投資卻無暇管理？滙豐Portfolio+ 1萬元入場　專家操盤掌投資實況

投資看似只需選好產品、按下買入就完成交易，但真正的挑戰往往在之後：股債比例如何分配？市況轉變時又應否調整？從挑選產品到持續管理，每一步都需要花大量的時間研究與判斷。對投資新手來說，踏出第一步可能已經令人卻步；對工作繁忙的上班族而言，買入之後如何持續打理組合，同樣考驗時間與耐性。



最近，滙豐推出數碼全權委託投資組合管理服務「滙豐Portfolio+」，讓零售銀行客戶也能體驗一般較常見於私人銀行層面的專業投資管理服務。初始投資金額由港幣10,000元起，客戶選擇投資策略及合適的風險等級後，便可將日常組合管理交由滙豐專家處理，同時透過HSBC HK App掌握投資情況。

換言之，客戶不必事事親力親為，也能參與投資市場。但究竟「滙豐Portfolio+」如何管理組合，又如何讓客戶了解資金去向？

專家管理ETF組合 減省日常投資決策

「滙豐Portfolio+」並非只提供市場分析及投資建議，再由客戶自行決定是否交易；服務會由滙豐建立並主動管理由交易所買賣基金（ETF）組成的投資組合開始。客戶選定策略、風險等級及投資金額後，投資組合經理會按相關目標配置ETF，並定期檢視組合，作出買入、賣出及重組等決策。客戶毋須逐項執行交易，亦無須自行處理日常資產配置；而ETF組合重組次數亦不會影響平台費。

不過，不同投資者的目標各有不同。有人着重長線增值，有人希望尋求現金收入，也有人關注企業的可持續發展表現。「滙豐Portfolio+」提供三大核心策略，並各涵蓋風險等級1至5，讓客戶按自身目標及取向選擇。

「滙豐Portfolio+」提供「增長型」、「收益型」及「可持續投資」三大核心策略，讓客戶按自身投資目標及風險取向選擇合適的投資組合。

三大核心策略 配合不同投資目標

「增長型」透過投資一系列股票及債券ETF，作環球多元化配置，旨在協助客戶長線增長財富；「收益型」主要投資於派息股票及債券ETF，以尋求季度現金收入，並在所選風險等級下追求潛在資本增值。惟尋求收入並不代表保證派息或回報。

至於「可持續投資」，則以環境、社會及管治（ESG）作為篩選考量，透過ETF投資於ESG評分較整體市場高、碳排放強度較低的企業，聚焦長期可持續增長。

除了核心策略，部分客戶亦可按投資取向加入主題策略。選擇「增長型」或「可持續投資」的客戶，可配搭「未來趨勢股票」附加策略，涉足科技創新、綠色轉型及社會變遷等長線主題。此附加策略只適用於風險等級3至5的客戶，亦不適用於「收益型」。

毋須天天操作 仍可掌握資金去向

透過HSBC HK App，客戶可查看持倉及投資表現，並按資產類別、地區、行業與公司了解資產配置，掌握資金實際投向。App亦設有投資組合活動時間線，列出組合重組及追加投資等紀錄，並方便客戶查閱費用及結單。配合每月投資組合經理更新摘要，以及每週市場資訊，即使不親自處理每筆交易，客戶仍可了解組合的最新情況。

透過HSBC HK App，客戶可查看投資組合表現、資產分佈及組合重組等最新動態，毋須親自處理每筆交易，亦可掌握投資進展。

如果有不同人生目標，也可以分開規劃。客戶可建立多個組合，並以「退休」、「置業」或「未來儲蓄」等名稱作區分。初始投資額為港幣10,000元或以上，後續追加投資則低至港幣1,000元起，方便用家按自身財務安排投入資金。不過，投資有別於存款，規劃時仍須考慮資金用途及承受市場波動的能力。

除了投資策略和組合透明度，費用亦是選擇服務時的重要考量。「滙豐Portfolio+」的平台費如何計算？

平台費按總市值分級 限時優惠免收平台費

「滙豐Portfolio+」按客戶所有相關投資組合的每日總市值釐定平台費級別：

• 港幣250,000元或以下：年費率0.8%

• 港幣250,001元至750,000元：年費率0.7%

• 港幣750,001元至1,500,000元：年費率0.6%

• 超過港幣1,500,000元：年費率0.5%

「滙豐Portfolio+」初始投資金額由港幣10,000元起，平台費按相關投資組合的每日總市值釐定級別，以年費率計算，累計費用按月扣除。

當日所屬級別的費率適用於當日全部「滙豐Portfolio+」結餘，並非逐段累進計算；累計費用按月扣除。比較收費時亦要留意，上述百分比為年費率，而非每月收費率。不過，即日起至2027年1月1日，加入「滙豐Portfolio+」即可享$0平台費。

自選投資方向 日常組合管理交由專家

對希望參與投資、卻無暇持續處理組合決策的人而言，「滙豐Portfolio+」提供了另一種參與市場的方式：投資方向由自己選擇，日常組合管理交由專家處理，投資進展亦可透過手機應用程式掌握。

有興趣瞭解「滙豐Portfolio+」的投資策略及服務詳情，可瀏覽服務專頁，或登入HSBC HK App查閱資料，按自身投資目標及風險取向，考慮是否建立投資組合。

立即瞭解

立即登入HSBC HK App：https://brnw.ch/21x6rou

瞭解更多滙豐Portfolio+：https://brnw.ch/21x6roB

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

任何過往的表現數據並不預示未來的表現。更多詳情請參閱Portfolio+條款及細則。

（資料及相片由客戶提供）