國際癌病防控慈善基金會 (ICF) 成立典禮　城中政商赴會

癌病是香港的頭號殺手。香港每年約有 15,000 人死於癌病，約佔全港死亡人數的三成。根據世界衞生組織（WHO）數據，全球每年約有一千萬人死於癌病，新增個案超過二千萬宗。「預防勝於治療」，多達 40% 的癌病個案，其實是可有效預防的。而「病向淺中醫」，若能及早發現和治療，大部份還是可以徹底康復。因此，高達 50% 的癌病是可以通過預防、早篩早治防控的。

國際癌病防治醫學會（ISOPT）與香港對外交流友好協會（HKAEF）於 9 月 23 日攜手成立「國際癌病防控慈善基金會」（ICF）*，以公益力量及社會協作，推動癌病預防、篩查、早診早治。基金會的願景，是減少癌病發生，減輕患者、家庭及社會因癌病承受的痛苦與負擔。基金會將以「防範於未然、早篩早治」為行動綱領，籌辦公益項目，以提高市民癌病防控意識及行動。



基金會主席林順潮教授

國際癌病防控慈善基金會主席林順潮教授致詞時表示：「作為一名眼科醫生，為什麼會牽頭成立國際癌病防控慈善基金會呢？這與我自己的親身經歷有關：十多年前，我的哥哥因長期吸煙患上肺癌；我的妹妹亦因基因變異患上乳腺癌，發現時癌細胞已經擴散。確診之後，他們接受過不同治療，抗癌的歷程是痛苦而漫長的！最後，還是沒有能夠把他們留住。這段經歷令我一直思考：癌病是否可以防控？」

他續說︰「在這裏，我要特別感謝梁美芬教授及基金會各位委員，他們是來自醫療、學術、商業、及社會各界的中堅力量，大家一呼百應，義無反顧的投入這項極有義意的公益事業。基金會將聯動社會各大社團和各界力量，推動「香港癌病防控大行動」，把防癌教育和癌病篩查帶進社區、學校、工作場所和千家萬戶。我們希望先在香港做好、形成示範，再逐步延伸至「一帶一路」沿線及其他發展中國家。防癌抗癌的道路並不容易。但只要大家眾志成城，凝聚專業、社會和公益力量，就能把善意化為行動，為生命點燃希望之光。」

聯席主席梁美芬教授

國際癌病防控慈善基金會聯席主席梁美芬教授表示：「香港對外交流友好協會，一直致力於發揮香港的優勢。作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，我們一直努力於與香港各界和海外的各界交流合作，而防癌防治也是需要跨地域、跨專業的合作。所以香港對外交流友好協會很願意攜手一起將防癌知識推廣到世界各地，特別是「一帶一路」的國家和第三世界的國家。我希望大家和我們一起攜手，協助一些貧窮的國家，增加他們癌病防控的知識和措施，從而鞏固他們幸福愉快的家庭。」

她續說︰「基金會的成功有賴社會各界凝聚力量。我們誠摯邀請醫護專業人士、科研人員、教育工作者、社區團體、商界、慈善界、傳媒夥伴、以及香港和世界各地的朋友，共同參與這項極具意義的旅程。本人衷心感謝林順潮教授、各位名譽主席與顧問、理事會成員、合作夥伴及支持者的遠見與投入。願基金會成為一座橋樑，連繫關愛與專業、香港與世界，以及理想與長遠而實在的福祉，為有需要的社群帶來希望和改變。」

基金會一共獲得 56 位來自政商、醫療、學術及社會各界人士支持，委員會包括人大、政協、行政及立法局議員、兩位前食物及衞生局局長、香港三間醫學院院長，以及三位醫管局現或前任主席。

香港特區政府衞生署署長林文健致辭時表示：「香港特區政府高度重視癌症預防和控制工作，香港癌症策略是以地區康健網絡為基礎，將癌症風險評估和篩查服務融入社區，並投放資源於早期預防和早期介入。」

「一帶一路抗癌工程」啟動儀式，基金會將立足香港，輻射大灣區、「一帶一路」及其他有需要的國家，祈為世界癌病防控作出貢獻。

鳴謝善長包括鑽石贊助人、白金贊助人、金贊助人和銀贊助人。

「慈善癌症篩查免費資助計劃」旨在支援有需要的香港市民前往深圳接受指定癌病篩查服務，現正接受報名。有意接受篩查的市民，請到網站或致電查詢及填寫簡單問卷調查，合資格的高危人士將由工作人員安排接受免費檢查。項目包括︰乳腺癌、肺癌、肝癌及前列腺癌。

詳情可聯絡：

電話：+852 9065 4934

網站：www.isoptcharity.org

*國際癌病防控慈善基金會有限公司正依照香港法律註冊成立，目前所有活動均由其發起人為籌備註冊成立而進行

（資料及相片由客戶提供）