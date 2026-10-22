論壇共探綠色機遇　大會頒ESG大獎兼首度聯同中大授證書

由《香港01》主辦的「ESG 及可持續發展論壇暨頒獎禮2026」已於今日（22日）圓滿舉行！ 今年活動吸引多位政商界領袖及業界精英聚首一堂，共同探討最新綠色經濟趨勢，並表揚過去一年在環境保護、社會責任及公司管治（ESG）領域表現卓越及積極實踐的傑出企業。



對接「十五五」規劃戰略：專家剖析香港打造國際低碳經濟樞紐新路徑

今屆「可持續發展論壇」以「乘『十五五』東風 打造低碳經濟樞紐」為主題。論壇由香港生產力促進局綠色生活與創新部總經理蔡劍虹博士主持，並邀請香港中文大學商學院商業可持續發展中心主任盧永鴻教授與環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾先生擔任講者，一同探討國家「十五五」規劃下的綠色發展機遇，就綠色金融產品創新、低碳標準體系建構及國際標準互認等核心議題交換意見，為現場企業在捕捉綠色商機上，帶來不少具體啟發。

攜手中大CBS引入BSI 框架 兩大ESG榮譽彰顯企業長期價值

同場舉行的頒獎典禮共頒發兩大榮譽。今年大會首度聯同香港中文大學商學院商業可持續發展中心（CBS），引入「企業可持續發展指數系列（BSI）」框架進行評估，向參與企業頒發「卓越ESG企業評級證書」，以嘉許及鼓勵其在ESG 領域的積極實踐；同時，大會亦頒發「傑出ESG企業大獎」，表揚在環境、社會及管治範疇表現傑出的優秀企業。隨着評選結果揭曉，這兩大項目不僅為市場及投資者建立了具公信力的綠色指標，更成為各界評估企業綠色資產與長期價值的重要依據。

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