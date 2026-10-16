建造業議會築月2026揭幕　零碳天地跨界合作打造智碳綠色未來

作為香港首座零碳建築，建造業零碳天地一直致力推廣低碳建築，持續引入及優化多項前沿的環保科技與設計，既是綠色建築與創新方案的試驗場，也是推廣可持續生活的教育中心。透過「綠色夥伴計劃」，零碳天地與不同機構及企業跨界合作，將多項低碳方案與環保技術在真實環境中落地應用並開放予公眾體驗；建造業議會又藉着年度盛事「築月」、建造創新博覽會及多項社區活動，將創新減碳技術由園區延伸至廣大社區，全面提升全民環保意識與參與度。



零碳天地跨界攜手 與業界助綠色創科植根

建造業議會自2018年起舉辦年度業界盛事「築月」，以促進建造行業發展，並增強社區的連繫與交流。作為年度旗艦活動之一，「築月2026」匯聚超過30項精彩活動，包括 「智．碳AI生活展」、建造創新博覽會、年度頒獎典禮，及STEAM教育項目等，旨在提升公眾對建造業的認識，並推廣智慧建造及可持續建築的發展理念。零碳天地於「築月」期間舉辦一系列活動及展覽，期間亦會展示綠色實驗與項目。

「築月2026」於10月16日舉行開幕典禮。

零碳天地的「綠色夥伴計劃」致力透過跨界合作，將減碳和可持續發展等理念轉為可實踐的綠色實驗與項目。計劃一直吸引來自不同行業的機構加入，支持園區綠色項目，同時推動低碳生活及可持續發展，向業界及公眾展示品牌的低碳環保理念。零碳天地會為各大企業與業界夥伴提供實地試驗的平台，讓多項綠色實驗與項目得以在園區內落實試用和展示。

聯乘企業升級再造 創作藝術壁畫

香港太古可口可樂是零碳天地的綠色夥伴之一，兩者合作以汽水罐鋁片共創出再生汽水罐壁畫，過程回收約8,000個汽水罐。項目更邀請了復康人士、社區人士及香港太古可口可樂企業義工隊「樂義幫」共同參與，由社企Alchemist Creations帶領，「零碳小勇士」亦有加入義工隊，一同將汽水罐鋁片拼砌成巨型馬賽克壁畫，為建造業零碳天地 STEAM互動空間換上全新設計的外牆。活動結合回收再造、藝術創作及社區協作，彰顯循環經濟價值，促進社區共融，攜手邁向更可持續的未來。

社會各界包括社企、復康人士、企業義工隊及「零碳小勇士」一同參與藝術創作，將汽水罐鋁片拼砌成巨型馬賽克壁畫，為建造業零碳天地STEAM互動空間外牆換上全新設計。

「BSFI」黑水虻廚餘機

黑水虻本為動物或水產飼料用蟲，因其幼蟲擁有驚人的食量，可在極短時間內高效分解各類生熟廚餘。透過生物降解處理廚餘，可替代傳統耗能的填埋或焚化，大幅減少溫室氣體與碳排放；幼蟲消化廚餘後排出的糞便，更可轉化為富含營養的有機肥料，用於園區綠化。作為綠色夥伴之一的BSF Innovation Limited (BSFI)，於零碳天地設置黑水虻廚餘機，鼓勵公眾參與廚餘回收及資源循環，即日（10月16日）起投入使用。此外，零碳天地亦推出廚餘回收零碳「賞」計劃，透過獎勵機制推動公眾參與廚餘回收，將資源循環融入日常生活。

「Fresh up」AI 智能販賣機

傳統自動販賣機因為受限於螺旋貨道與出貨時的摔落撞擊，有可能會導致食物出現變形或包裝破損等問題。綠色夥伴Fresh Up Group Limited 在零碳天地設置AI智能販賣機，機內如普通陳列櫃，可靈活放置任何形狀的臨期商品，讓公眾以較優惠的價格選購，減少食物浪費。

