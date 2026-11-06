亞博全新「海陸雙舞台」!破格打造海濱遊艇展區 演繹機場城市願景

香港盛事版圖再添矚目亮點，頂級奢華盛事「世界鑑賞家盛典」（The Festival of Connoisseurs，TFOC）於11月4日至6日在亞洲國際博覽館（亞博館）舉行，匯聚全球鑑賞家、收藏家及生活品味愛好者，呈獻涵蓋名車、遊艇、高級珠寶鐘錶及藝術品的多元體驗，為香港高端旅遊與盛事經濟注入新動力。



政府新設一億元撥款，由商務及經濟發展局推動具備嶄新及獨特元素的大型國際展覽落戶香港。亞博館積極發揮場地伙伴及項目推動者的角色，與主辦單位攜手促成TFOC落戶，成為該計劃首個引入的展覽項目。這次合作不僅呼應政府吸引國際展覽的政策方向，更展現亞博館將創新展覽構思落地的實力。

亞博館今次帶來全新「海陸雙舞台」，將奢華鑑賞由室內展館延伸至戶外海濱，特別打造「亞博海濱」，讓豪華遊艇在海天景致中實景亮相，與室內珍品展示互相呼應。從三星期內完成海濱展區工程，到靈活整合遊艇、名車及精緻餐飲體驗，亞博館將創新構思化為具體場景，展現承辦國際級盛事的執行實力，同時為香港國際機場「機場城市」——SKYTOPIA的遊艇港灣發展願景帶來實景預覽。

亞博館今次帶來全新「海陸雙舞台」，將奢華鑑賞由室內展館延伸至戶外海濱。

TFOC從構思到開幕，籌備歷時約一年，亞博館積極擔當場地伙伴及項目推動者的角色。主辦單位英富曼會展（Informa Markets）在全球舉辦多個具影響力的遊艇展，並有意拓展亞洲版圖。配合去年《施政報告》提出推動遊艇經濟，亞博館團隊主動向其分享機場城市藍圖SKYTOPIA的發展願景，將展覽理念與機場島的海濱發展機遇互相結合，並透過多輪磋商及跨方協調，推動構思落地，促成這場海陸聯動的盛典。

亞博館斥資打造海濱展區 彰顯創新與執行力

作為TFOC的重頭節目，海濱遊艇展將展示空間延伸至展館毗鄰的「亞博海濱」，讓國際遊艇品牌以實景展示產品。為實現全新「海陸雙舞台」構思，亞博館主動斥資興建專屬碼頭，並翻新周邊設施，打造兼具產品展示與商務交流功能的水岸盛事空間。買家可登船近距離了解遊艇設計與工藝，並與品牌代表洽談商機。「亞博海濱」同時結合名車展示及精緻餐飲，為參展商與買家提供集珍品鑑賞、商務交流及高端體驗於一身的平台。

「亞博海濱」臨時遊艇繫泊設施由香港機場管理局工程團隊與亞博館攜手統籌及落實。

「亞博海濱」臨時遊艇繫泊設施由香港機場管理局工程團隊與亞博館攜手統籌及落實。面對緊迫的時間表，團隊分別前往澳洲黃金海岸、摩納哥、美國棕櫚灘及新加坡等國際知名遊艇展考察，借鑒海外經驗以完善展區規劃，並同步推進規劃設計、採購及組件預製工作。其後，所有組件運抵現場後，團隊僅用了三星期時間去完成整個建造工程，以及各項安全測試，確保所有設施如期投入運作，迎接展覽開幕。

展館外水域受波浪影響，加上機場高度限制及前濱海床條件，設置穩固的臨時消浪及繫泊設施成為工程的一大挑戰。團隊結合水文數據，因地制宜調配六艘大型平頂躉船，配合浮動消浪屏障組成臨時消浪系統，並按船隻尺寸、繫泊方式及供電需求，妥善配置泊位、錨碇及浮動通道。方便遊艇停泊及賓客登船。

由於展區水域是消防救援及海天客運碼頭高速船的主要航道，團隊及早與政府部門協調法定審批、許可證及海上通道安排，確保各階段不阻礙航道，並將緊急疏散、救援支援及拖輪戒備納入安全規劃。

