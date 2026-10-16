「印出個未來」學員赴灣區企業實戰　探索印刷業未來機遇

面對數碼轉型、跨媒體整合及可持續發展等挑戰，香港印刷業亟需注入具備創新思維與國際視野的新血。「印出個未來」大灣區實習交流計劃由香港印刷業商會主辦，今年已踏入第10屆。這計劃長期與香港知專設計學院（HKDI）合作，安排設計系學生前往大灣區港資印刷企業進行為期一個月的深度實習。早前大會於HKDI舉行總結分享會，一眾學生及企業代表分享實習感受，同場亦宣布由香港印刷業商會頒發各項大獎的得主。今年的創作主題圍繞「凝月」中秋禮盒設計，得獎作品已獲VTC展亮技能發展中心（SHINE）採用並推出市場，面對客人最直接的反應。這不單是學生展現創意的舞台，更深化校企合作與社會責任的連結。



香港印刷業商會會長馮文清為「印出個未來」大灣區實習交流計劃 總結分享會致歡迎辭。

HKDI設計系學生出席總結分享會，除了一班有份到灣區實習的同學出席之外，一年級生也留心聽取現場嘉賓的專業意見。

深入大灣區廠房 見證從「設計圖」到「立體成品」

香港印刷業商會會長馮文清致歡迎辭時指出，這計劃成功為學界與業界搭建雙重橋樑：「這個計劃成功將『學院與企業』，以及『香港與大灣區』兩大重要橋樑串連。同學親身體驗將平面設計轉化為立體產品的實踐過程，這一個月所得的實務與處世經驗，對同學未來職場生涯將會有極大啟發。」

今年共有19名來自HKDI視覺傳意、廣告設計及插畫設計等高級文憑的同學參與，分別前往5間大灣區港資印刷企業包括偉民、雋思、安量、民生、滙洋實習。如同去年的經驗，許多學生實習前對印刷廠的印象僅停留在傳統工業，但親身走進大灣區廠房後，他們見證現代化印刷企業高度分工、系統化的運作及先進設備。

項目主席呂振邦大讚實習同學工作上適應力強。

香港印刷業商會副會長兼項目主席呂振邦受訪時分享「印出個未來」計劃的初衷與期望：「計劃最初就是想帶領年輕人，打破印刷業『傳統、刻板』的偏見。行業好需要新血，我們期望學生可以將新科技、跨界別元素帶入來，給市場全新的消費者體驗。見到好多同學初初返內地時覺得陌生，但落手落腳上班一個月後大為改觀，我們期望未來可以將計劃擴展到大灣區其他城市。」

學生在實習中，需要將課堂上的平面設計概念，轉化為具備商業量產價值的實體包裝。過程中需克服結構設計、工藝限制等技術挑戰，這是在學校單打獨鬥時無法體會的跨部門合作經驗。

今次比賽特別要求參賽者設計「精美版」及「應用版」各一款，讓參賽者可從中學習控制成本。

今次比賽特別要求參賽者設計「精美版」及「應用版」各一款，讓參賽者可從中學習控制成本。

創意融入複雜工藝 回應可持續發展趨勢

今年的5間企業組別作品均圍繞「凝月」主題，展現了極高的創意與工藝水準。例如滙洋組採用了嫦娥奔月的走馬燈設計，結合防偽紅外線油墨、音樂盒與底部投影功能；民生組以旋轉木馬結合抽屜機關；雋思組則融入盲盒潮流及溫暖燈光體驗。一眾學生在企業導師指導下，應用了擊凸、燙金、局部UV等專業特效，讓作品具備豐富的觸覺層次。

當天幾位企業代表出席，與到了5間大灣區港資印刷企業包括偉民、雋思、安量、民生、滙洋實習的同學聚首一堂分享實習經驗。

當天幾位企業代表出席，與到了5間大灣區港資印刷企業包括偉民、雋思、安量、民生、滙洋實習的同學聚首一堂分享實習經驗。

翁林清有份設計的嫦娥奔月走馬燈設計精美，他表示感謝公司同事連夜協助改圖製作。

翁林清有份設計的嫦娥奔月走馬燈設計精美，他表示感謝公司同事連夜協助改圖製作。

今年第二度參與計劃、來自滙洋組的學生代表翁林清，深刻體會到理想與現實的磨合：「讀萬卷書不如行萬里路！我在公司親眼目睹作品由草圖變做實體包裝，先發現原來紙紋方向都會影響燙金效果，設計絕對不可以只顧外觀。最感動是公司內地同事夜晚11、12點還陪我們在車間逐款物料去試同修正檔案，真的非常感謝他們！」

分享會上，多位同學均道出了實習一個月的辛酸與成長。來自雋思組的劉潔怡表示，實習期間最大的挑戰在於跨地域溝通與商業落實：「有時將設計構想轉達給導師，溝通上難免有時間差與理解落差。好在企業導師極力協助，直接在車間為我們製作實體樣板即時測試效果，更指導我們如何調整設計以節省生產成本，讓我們學會如何在視覺效果與商業預算之間取得最佳平衡！」

滙洋組3位同學翁林清（左二）、溫善楠（中）及林心兒（右二）勝出今屆「印出個未來」比賽。

為響應業界對可持續發展的重視，許多作品均考慮到延長包裝的生命週期，將禮盒轉化為可保留的裝飾走馬燈、機關玩具或日常收納盒，以減少浪費。最終，由展現極高工藝與互動性的滙洋組包括翁林清、溫善楠及林心兒脫穎而出，勇奪冠軍。

校企合作堅負社會責任 擴闊青年發展機遇

今年計劃的一大突破，是得獎設計將實際投入應用，獲VTC展亮採用為中秋禮盒，讓學生的實習成果直接貢獻社會。HKDI副院長譚智恒肯定計劃成效：「過去學生只作走馬看花式參觀，距離感好重，改為一個月駐廠實習後，成效非常顯著。學生從『天馬行空』蛻變成明白『成本控制』。今年我們要求同時做『精美版』同『應用版』，就是要鍛鍊他們在真實商業世界中，學會設計同量產標準的平衡。」

首次參與計劃的滙洋印刷業務發展總監麥國耀對香港學生給予高度評價：「香港同學求知慾極強、非常有潛力。企業有責任將經驗展現出來，提供一個實戰舞台，幫年輕人將腦海入面的創意小宇宙完全爆發出來，順利轉化為優質產品。」

香港知專設計學院副院長譚智恒（左）及實習企業之一滙洋業務發展總監麥國耀（右）認為今次實習學生絕對有能力畢業後到灣區印刷企業正式工作。

麥國耀稱讚多位到滙洋實習的同學具備創意與實行性，能夠在有限的資金預算下製作兩款高質中秋禮盒，並成功在市面發售，獲得高度評價。

勉勵學員畢業後赴灣區發展

「印出個未來」實習計劃成功為香港年輕人提供一個將創意落地的寶貴平台，透過「香港設計、大灣區製造」的模式，為傳統印刷業注入活力。譚智恒與麥國耀共同寄語新一代說：「大灣區內地城市的印刷企業技術同自動化已經極具規模。香港學生擁有靈活頭腦同高適應力，未來的設計與印刷職涯不應只局限在香港，年輕人要主動跨越地域，實地感受大灣區龐大的產業鏈與工作文化，藉此提升自己的綜合競爭力，畢業後迎接更廣闊的發展機遇！」

（資料由客戶提供）