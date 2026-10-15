逾百名港交所義工走入社區 照顧者關懷計劃逐步擴展 惠及更多社區

適逢10月「照顧者月」，香港交易所慈善基金於 10 月 10 日舉辦「照顧者關懷社區日」，動員逾 100 名香港交易所義工走入社區，透過家訪及為有特殊教育需要（SEN）學童的家庭照顧者舉辦生日派對，讓照顧者暫時放下日常壓力，與家人共度歡樂時光。活動當日，義工分成多個小隊，與 SEN 學生及家長互動，並探訪以老護老照顧者的家庭，了解照顧者在日常生活中的實際需要。



香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英參與「照顧者關懷社區日」，與現場的照顧者及義工交流，並分享香港交易所慈善基金如何為照顧者提供全方位的支援。

不少照顧者每天都要持續承擔照顧家人的責任，除了處理起居照顧、醫療安排及提供情緒支援，亦可能要兼顧工作及家庭經濟，長期承受沉重的身心壓力。香港交易所集團總法律顧問及集團首席可持續發展總監周冠英表示，照顧者的需要和付出往往不容易被社會看見。香港交易所慈善基金正正關注照顧者所面對的挑戰，希望透過「照顧者關懷計劃」，連結社福機構、企業及其他社區夥伴，建立更全面及持續的支援網絡。透過今次活動，慈善基金亦希望讓義工有機會接觸及了解照顧者的日常處境，進一步提升社會對照顧者需要的關注，同時讓照顧者感受到來自社區的關懷與支持。

香港交易所義工在「照顧者關懷社區日」為 SEN 家庭照顧者舉辦生日派對，以行動傳遞關懷，讓照顧者與家人放鬆共聚，共享天倫之樂。

了解照顧者需要 建構照顧者友善社區

香港交易所慈善基金於 2026 年 3 月推出「照顧者關懷計劃」，旨在提高社會對照顧者議題的關注，並透過與地區社福機構及企業合作，為照顧者提供更有效及持續的支援。計劃首階段以觀塘及大埔為試點，周冠英解釋指：「我們在推行計劃前進行了相關調查，發現這兩個社區人口密度高，潛在照顧者人數眾多，且長者人口比例相對較高，對資源的需求亦較殷切，因此決定優先由這兩區開展計劃。」以觀塘為例，慈善基金除設立照顧者社區支援隊，亦與領展合作在順利商場設立照顧者關懷站，整合照顧者資訊、提供服務轉介及身心健康支援，讓照顧者更容易在熟悉的社區環境中獲得協助。

目前，計劃正按部就班地推進，並將會擴展至葵青區及黃大仙區，未來亦會逐步推展至更多地區。周冠英表示，各地區的照顧者需要不同，慈善基金擴展服務時會與當區合適的社福機構合作，先了解區內居民面對的實際痛點，再設計針對性及能夠落地的支援方案。他期望透過與社區夥伴緊密合作，讓照顧者更容易在居住地附近獲得適切協助，逐步建構照顧者友善社區。

目前計劃的支援內容包括：

• 照顧者關懷站：提供實用資訊、服務轉介、健康評估及身心健康活動

• 照顧者社區支援隊：按服務需要分設以老護老照顧者及SEN家庭專責隊伍，提供個案管理、外展、緊急及情緒支援、服務轉介，以及長期照顧規劃指導

• 智能意外偵測系統：支援高風險照顧者住戶安裝意外偵測系統，協助即時監測家居意外，並在緊急狀況發生時自動發出警報，及早提供支援與救援

• 照顧者易達平台：擴展資訊及支援網絡，讓照顧者更容易獲取所需資源

• 照顧者友善職場：計劃推動100間上市公司、大型機構及中小企落實相關措施，並以身作則，帶動更多企業支援在職照顧者

支援SEN及以老護老家庭 提供喘息空間

計劃針對SEN家庭及以老護老家庭，提供不同形式的支援。慈善基金在觀塘及大埔各設一隊專責支援SEN家庭的社區支援隊，以家庭為本推行個案管理服務。SEN兒童的照顧者往往需要同時處理子女的特殊教育、訓練、情緒及日常生活需要，並在學校、醫療及社福服務之間作出協調。專責團隊會提供專業諮詢、親子活動及個案輔導，協助家長減輕照顧及安排服務的雙重壓力，並按個別家庭需要提供實用資源及支援。

至於以老護老家庭，照顧者本身同樣是長者，面對健康、體力及照顧能力等多重挑戰。照顧者支援隊會主動進行外展家訪，了解個別家庭的照顧處境，並按需要提供個案管理、緊急支援、日常護理資源及長期照顧規劃指導。此外，照顧者關懷站亦設有照顧資源導航及健康訓練活動，讓以老護老照顧者獲取資訊、參與伸展運動，並在照顧日常中有一個可以暫時休息及喘息的社區空間。

