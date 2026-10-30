新地建築部約動馬灣攜手業界分判商　凝聚80基層家庭動出共融未來

新地建築部 - 新輝（建築管理）有限公司（下稱「新輝」）於10月4日在香港馬灣公園挪亞方舟舉辦「約動馬灣」新輝共融運動趣味日，逾300人參與。新輝義工隊聯同業界分判商夥伴，熱情接待由聖雅各福群會安排、來自80個服務家庭的150名學童及家長，參與新興運動、親子工作坊及互動遊戲。



活動由新輝主辦、Rainbow Foundation協辦，聖雅各福群會為受惠機構，善導會擔任共融伙伴，並獲建造業關愛文化推廣委員會（CAC）、香港馬灣公園挪亞方舟、香港基督少年軍及方舟生命教育館鼎力支持。新輝希望透過是次義工活動，響應集團「運動行善」理念，匯聚業界夥伴及共融機構一同服務社區，為基層家庭及社會注入正能量。

現場設多個互動攤位，新輝義工與業界分判商攜手寓教於樂，向服務家庭推廣工地職安健知識。

馬灣設多項熱門新興運動 親子組隊合力過關

是次活動發揮香港馬灣公園挪亞方舟的運動場地及親子設施優勢，引入多項近年備受歡迎的新興運動，包括板網球（Padel）、匹克球（Pickleball）、雪合戰（Snowball）及低結構繩網。

這些運動項目均強調溝通與配合。在板網球場及匹克球場上，參與者需要敏捷反應與走位互補；考驗戰術的雪合戰則以安全仿雪球對壘，講求攻防分工；低結構繩網則透過近地障礙，考驗參與者的專注度與互信。

現場參與家庭組隊上陣，一邊學習規則，一邊互相打氣。新輝義工與業界分判商夥伴亦穿插其中，提供支援與交流，讓不同背景的參與者在安全環境下享受運動樂趣，發掘馬灣多元化的休閒體驗。

參與者一同體驗新興運動雪合戰，以安全仿雪球進行攻防挑戰。

健兒們於挪亞運動場體驗近年備受歡迎的板網球（Padel）。

學童在球場上體驗新興運動匹克球（Pickleball），享受揮拍的樂趣。

一眾參與者於板網球（Padel）球場上親身體驗這項新興運動的樂趣，展現活力及團隊默契。

「約動馬灣」設集印任務 親子體驗職業探索及手作

除了新興運動體驗，「約動馬灣」亦安排有趣的集印任務。參與者憑活動小冊子，穿梭多個遊戲攤位及園內指定地點完成挑戰，收集印章換領精美禮品。活動涵蓋親子毛巾蛋糕製作、星際樂園及探索區打卡留念，讓一家大小按自己的節奏遊覽園區。

眾多家庭亦獲安排走進全新登場的「ARKtopia職業體驗及藝術探索館」，參與沉浸式職業體驗及創藝探索。行程結合戶外運動、展館參觀與手作體驗，讓參與的學童與家長在運動場外拓展多元學習體驗，豐富馬灣一日遊的行程內容。

共融伙伴善導會在場內設置趣味互動攤位，加深機構服務家庭對社區共融的認識。

新輝義工在為參加者派發紀念品，現場氣氛熱鬧溫馨。

一家大小走進 ARKtopia 職業體驗及藝術探索館，體驗沉浸式職業探索與多元學習樂趣。

感謝分判商多年支持 重視履約及合作互信

新輝特別邀請長期合作的分判商夥伴及其家人出席，感謝各團隊一直以來的傾力支持與付出。除組隊參與運動項目外，分判商亦協助主持互動攤位，把建造業知識融入親子遊戲，與新輝義工隊一同服務社區。

新輝表示，公司一直秉持穩健的營運方針，按計劃推進各項工程，並重視如期履行與分判商夥伴訂立的承諾及協議。新輝深明，長久合作有賴日常工作中踏實累積的互信，因此持續以務實、負責任的態度與夥伴並肩協作，深切珍惜彼此多年來建立的互信合作關係。

是次活動亦讓平日在工程前線緊密合作的業界團隊，在工作以外與家人一同參與義工服務。新輝在典禮上向受惠機構、共融伙伴及支持機構致送感謝狀，感謝各方投入時間及資源，促成是次活動圓滿舉行。

新輝建築管理有限公司馮志安先生（左二）在典禮上向長期合作的分判商夥伴代表致送感謝狀，以表示對業界團隊並肩同行及大力支持的謝意。

工地安全融入遊戲 延續建造業關愛文化

工地安全及職安健是當日活動另一重點。新輝與分判商夥伴設置「工地安全無煙挑戰」及「危險搵出嚟」等攤位，透過互動遊戲向公眾介紹安全知識。參與家庭從遊戲中學習觀察周遭環境、留意潛在風險，同時加深對建造業安全文化的認識。

此外，善導會則透過特色攤位介紹機構服務及推動社區共融。聖雅各福群會協助安排服務家庭參加，新輝義工、分判商夥伴與社福機構各司其職，共同支援80個服務家庭投入活動。

新輝希望將建造業前線日常重視的互相照應、安全與健康意識帶入社區，延續行業的關愛文化，落實「動得開心、動得安全、動得有意義」的活動宗旨。

小朋友化身「小小工程師」，手持遙控器操作模型挖掘機與吊臂。

現場透過寓教於樂的遊戲推廣工地安全意識。

「甦機健康團」走進工地 預計逾500人受惠

新輝積極響應集團「運動行善」理念，持續透過多元體育活動推動社區關懷。暑假期間，「新輝延愛」建築義工隊曾與香港建造業關愛中心合辦週末保齡日；這次「約動馬灣」則聚焦基層家庭，讓員工與合作夥伴透過義工服務回饋社會。

接下來，新輝將資助善導會推行「甦機健康團：運動有『善』」計劃」，安排運動大使到各工地，帶領工友及團隊進行職安健伸展運動，預計超過500人受惠。

計劃其後亦會聯同新輝建築義工，將伸展運動帶入社區，邀請更多市民參與。從馬灣親子運動到前線工地伸展，新輝將繼續與合作夥伴推廣健康及職安健，貫徹「運動行善」的精神。

（資料及圖片由客戶提供）