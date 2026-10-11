油尖旺舉行招聘會約800人到場　同場設拍攝求職照服務

勞聯、油尖旺社團聯會等團體一連兩日主辦「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」，吸引約800人到場應徵加入警務處和懲教署等紀律部隊、本地龍頭電訊公司、主題公園、連鎖零售、保安護衛、酒店及旅遊等行業。



「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

出席的包括勞工處處長許澤森、油尖旺民政事務專員李家維、勞聯主席、立法會議員林振昇及油尖旺社團聯會副主席、油尖旺區議員蔡少峰。今次招聘會以「多元就業、人才培育、未來發展」為核心主題，為青年、少數族裔和畢業生提供就業資訊與職位，同場設專業攝影師拍攝求職照。

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

有年輕應徵者表示有助規劃未來方向。主辦單位期望透過活動為企業和市民搭橋牽線，達致「有工作就有人做，有勞動力人就有工作」的多贏局面。

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

論壇聚焦青年發展與AI機遇，講者包括香港浙江青年會會長歐洋琪，萬希泉鐘錶有限公司市場總監龔凱欣，太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展部主管陳潤嫻，九龍三育中學校長梁詠梅，以及少數族裔青年代表薩文杰。 在「對香港未來五年的看法」環節，有代表認為香港產業結構長期偏重服務業，五年規劃提出培育低空經濟、數字經濟等新興產業，相信能為青年提供更多元的職涯選擇。

「油尖旺多元職業招聘會暨《青年領航》青年論壇」

勞聯表示，推動青年發展與多元就業的工作不會停步，期望繼續與各界合力，舉辦更多地區招聘與技能提升活動。