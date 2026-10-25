民安隊：攀山事故數字按年減三成　惟多涉獨自行山　籲勿單獨行動

由民安隊主辦的「山嶺活動安全推廣日暨社區應急體驗日」今日（25日）舉行，20個政府部門及機構於現場設置攤位遊戲及搜救器材展覽等，推廣山嶺活動安全意識。民眾安全服務處總參事梁冠康表示，今年攀山事故個案數字比往年下跌，但仍呼籲市民不可掉以輕心，行山時應結伴同行，以免不幸事件發生。



山嶺活動安全推廣日暨社區應急體驗日今日（25日）舉行，警務處處長周一鳴（前排左七）、民眾安全服務處總參事梁冠康（前排左六）、民安隊處長彭穎生（前排左八）等人出席開幕儀式。（鄧倩瑩攝）

梁冠康表示，今年攀山事故個案數字比往年下跌，但仍呼籲市民不可掉以輕心，行山時應結伴同行。（鄧倩瑩攝）

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梁冠康：攀山事故數字按年減三成

民眾安全服務處總參事梁冠康表示，根據消防處數據，於2023至2026年期間，每年平均接獲約500至600多宗攀山拯救事故；今年首9個月至今則有約250宗相關個案，比去年同期數字減少三成，情況有改善跡象。

民安處：山嶺意外主因為獨自行山 籲市民結伴同行

不過，梁冠康指，民安隊今年處理的62宗山嶺意外當中，共有42宗個案成因為獨自行山。他又指，此類失蹤者沒有同伴協助，家人亦會因為未能及時知情而延遲報案，故可能會錯過黃金救援時間，令搜救難度增加。因此，他呼籲市民遠足時切勿單獨行動，應結伴同行，避免意外發生。

活動設有互動攤位，展出推廣山嶺活動安全意識的資料、搜救器材等。（鄧倩瑩攝）

現場有民安隊成員示範山嶺空中搜救技術。（鄧倩瑩攝）

設多個攤位 民安隊示範山嶺空中搜救技術

民安隊今日（25日）在荃灣沙咀道遊樂場遊樂場舉行山嶺活動安全推廣日暨社區應急體驗日，警務處處長周一鳴、民安隊處長彭穎生等人亦有出席。

活動設有多個由政府部門及機構舉辦的攤位，展出推廣山嶺活動安全意識的資料、搜救器材，以及各類互動遊戲，今年亦增設由保安局統籌的紀律及輔助部隊青少年園區。此外，現場亦有民安隊成員示範山嶺空中搜救技術，以及醫療輔助隊處理傷者的程序。