界的專業水平、促進誠信經營及確立良好職業操守。盧長威表示，《操守約章》由處方草擬，並採納了不同業界團體的建議，包括物監局、香港物業管理公司協會及香港註冊消防工程公司商會等，為註冊消防裝置承辦商在消防裝置或設備的保養、檢查、修理、證書提交，以及消防系統關閉安排和跨界別協調等工作上，提供清晰務實的指引，加強良好作業方式。

處方指，《操守約章》屬修訂《消防條例》（第95章）前的過渡性行政措施，為未來的《操守準則》累積運作經驗，協助業界及早適應，無縫銜接日後的法定要求。《操守約章》列明承辦商在不同工作階段的良好作業方式，推動業界自願採納更高標準，從源頭降低火災風險，保障消防工程質素，鞏固市民對註冊消防裝置承辦商制度的信心。

《操守約章》共分為八大篇章，涵蓋消防工程及維修的主要風險，簡潔易明，方便消防工程從業員、承辦商管理層、物管公司、業主立案法團及市民查閱。八大篇章內容如下：

《註冊消防裝置承辦商操守約章》八大篇章 操守篇 闡明職業道德與誠信規範，確立法律底線與行為標準 規劃篇 界定設計與規劃責任，確保符合最新規範，從源頭降低風險 採購篇 訂明器材品質審查責任，確保物料合規且來源可靠 施工篇 規範工藝標準與職安健要求，保障工序安全 維修篇 確立維修保養要求，保證消防設施按標準程序修復及完成後運作正常 關閉篇 執行正確的消防設施暫停關閉或隔離程序，並落實相關風險管理及應變措施 證書篇 強調簽發消防證書和文件的法定責任，確保內容基於實測，維護公信力 協調篇 設立多方協作與交接責任機制，並配合「消防工程日誌」記錄進出時間、系統狀態等細節。如多於一間承辦商施工，須主動協調隔離時段與交接安排

消防處高級消防區長（公眾安全及傳訊）盧長威表示，處方期望透過多管齊下、跨界聯動，全面提升本港樓宇消防安全水平。

《消防安全管理責任》小冊子以實務為本，協助物業管理人員提升樓宇消防安全管理水平。

（資料及圖片由客戶提供）