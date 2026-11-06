2026建造業青年大灣區交流計劃圓滿結束　助青年探索建造業職涯

由建造業議會主辦的「2026建造業青年大灣區交流計劃」已於早前圓滿舉行。配合議會今年的「人工智能年（Year of AI）」，今屆活動特別以「AI」、「綠色建築」及「工匠精神」作為三大核心主題。交流計劃已踏入第四年，這項全額資助的交流計劃帶領一眾年輕人跳出傳統課室的框架，親身走訪香港及大灣區城市，見證創新科技如何引領大型基建發展，不但顛覆了青年對建造業的刻板印象，更為他們未來的職涯規劃帶來了極大啟發。



交流團參觀「美的集團」，兩地青年深入了解人工智能在智能建築科技上的最新應用。

青年於中交四航院透過虛擬實境（VR）技術，沉浸式體驗港口基建與大型設備的真實運作場景。

直擊廣州智能建造 VR體驗打破傳統

要改變年輕人對建造業的傳統觀感，親身體驗前沿科技絕對是最佳切入點。一連九日的行程，帶領年青人走訪了廣州與香港，在廣州的行程中，交流團安排參加者參觀「美的集團」以及「廣州建築集團智慧基地」，讓青年深入了解AI在業界的實際應用及最新的智能建築科技。

此外，參加者亦實地考察南沙港區1-4期世界級集裝箱碼頭，一睹宏偉的港口基建，更透過虛擬實境（VR）技術，沉浸式體驗大型設備的運作場景。這些嶄新體驗讓年輕人深刻明白到現代建造業充分應用AI及高科技，向智能產業發展，與昔日對於工地的傳統印象不盡相同。

交流團參訪「香港寶嘉建築有限公司」，參加者獲安排與企業管理層進行「零距離」對話，探討職涯發展。

青年走進基建重地，實地考察「元朗防洪壩及明渠改善計劃」，了解防洪設施如何應對極端天氣。

深入香港本地基建 對話業界領袖

除了內地的高新科技，香港本地的大型基建同樣是交流計劃的重頭戲，當中參訪「香港寶嘉建築有限公司」的環節被受參加者歡迎。青年更可以透過互動環節，與管理層進行「零距離」深入對話，他們大方分享業界的創新思維與職涯發展前景。

同時，交流團亦帶領青年走進平日難以接觸的基建重地，實地考察「元朗防洪壩計劃」，了解城市的防洪設施在面對極端天氣時如何發揮關鍵作用。而在參觀港鐵數據分析中心及建築信息模擬（BIM）應用時，青年更進一步認識到業界數碼轉型的龐大趨勢，以及未來對科技人才的殷切需求。

兩地青年積極投入「勒勒車模型製作與競賽」，結合理論與動手實踐，充分展現團隊合作精神。

參加者於「惜食堂」參與義工服務，身體力行回饋社會，並實地了解社區共融的綠色建築設計。

兩地青年拼創意 義工體驗添活力

交流計劃的精髓在於「互動」與「實踐」，活動期間參加者到訪廣東工業大學，透過專題分享促進兩地青年交流，建立深厚友誼。大會更舉辦別出心裁的「勒勒車模型製作與競賽」，將理論知識與動手實踐完美結合，讓參加者在爭奪錦標的過程中，大大提升團隊合作精神與投入感。

除了學術知識外，計劃亦非常着重青年的品格培養。參加者獲安排參與「惜食堂」的義工服務，在回饋社會、培養社區關愛精神的同時，實地了解現代智慧廚房的運作，以及如何將社區共融設計融入標杆性的綠色建築之中。

逾八成滿意度獲極高評價 新一年勢再掀熱潮

豐富行程換來極高評價，問卷顯示活動整體滿意度高達83%，近95%參加者表明會向親友強烈推介。青年不只在「創新科技／人工智能」等領域獲益良多，其溝通及危機處理等「軟實力」亦有明顯進步。承接今屆佳績，建造業議會將在2027年推動全面轉型，繼續帶領青年走在行業革新的最前線。

2026建造業青年大灣區交流計劃九日精彩花絮：https://youtu.be/ji6BtLL3I4I

年度重點青年交流項目 下屆招募蓄勢待發

作為建造業議會全額資助的年度重點青年項目，「建造業青年大灣區交流計劃」一直致力向年輕人推廣建造業的正面形象，促進中港兩地青年文化交流，並協助他們及早發掘大灣區內的發展機遇及職業潛力。有興趣深入了解建造業革新步伐、為未來職涯探路的年輕人，敬請密切留意議會之後公布的2027年（下一屆）活動招募詳情——2027年交流計劃將不局限於大灣區，探索版圖更廣，把握難得的報名機會！

（資料由客戶提供）