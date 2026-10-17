秋電展及electronicAsia結束　貿發局：吸引逾61,000名買家到場

貿發局主辦的第46屆香港秋季電子產品展，以及與慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦的第29屆國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），昨日（16日）結束。兩項展覽一連四天合共吸引逾61,000名來自141個國家及地區的買家親臨採購及洽商。大會亦於展期內訪問逾1,150名秋電展買家及展商，96%受訪者預期未來12至24個月的整體銷售額錄得增長或持平。



貿發局副總裁朱耀昌表示今屆秋電展及electronicAsia成果豐碩，促成不少交易及合作，形容秋電展新設的「未來產業館」廣受業界關注，吸引創科企業、投資者及買家積極交流。「出海全球通」專區及相關主題活動反應熱烈，反映內地企業對開拓海外市場及善用香港專業服務的需求殷切，並彰顯香港作為連接產業與國際市場的重要平台角色。

他續表示隨着十月展覽旺季展開，貿發局將繼續舉辦多項大型展覽及會議，為業界創造更多跨產業及跨領域合作機會，並發揮香港『內聯外通』的獨特優勢，以積極配合香港特區政府首個《香港五年規劃》及最新一份《施政報告》提出加快發展創新科技、推動人工智能應用，及鞏固提升香港國際貿易中心地位的方向。

市場前景方面，貿發局表示普遍看好未來兩年電子產品在多個目標市場的銷售表現，包括多個新興市場的增長前景為理想及非常理想：東盟國家（83%）、中東（83%）、中國內地（81%）。調查結果亦反映企業正積極拓展業務版圖，尋求更多具潛力的增長市場。