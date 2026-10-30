照顧者系列｜丈夫肺功能僅餘四成 醫院社區攜手 照顧路不再獨行

許多照顧者都是在不知不覺間走上照顧路。



當摯親突然患病，頻繁進出醫院，照顧者往往忙於應對接踵而來的變化，既憂心家人的病情，又要面對陌生的醫療資訊和繁瑣的照顧安排。身心俱疲之際，難免感到徬徨無助，卻不知道可以向誰求助。

然而，在照顧歷程中，支援偶爾就來自一次不經意的相遇。71歲的麗如，就曾面對這樣的時刻。當丈夫接連因病入院，她一度感到迷惘無助；直到在醫院病房外的一次偶遇，她才開始接觸到護老者支援服務。

與丈夫攜手走過大半生，如今面對健康挑戰，麗如依然悉心陪伴和照顧對方。（黃寶瑩攝）

半生照顧家人 習慣把責任一肩承擔

麗如與丈夫攜手走過大半生，一起經歷子女成長，也共同面對人生不同階段的挑戰。多年來，丈夫默默為家庭打拼，麗如則肩負照顧家庭的重任。「佢有佢嘅付出，我有我嘅付出，冇白費到彼此的信任。」在她心中，二人一直以自己的方式守護著這個家。

除了養育兩名親生子女外，麗如亦曾照料兩名親友的孩子，以一人之力挑起照顧四名孩子的重任。照顧家人早已成為麗如生命中的一部分。如今丈夫因病需要更多照顧，她毫不猶豫守在身旁，希望與對方一同走過人生另一個階段。

對她而言，照顧摯愛的人，早已成為最熟悉不過的日常。

丈夫李先生多年來為家庭奔波勞碌，如今因病需要更多照顧，麗如始終陪伴在側，共同面對生活的新挑戰。（黃寶瑩攝）

盼共度退休時光 丈夫卻接連受病痛困擾

子女長大後，夫婦倆原以為一家人終於可以享受平淡安穩的退休生活。然而，丈夫退休後健康每況愈下，身體大不如前，需要定期覆診及接受治療，日常起居的照顧需求亦逐漸增加，照顧責任慢慢落在麗如肩上。

真正的考驗於去年降臨。丈夫頻繁出現呼吸困難，最終確診為慢性肺病，肺功能僅餘四成，自此需要長期依賴呼吸機輔助。

突如其來的打擊，令麗如頓時不知所措。「突然間有咁嚴重嘅病，我根本唔知應該點樣照顧佢。我問過唔少人，但大家都冇類似經驗，畀唔到太多意見。生活就喺嗰一刻開始完全改變。」

丈夫李先生需要依賴呼吸機輔助，麗如時刻留意他的身體狀況。（黃寶瑩攝）

日夜緊盯血氧變化 照顧壓力瀕臨臨界點

丈夫活動能力明顯下降，外出需要輪椅代步，日常起居亦愈來愈依賴麗如照顧。除了陪診及照料起居，她更要時刻留意丈夫的身體狀況。

「醫生同姑娘提醒過，要多加留意佢嘅情況。我成日都好緊張，夜晚都唔敢瞓得太冧，驚佢有咩事自己唔知道。」

精神長期處於高度緊張狀態，令麗如身心俱疲，失眠問題愈趨嚴重。看著丈夫受病痛困擾，她只希望能盡自己所能照顧對方。然而，面對陌生的照顧需要，她只能一邊摸索、一邊硬撐，始終找不到清晰的方向。

麗如回想起那段日子，坦言最難熬的不只是體力上的辛勞。長期承受沉重壓力，情緒亦難免受影響，與丈夫之間更多了磨擦。

病房外的一次相遇，成為照顧歷程的轉捩點。麗如在丈夫住院期間接觸到「賽馬會愛護『里』護老者支援計劃」團隊，並由團隊社工譚卓霖（圖左）跟進，在最徬徨無助的時刻獲得及時支援與陪伴。（黃寶瑩攝）

病房外一次相遇 成為照顧旅程的轉捩點

對不少照顧者而言，醫院往往是照顧歷程的重要起點。

正是在這段最困難的時期，麗如接觸到由香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會愛護『里』護老者支援計劃」，計劃透過醫社協作及跨專業支援，及早識別有需要的護老者，並提供適切支援，協助他們渡過照顧路上的難關。

