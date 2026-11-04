指定定期存款特惠年利率兼送國泰機票　抽獎贏200萬Motion$換里數

以為定期存款只是「擺錢入去等到期」？銀行搶存款，特惠年利率固然是最直接的賣點，但單看息率，你可能會錯過不少額外著數。近期不少定期存款優惠，均附帶額外禮遇，例如以積分換取飛行里數、現金回贈或抽獎機會，令存款回報不再局限於利息。當中，機票禮遇往往最吸引，無論是短途週末遊，還是長線旅行，機票和酒店往往是最大開支。



若平日存入戶口的資金，除了賺取利息，仲有額外來回機票，甚至有機會贏取積分換飛行里數，等於為下一次旅行預先「慳返一筆」。這種「存款都賺到旅行著數」的組合，比單純收息更吸引。中信銀行(國際)亦推出結合旅遊獎賞的定期存款與外幣兌換優惠，客戶開立指定定期存款除了可享特惠年利率，更獲得國泰機票禮遇，再透過抽獎贏取 Motion$，換取飛行里數及其他旅遊獎賞。

獎賞1：必賞國泰機票禮遇

即日起至2026年12月31日，客戶經inMotion動感銀行「獎賞Go!」登記「定期存款及外幣兌換推廣」任務，並以合資格新資金開立6個月或12個月港元／美元指定定期存款，可享特惠年利率¹，並按存款額獲贈國泰機票禮遇²。機票獎賞數量有限，先到先得，換完即止。

機票禮遇雖然有指定門檻，但勝在保證賞，適合本身已有外遊計劃、且資金短期不會動用的人。由短途曼谷、新加坡，到長線倫敦、法蘭克福，航點選擇涵蓋不同旅行需要。

禮遇級別 全新資金門檻 (HK$) 全新資金門檻 (USD$) 獲贈國泰機票禮遇 1 2,000,000 260,000 曼谷／新加坡 （1張來回機票） 2 5,000,000 650,000 東京／首爾 （1張來回機票） 3 10,000,000 1,300,000 倫敦／法蘭克福 （1張來回機票）

獎賞2：抽獎贏取 200萬Motion$

除了以上優惠外，客戶每開立港元10,000元（或等值）合資格定期存款，或完成合資格外幣交易，即可獲 1 次抽獎機會，有機會贏取200萬 Motion$，換領「亞洲萬里通」飛行里數、FWC積分、旅遊禮遇及尊尚生活體驗等精選獎賞³。

抽獎機會無上限, 存款或外幣交易額愈高，累積抽獎機會愈多。

儲蓄兼儲旅遊本錢 一筆資金兩種回報

對於一筆短期不會動用的資金，與其只計較年利率，不如一併留意優惠能否配合自己的外遊或消費需要。這類組合優惠讓存戶在賺取利息之餘，亦有機會為下一次旅行或日常開支「加碼」，令同一筆資金發揮更大價值。即日起至2026年12月31日，經inMotion動感銀行「獎賞Go!」登記「定期存款及外幣兌換推廣」任務，完成指定條件，即可把握相關獎賞。

優惠受條款及細則約束。需符合指定條件。外幣兌換涉及風險。詳情請瀏覽https://www.cncbinternational.com/personal/e-banking/inmotion/tc/offers/2026-q4-promotion/index.html。

註：

¹「特惠年利率」視乎定期存款的存款期。本行保留權利更改、取消上述推廣，而毋須事前另行通知。利率乃是根據市場變化而不時調整。請瀏覽 inMotion 動感銀行或網上理財服務以參考最新的利率。

² 獎賞數量有限，先到先得，換完即止。

³ 本行有權不時指定及更改獎賞類別及所需的 Motion$，而不作另行通知。客戶亦可於 inMotion 動感銀行查看最新的兑換獎賞清單及兑換要求。

（資料由客戶提供）