連繫政商學社夥伴　信和支持科研走入社區　培育創科生力軍

從科研成果走向市場，再由市場走進社區，往往是創科發展最具挑戰的一段路。除了技術研發，創業團隊亦需要應用場景、跨界合作及用家回饋，才有機會把創新構想轉化成真正可落地的方案。



近年信和集團透過支持創業比賽、初創企業及社區創新項目，連繫政、產、學、研及社會各界夥伴，希望為科研成果創造更多實踐和交流機會，讓創新科技更貼近社會需要。

信和集團與香港科技大學合辦「科大—信和百萬獎金創業大賽」，吸引來自香港及世界各地共390支隊伍參賽，數目創歷年新高。大賽今年更推出 HKUST InnoBay 1M PLUS 計劃，由競賽平台延伸至持續培育及成果轉化平台。

培育創科人才，是推動創科生態圈持續發展的重要一環。信和集團與香港科技大學合辦「科大—信和百萬獎金創業大賽」，今年踏入第16屆，吸引來自香港及世界各地共390支隊伍參賽，數目創歷年新高。參賽團隊來自美國、英國、新加坡、澳洲及南非等地，項目涵蓋醫療科技、生成式人工智能、智慧建築、綠色能源管理等範疇的創新方案，促進本地與海外青年交流創意及創業經驗。

連繫國際創科人才 推動科研成果落地

信和集團副行政總裁黃永龍認為，大賽匯聚來自世界各地的年輕創業者、研究人員、企業代表及投資者，不僅促進創新意念交流，亦為科研成果創造更多實踐機會。他特別提到，在「香港科技大學組」中勇奪白金獎（冠軍）Refined Motor Company，以電動化技術活化經典汽車，在保留車輛歷史價值的同時，延長使用壽命並減少碳排放，展現創新科技如何回應可持續發展需要。

信和集團副行政總裁黃永龍(左)讚賞Refined Motor Company 以電動化技術活化經典汽車，以創新科技回應可持續發展需要。

要進一步將大學科研成果帶到市場，關鍵之一是為創科生力軍補足實戰經驗。大賽安排路演技巧培訓、人工智能工作坊、投資者配對交流環節及創業導師指導計劃，協助參賽者掌握切合市場需要的實務技能。在人工智能工作坊中，參賽者學習善用生成式人工智能及AI代理（AI Agents）技術，並親身試用涵蓋產品設計、市場數據分析及營運決策的智能工具，體驗由概念驗證到原型開發的流程，以及如何運用科技縮短開發週期。

多年來，大賽成功孕育多家具國際影響力的創科企業，包括大疆創新及雲洲智能等知名企業。香港科技大學校長葉玉如教授表示，大賽一直鼓勵學生、研究人員、校友及創業人士勇於實踐創新理念，以科研回應社會需要。她感謝信和集團多年來的支持，並期望未來進一步深化大學、業界、投資界及創業社群之間的合作，開創更多機遇，推動科技創新和產業發展。

為延續這份跨界協作力量，科大與信和今年進一步推出 HKUST InnoBay 1M PLUS 計劃，把創業大賽由競賽平台延伸至持續培育及成果轉化平台，為具潛力團隊提供應用場景對接、合作夥伴配對及概念驗證機會，協助創新方案由技術驗證走向市場應用。計劃同時連繫歷屆參賽團隊及初創企業，促進經驗分享與資源回饋，推動創科社群共同成長。

拉近創科與社區距離

除了培育人才與促進成果轉化，信和近年亦積極推動科技走入社區。早前，信和與香港社會創投基金（SVhk）推出「創響北都」計劃，連繫北部都會區統籌辦事處、香港科技園公司、香港理工大學賽馬會社會創新設計院，以及五間大專院校的創業及創新平台，建立由逾50個合作夥伴組成的支援網絡。計劃配對初創團隊與地區機構，讓兒童、青年、基層家庭、長者及復康服務使用者親身試用不同科技方案，合共惠及逾千名北部都會區市民。

信和集團可持續發展及創新副總經理郭鎧怡（Melanie）表示，「創響北都」計劃最令她印象深刻的，是看到居民願意親身體驗科技產品，並分享真實意見。她認為，當創新構想有機會走入社區並與居民互動，團隊往往能發現更多值得改進的細節，令方案更貼近實際需要。