Fresh Up在零碳天地設置AI智能販賣機，可靈活放置任何形狀的臨期商品。

「綠環」回收膠粒再造產品

作為零碳天地綠色夥伴之一的「綠環國際企業有限公司」致力利用回收膠粒開發各類環保產品，為原本可能被棄置的塑膠賦予新用途。零碳天地早前亦於香港書展與「綠環」合作，將建築工地回收的水馬再造成公仔填充膠粒，推出「零碳生物大聯『萌』」公仔盲盒系列，向大眾推廣循環再造成果。

「綠環」致力利用回收膠粒開發各類環保產，早前與零碳天地於香港書展推出「零碳生物大聯『萌』」公仔盲盒系列回收膠粒再造產品，向大眾推廣循環再造成果。

新技術要融入日常生活，往往需要考慮技術成熟程度、實際操作、維護及使用成本等因素； 同時十分看重公眾的認識及接受程度。零碳天地結合場地、展覽及公眾活動，讓新技術有機會在實際環境中展示。不同企業及機構可以透過合作，將各自的技術、資源及專業知識結合，探索新的應用方向，讓公眾親身體驗。零碳天地管理委員會主席符展成表示，其實很多香港人都非常支持可持續發展。透過綠色夥伴計劃，可以增加不同企業及合作夥伴對綠色項目的參與。

符展成表示，人工智能等創新科技已在日常生活中慢慢扎根，而非只是限於實驗室的一個項目。

「築月2026 - 智．碳AI生活展」展示衣食住行創新AI應用

人工智慧逐漸融入日常生活，從智慧家居、交通、機械人服務，到健康管理、能源管理及城市基建等技術，AI的應用範圍已涵蓋了每位市民的衣、食、住、行以至城市管理和公共服務等不同領域。「築月2026」以「AI智建 · 綠色未來」為主題，推動低碳生活及可持續發展理念。

其中一項重點項目「智．碳AI生活展」於10月16日至18日舉辦，透過展覽、互動遊戲體驗及教育活動，展示人工智慧如何融入生活，並推動可持續發展及智慧城市建設。展覽匯聚政府部門、公營機構、大專院校、科研機構、創科企業及業界夥伴，集中展示人工智慧於「衣、食、住、行」各個生活範疇的創新應用，包括智慧社區、智慧家居、機械人技術、新能源、低空經濟、智慧交通及未來城市方案等，讓大眾從多角度認識人工智慧技術如何塑造更智慧、更綠色的未來生活。

符展成提到，透過「築月2026」的一系列活動及展覽，不僅能讓公眾認識環保概念，更可以親身體驗相關技術及方案。「AI與我們的生活息息相關。雖然說出來好像很科幻，會覺得這些大模型、大算力距離很遠，但其實很多這些科技都是在模擬我們現在居住的情況。」例如廚餘收集和檢測漏水及水的乾淨程度，甚至是無人駕駛的電動車、室內種菜與氫能發電的能源應用等，他續指：「人工智能就是我們在家的場景，今天我們似乎已經開始在享受，只是有些我們享受了也不知道」。

「智．碳 AI生活展」透過互動及體驗項目，能讓公眾了解科技如何應用於日常生活，並思考如何實踐可持續生活。他表示：「我們有40多個攤位，涵蓋了衣食住行四個範疇，有一些是新的；有一些可能是在未來很快可以看到的。」他強調，創新科技均是在日常生活中慢慢扎根，而非只限於實驗室的一個項目。展望未來，零碳天地將繼續作為連繫創科、可持續發展與公眾生活的平台，同時探索綠色創新方案與增加公眾參與的機遇，讓市民不只觀看展示，更能了解技術的運作及其與日常生活的關係。

「智．碳AI生活展」於10月16日至18日在建造業零碳天地舉行。

活動資訊

「築月2026」

建造業議會年度活動「築月2026」經已揭幕，今年以「智．碳」為主題，零碳天地在「築月」期間會舉辦一系列活動及展覽。

如欲了解更多「築月2026」資訊，請瀏覽：https://go.cic.hk/CM2026_zh

「智．碳 AI 生活展」

日期：2026年10月16日至18日 (星期五至日)

時間：中午12時至下午6時

地點：建造業零碳天地（九龍灣常悅道8號）

如欲了解更多「智．碳 AI 生活展」資訊，請瀏覽：https://go.cic.hk/ZCPAIExhibition_zh

(資料由客戶提供)