直到今天，麗如仍清楚記得當時的情景。

那段日子，丈夫因肺病反覆進出醫院。一次住院期間，醫生告知他需要長期使用呼吸機，麗如既震驚又徬徨。正當她無助之際，在病房外遇上計劃團隊設立的外展服務站，社工主動上前了解她的照顧情況和支援需要。對當時身心俱疲的麗如而言，最深刻的不只是獲得服務資訊，而是在連日奔波於醫院與家之間的日子裡，終於有人願意停下來聆聽，讓她說出一直積壓心底的壓力與不安。

麗如參與「賽馬會愛護『里』護老者支援計劃」的互助小組，對自己的人生有了一番新的體會。（黃寶瑩攝）

走出孤單學會求助 重新看見自己的價值

其後，個案由團隊社工譚卓霖跟進。譚先生觀察到，麗如多年來習慣把家人的需要放在自己之前，生活幾乎圍繞照顧工作打轉，面對壓力時亦傾向獨自承擔。

對此，「賽馬會愛護『里』護老者支援計劃」團隊透過持續陪伴和個別跟進，協助她慢慢梳理照顧壓力，並認識身邊可以運用的社區資源。麗如笑言，過去一直埋首照顧家人，對社區服務幾乎一無所知。

「原來我屋企樓下就有長者鄰舍中心，但我從來冇行過入去，亦唔識得主動求助。」

起初，麗如並不習慣向他人分享自己的感受。在社工鼓勵下，她開始參與照顧者小組，認識其他同路人。透過交流，她發現不少人都曾面對相似的困難，除了獲得情感上的支持，亦從彼此的經驗中學到不同的照顧方法和應對技巧。

在一次小組活動中，她回顧自己七十多年的人生歷程，重新審視走過的路。從養育子女、照顧孫兒，到陪伴患病丈夫，那些曾被視為理所當然的付出，原來都是人生重要的成就。隨著心態逐漸改變，她的失眠情況亦慢慢改善。

透過回顧人生歷程的活動，麗如重新看見多年來在家庭和照顧路上的付出與價值。（黃寶瑩攝）

夫妻相濡以沫 幽默化解磨擦

訪問當日，夫婦倆的互動充滿溫情。丈夫雖然身體大不如前，但仍堅持在家練習呼吸運動。每當看見丈夫努力復康，麗如總不忘鼓勵他：「你已經好叻！」看見丈夫熟練地操控電動輪椅，她更笑著稱讚：「佢揸車技術好好㗎！」

李先生亦坦言，太太過去的生活幾乎全圍繞著家人，甚少有時間留給自己，也不多外出，不願接觸陌生人。看到她如今願意走出家門、認識新朋友，臉上的笑容亦多了，他感到十分欣慰。「我成日叫佢放心啲，多啲出去行下。」他更鼓勵妻子參與義工服務，與其他照顧者分享自身經歷。

夫婦二人對「賽馬會愛護『里』護老者支援計劃」團隊的協助滿懷感激。（黃寶瑩攝）

照顧路不易走 但總有人同行

回望這段照顧歷程，麗如從昔日的茫然無助，走到今天懂得愛己愛人。她最大的體會，不只是學會如何照顧患病的丈夫，更是學會在照顧別人的同時，也好好照顧自己。

麗如感恩地說：「人生之中嘅苦與樂都會經歷，最緊要識得珍惜眼前擁有嘅嘢。照顧路雖然唔容易行，但都要學識珍惜當下，好好過每一日。」

像麗如一樣的照顧者，還有很多。多年來，香港賽馬會慈善信託基金持續推動照顧者支援服務發展，致力幫助照顧者保持身心健康，照顧長者摯親，並推動建立照顧者友善社區。「賽馬會愛護『里』護老者支援計劃」便是其中之一 ──透過醫社協作，及早識別有需要的照顧者，讓支援來得更早一步。

許多照顧者都曾在醫院的走廊上徘徊，在等待病情消息時感到無助，也曾為醫生的一句話輾轉難眠。照顧路從來不易走，但當醫院與社區攜手同行，在照顧者最無助的時候伸出援手，再沉重的憂慮也能慢慢有人分擔。

對麗如而言，丈夫的一次住院，改寫了她的照顧歷程；而對許多護老者而言，一個及早介入的支援網絡，或許正是重新找到力量的開始。