「創響北都」計劃，連繫北部都會區統籌辦事處、香港科技園公司、香港理工大學賽馬會社會創新設計院，以及五間大專院校的創業及創新平台，建立由逾50個合作夥伴組成的支援網絡。

落地實測走近用家 微調細節對準實際需要

參與「創響北都」計劃的本地初創 GOFA，運用人工智能技術開發應用程式，為長者篩查跌倒風險，並提供居家運動訓練教學。創辦人鍾繼業坦言，過去團隊一直缺乏渠道接觸真正用家。透過計劃配對地區組織，首次有機會讓長者實際試用應用程式，直接收集意見。團隊其後按長者需要放大字體、簡化動畫，並加入一鍵學做運動等功能，使產品更貼近實際需要。對他而言，這種「落地體驗」帶來的價值遠超技術測試，更有助團隊了解市場及用戶需求。

鍾繼業更指計劃有助初創擴展人脈，可向跨界別專家尋求專業意見。他藉計劃接觸創科、非政府組織與大企業高層，不但拓闊商業視野，更有望促成合作機會：「由業界前輩的宏觀視野剖析發展方向，打破我們初創發展的既有想像，讓我們看得更遠更闊。」

GOFA創辦人鍾繼業感謝計劃讓初創被市場和大眾看見，有望帶來更大發展機遇。

匯聚跨界專業力量 拓闊發展視野

對不少新搬入北部都會區的居民而言，認識周邊社區往往需要時間。Mapcraft 希望透過社區地圖，協助居民探索區內設施及生活資源。團隊亦由自發成立的義工組織，逐步發展成社企。

透過建立社區地圖，Mapcraft 協助北部都會區新居民認識社區設施及資源。透過大師班及專業指導工作坊，團隊得以了解如何與更多非政府組織合作，以及掌握不同資助計劃資訊，逐步建立長遠發展方向。

「他們教我們如何與更多非政府組織合作，或申領資助。而藉計劃頒獎禮，我們更有機會與發展局、房屋署的代表見面，一同於社區營造的政策與藍圖上進行交流。」Mapcraft團隊稱經過北都落地實試讓他們更有信心，也將目光放得更遠，盼幫助更多社區：「社區地圖這套模式可活用於各個新屋邨，有望凝聚更多街坊一同創造空間價值。」

Mapcraft以上水彩石邨為試點，找來北區小朋友試玩全區的遊樂場，製成北都遊樂場地圖。

「創響北都」計劃亦引進多隊海外初創團隊。來自新加坡的N&E Innovations帶同自主研發的環保食品保鮮膜和天然抗菌劑來港，創辦人Didi表示，香港是團隊推進環保技術應用與落地試驗的重點市場之一，參與計劃有助團隊尋找合作夥伴及經銷渠道。她亦希望透過科技改變生活習慣，推動可持續發展。

「創響北都」透過工作坊與體驗攤位，讓市民親身實試科技，如與機械人互動、玩遊戲等，把科技帶進社區。

香港社會創投基金 (SVhk) 創辦人兼行政總裁魏華星認為，「創響北都」有助匯聚不同界別的資源與專業，讓青年團隊有機會接觸社區、獲得支援，並將創意逐步轉化成具體方案。他指出，隨着北都硬件建設逐步完善，社區營造同樣重要，而居民生活質素亦有望隨之提升。

科大-信和百萬獎金創業大賽: 香港科技大學組得獎團隊 初創團隊 簡介 Refined Motor Company 透過自主研發的模組化動力系統，為經典汽車提供電動化改裝方案，在保留原有特色之餘，減少碳排放及延長車輛使用壽命。 Advent Gene Therapeutics 利用人工智能及實驗數據開發新型病毒載體，提升基因治療藥物遞送效率，探索更精準的基因治療方案。 Syntrak 開發智能保暖動作捕捉衣及教練軟件，結合人工智能與生物力學分析技術，為滑雪運動提供即時表現分析及訓練建議。

「創響北都」得獎團隊 初創團隊 簡介 GOFA 香港AI健康科技初創，運用人工智能協助長者進行跌倒風險及功能健康評估，支援預防健康管理及持續跟進。 Mapcraft 香港社會企業，結合地圖創作、創意參與及地理資訊系統技術，鼓勵兒童與家庭探索社區，建立與地方的連結。 N&E Innovations- 新加坡 將農業及食品廢棄物轉化為可持續包裝和環保清潔產品，致力減少食品浪費及環境影響。

（資料及相片由主辦單位提供）