三天展覽的背後，是團隊花了數月的周密籌劃及多方協調。亞博館憑藉籌辦大型活動的經驗統籌展區佈局、賓客動線及活動流程，配合機管局務實的工程方案及周全的應急準備。多方攜手，將機場旁的海濱水域轉化為國際遊艇展的展示場地，為香港海上活動開拓新的可能。

室內展覽匯聚名車、珠寶鐘錶、藝術及高端生活體驗。

匯聚「鑑賞家九大世界」 從珍品鑑賞走進深度交流

展覽以「鑑賞家九大世界」為主軸，匯聚遊艇、名車、珠寶鐘錶、藝術及高端生活體驗。五大主題舞台呈獻超過60場專家分享、大師班及表演，並設珍稀威士忌品鑑、香檳與美饌配搭、腕錶工作坊及高級珠寶私人鑑賞等活動，讓賓客在珍品鑑賞之餘，深入交流品味心得。

亞博館行政總裁陳芳盈女士表示：「我們很高興能在亞博館實現嶄新的海陸融合展覽概念，讓展覽體驗突破傳統界限。我們與主辦機構緊密合作，攜手將 TFOC 引入香港，並投資增設專用遊艇泊位設施及提升水岸配套，讓這個概念得以實現。透過連接室內展覽與海濱遊艇展示區，我們正為香港舉辦國際大型活動開拓更多嶄新可能。」

賓客在珍品鑑賞之餘，亦可深入交流品味心得。

2027年邁向「全城展覽」 讓香港成為品味大舞台

今年TFOC以預覽形式亮相，主辦單位計劃於2027年擴大規模，以亞博館為核心，推展亞洲首創的「全城展覽」模式（City as Your Showroom），串連全港五至六個區域的標誌性場地，呈獻私人博物館之夜、海濱餐飲及跨界文化體驗。

從「海陸雙舞台」到「全城展覽」，TFOC將盛事體驗延伸至城市不同角落，亦呼應亞博館擴充規模、靈活結合室內外空間的發展方向。

亞博館二期工程目標於2028年底完成。

亞博館二期全面推進 拓展世界級盛事版圖

亞博館第二期發展項目正全面推進，工程目標於2028年底完成。二期將以全港最大的旗艦級室內多用途場館為核心，可容納逾20,000名觀眾，適用於國際級演出、大型盛事及頂尖體育賽事，進一步提升香港舉辦世界級活動的能力。

二期落成後，亞博館的展覽面積將由現時約70,000平方米增至100,000平方米，並設有戶外活動空間，與一期場館無縫銜接。主辦機構可因應活動需要，靈活組合不同空間與節目，讓戶外場地化身為特色市集、表演舞台、運動場地，或美食與生活體驗區，將展覽、娛樂、餐飲及休閒活動融為一體，打造由日間延續至夜間、從室內延伸至戶外的豐富體驗。

另外，亞博館最近於英國會展業界權威獎項C&IT Awards 2026中，榮膺「最佳會議中心」（Best Convention Centre）大獎，並成為今屆各大獎項名單中，唯一獲獎的香港代表，不僅彰顯其作為世界級會展場館的實力，更突顯香港承辦國際會議、展覽及大型盛事的優勢。

全港最大的旗艦級室內多用途場館，可容納逾20,000名觀眾。

亞博館二期設有戶外活動空間，與一期場館無縫銜接。

以盛事匯聚高端旅客 開拓香港旅遊新機遇

TFOC這類融合珍品鑑賞、文化藝術與生活品味的大型盛事，不僅豐富香港的旅遊內涵，更有助吸引高消費力旅客，惠及酒店、餐飲、零售及相關行業。香港政府近年積極推動盛事經濟，透過「盛事＋旅遊」策略，鼓勵旅客在參與活動之餘，深入探索城市的多元魅力。

政府公布的數據顯示，香港於2025年共接待約251萬名會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）旅客，按年增加7%。根據香港展覽會議業協會的研究報告，MICE國際展覽訪客在港人均消費約為9,300港元，較一般過夜旅客高出七成，反映會展盛事在吸引高消費力客群及帶動旅遊收益方面的潛力。

從亞博館二期擴展，到TFOC串連展覽與城市體驗，兩者均展現盛事如何突破單一活動框架，將體驗與效益由場館延伸至全城。透過持續舉辦多元化的國際盛事，香港有望吸引更多高端旅客，開拓高端旅遊新機遇，進一步鞏固「亞洲盛事之都」的地位。

（資料及圖片由客戶提供）