汲取前線寶貴經驗 推動長遠支援網絡

「照顧者關懷社區日」透過生日派對、家訪及社區交流，讓義工直接接觸SEN及以老護老家庭，了解他們未必容易表達的需要。其中，活動特別安排 SEN 家長與孩子短暫分開的環節，家長可參與香薰按摩放鬆身心，周冠英與義工則陪同小朋友製作花藝手作與心意卡送予辛勞照顧他們的父母。

活動當日，周冠英及一眾嘉賓在生日派對上與照顧者一同切蛋糕，並與計劃吉祥物「關懷家族」(CarePals) 之一「關愛」互動，與大家共度歡樂時光。

周冠英活動後分享表示，過程中可見 SEN 小朋友非常聰明、有愛心且極具天份，「能夠與孩子一同參與這個過程，令我十分感動。特別是看到他們在卡片上寫下對爸爸媽媽的心聲時，能夠真切感受到那份真摯的愛。」最令他印象深刻的，是一名小朋友走到媽媽面前，獻上卡片並親吻媽媽臉頰的一刻。他形容：「那個畫面極具感染力，令人無比動容。」他希望藉著不同的活動，能夠讓社會消除對 SEN 兒童的刻板印象或異樣眼光，並給予照顧者家庭更多包容與理解。

推動企業參與 共建照顧者友善職場

除了社區支援，計劃亦將目標延伸至職場。在職照顧者的家庭責任未必會在工作期間暫停，他們可能要一邊工作，一邊處理覆診、學校聯絡、突發病況或家人情緒支援，長期在職場表現與家庭照顧之間作出取捨。

香港交易所慈善基金推行一系列職場支援舉措，計劃推動100間企業，包括上市公司、大型企業及中小企，落實「照顧者友善職場」，並提供職場評估、照顧規劃諮詢、教育及情緒支援，按員工需要提供個人化個案管理。慈善基金亦與一站式照顧者資訊平台「照顧者易達平台」（CarerEPS）合作，擴大照顧者友善商戶網絡，鼓勵不同類型的本地企業從服務及工作制度方面支援照顧者。慈善基金早前更在香港交易所香港金融大會堂舉辦照顧者友善商戶嘉許禮，約40間企業獲嘉許，肯定其關懷照顧者的努力。

香港交易所慈善基金舉辦內部專題講座，聯同社福機構進行經驗分享，提升員工對照顧者處境及社區資源的認識。

周冠英表示，慈善基金需要與社福機構緊密合作，共同向企業推廣照顧者友善文化：「本質上，這是一個企業文化的變革。首先，我們希望透過培訓、資源共享及經驗交流，協助企業建立照顧者友善的工作環境；其次，在管理層及人力資源團隊層面，我們希望加深他們對照顧者議題的認識，理解員工的實際需要，從而為公司制定相應政策及彈性安排，讓員工獲得喘息空間，更順利應對照顧者角色的挑戰。」

此外，香港交易所亦以身作則，於10月「照顧者月」推出兩項措施，將原有「員工支援計劃」的覆蓋範圍擴展至員工的父母及配偶的父母，並提供駐場心理輔導服務，全方位支援員工。

推動長遠願景 盼政策轉型築牢支援網

周冠英強調，計劃的核心目標，是讓照顧者明白自己並不孤單，同時推動建立一個更包容、更友善的社會環境，提升社會大眾對照顧者的認知，讓他們知道身邊一直有支援及陪伴。他進一步表示：「更重要的是，如何將現有的努力轉化為長遠且制度化的實質而可持續的支援網絡。單靠個別機構的力量並不足夠，除了社區及企業層面外，第三個重要維度是政策及文化層面。我們希望在計劃推行三年後，總結實務經驗及建議，與社區及政府部門分享，探討如何進一步完善照顧者支援體系，促進社會大眾對照顧者給予更多理解與包容，共同建構更關愛、更具韌性的照顧友善社會。」

照顧者全年都需要支援，關懷不應只集中在「照顧者月」。香港交易所慈善基金於2020年成立，截至2025年已捐款逾6.35億港元，支持超過150個項目。這次社區活動讓義工走近照顧者的日常，亦是慈善基金持續連結社區的重要一環。未來，慈善基金將繼續擴大地區支援、推動企業參與及深化跨界別合作，將一次性的關懷轉化為長遠而具系統的支援，讓照顧者在需要時獲得適切、可靠的協助。

（資料由客戶提供）