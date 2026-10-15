免做投資陷阱水魚！證監會茶餐廳防騙教育活動教市民識破騙局

投資騙案近年屢見不鮮，即使市民已提高警覺防騙，避免成為水魚，惟當面對層出不窮的騙徒手法，依然防不勝防。為了提升大眾的防範意識，證監會在茶餐廳舉辦為期超過一個月的投資者防騙教育活動，將防騙訊息帶進市民的日常生活，鼓勵大家在投資前多加查證，遠離騙局。



茶餐廳化身證監會防騙基地 飽受教訓「水魚」分享學精心得

投資騙案的手法變化多端，令市民防不勝防，尤其是對於不太掌握新科技的長者及初來港的大學生，這類型高風險受害群體要應對瞬息萬變的騙徒手法更是難上加難。

為了將最新的防騙資訊送到每位街坊的生活日常，證監會首次將防騙教育帶入大家熟悉的茶餐廳場景，在貳號冰室的中環分店佈置一系列防騙訊息，並由證監會的反詐騙宣傳角色「水魚」帶領大家一起剖析虛假網絡情緣、假冒投資專家、詐騙投資聊天群組及網絡釣魚訊息有關的警號、常見詐騙手段及投資者自保的實用方法，藉此提醒市民大眾提高警覺，慎防騙局，並藉由街坊在茶桌上、家庭中的口耳相傳，提升社區對投資騙案的警覺性。

【證監會投資者防騙教育活動】活動詳情 日期 即日起至10月31日 地點 貳號冰室中環分店 地址 德輔道中84至86號（鄰近中環街市）

店內展示不同的防騙訊息、警示標語及資訊，以及證監會的反詐騙宣傳角色「水魚」打卡位，提醒市民在享受美食、拍照留念的同時也能時刻警惕自己要慎防騙局。食客在完成追蹤證監會社交媒體帳號及特別任務後，將獲贈帶有防騙資訊的「水魚」特色掛件公仔。換領時間表可留意證監會「水魚關注組」Instagram 及證監會的官方小紅書帳號。

防騙善用證監會查證工具 避開可疑投資陷阱免成水魚

證監會提醒市民，投資騙局很多時會利用人性的弱點，例如貪念、恐懼和對錯失機會的擔憂。

透過舉辦是次活動，證監會希望每位市民謹記在作出任何投資決定前，先問自己三個簡單問題：對方是誰、產品是甚麼，以及為何這個機會會落在自己身上。證監會強調，投資前只需花數分鐘查閱證監會的公眾紀錄冊及警示名單，核實資料，可以幫助避免數十萬甚至數百萬元的損失。所以，每次投資前一定要保持冷靜、做好查證，才能遠離投資陷阱，免做水魚。

（左起）財經事務及庫務局副局長陳浩濂、證監會主席黃天祐、財政司副司長黃偉綸、證監會行政總裁梁鳳儀及立法會議員李惟宏一同參與茶餐廳防騙體驗。

證監會3大防騙小貼士

1）冷靜：轉帳前先停一停，核實資料，尤其當對方催促要盡快採取行動時更要冷靜處理，對任何聲稱可提供保證回報或獨家投資機會的所謂投資專家都要保持警覺！

2）查證：證監會的持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊及警示名單可顯示相關人士或機構的背景及持牌狀況，投資前最好先行查核，並自行核實經社交媒體、即時通訊應用程式或網上聊天群組接收到的投資訊息。

3）避險：切勿點擊來歷不明或可疑訊息內的連結。切忌透過該等連結，披露個人、銀行或帳戶資料。

參閲證監會「投資有智」網頁了解常見騙局警號及投資前可自行核實的簡易方法。

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