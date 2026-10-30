韓國之行直擊韓國艾多美以「絕對品質，絕對價格」走向世界舞台

日前，來自中國內地及香港共16家傳媒代表前往韓國，參觀艾多美總部、生產合作企業、智慧農業設施及物流基地，並出席第18屆世界直銷協會聯盟（WFDSA）世界大會。 艾多美朴韓吉會長就艾多美的全球增長秘訣、中國市場策略，以及數碼時代直銷的發展方接受記者提問。



朴會長表示：「艾多美開拓海外市場的先鋒不是人，而是產品。」他解釋艾多美並非先決定要進入哪個國家地區，而是在產品開始受歡迎的國家地區設立法人，以此逐步拓展市場，無論在哪個國家地區，策略都是一樣。韓國艾多美（Atomy）是以「絕對品質，絕對價格」走向世界舞台。

艾多美在國際直銷大會上的展覽攤位。

被問及在競爭激烈的香港零售市場如何保持對本地消費者的觸覺時，朴會長十分風趣， 以牙刷為例回答：「香港人的嘴和韓國人的嘴並沒有甚麼不同。如果每個國家地區都各自生產不同的產品，成本就會增加，這些成本最終都要由消費者承擔。所以只有挑選最好的一款產品供應給全球消費者，以大眾化、更低的價格提供更好的產品。

艾多美董事長朴韓吉在記者會上接受傳媒提問。

艾多美香港秉承「分享的文化」回饋港澳社區 支援基層家庭

艾多美是由朴韓吉會長於2009年創立的韓國直銷企業，目前在全球27個地區開展業務。自2020年設立香港法人以來，艾多美業務穩步發展，並於2022年進一步拓展澳門市場，全面推進港澳雙軌運營。在深耕市場的同時，艾多美積極實踐企業社會責任，秉持「分享的文化」回饋社區。開業至今，已累計向港澳兩地慈善機構捐贈價值逾數百萬元的愛心物資，受惠對象涵蓋香港婦女中心協會、香港社區組織協會、新家園協會、澳門扶康會及多家安老院舍等，切實支援基層弱勢與長者需求，持續為社會傳遞溫暖正能量。

艾多美香港總經理聯同事業夥伴參與慈善工作，積極回饋社會。

內地市場角色轉變 由消費市場擴展至供應鏈樞紐

朴會長亦談到中國市場， 表示早於2017年便於山東煙台設立法人機構，並逐步建設產業園區及物流配套。2020年正式開展業務後，中國市場發展持續加快。

朴韓吉認為，中國除了擁有龐大消費人口，同時具備成熟製造能力、完整產業鏈及物流網絡。隨著企業全球布局深化，中國未來有機會由市場角色延伸至研發、生產及全球流通的重要基地。他表示，若某類產品在中國具備較強競爭優勢，企業便可考慮在當地開發、生產，再透過全球銷售網絡供應至其他國家地區。

「全球採購、全球銷售」成企業擴張基礎

近年，地緣政治變化、物流成本上升及供應鏈重組，使企業對供應鏈韌性的關注度進一步提升。在此背景下，艾多美開始強化其GSGS（Global Sourcing Global Sales）模式，即「全球採購、全球銷售」。不再局限於單一國家地區生產產品，而是在全球範圍尋找符合標準的供應來源，再利用國際市場網絡進行銷售。換言之，只要產品符合企業標準，生產地與銷售地並沒有固定限制。

「一品一社」模式 建立穩定供應體系

至於企業與合作夥伴之間的長期合作關係，艾多美長期推行「一品一社」原則，即同一類產品主要由單一合作企業負責供應。穩定訂單有助合作夥伴專注於研發、生產及品質提升，而毋須長期陷入價格競爭。記者參觀了韓國科瑪（Kolmar Korea）等合作企業的研發及生產設施。現場所見，從原料管理、生產流程到品質控制均實施標準化管理。在全球供應鏈不確定性增加的背景下，企業與供應商之間建立長期合作機制，也逐漸成為降低風險的重要方式。而近年食品、美妝及健康產品市場愈加重視原材料來源及可追溯性，記者參觀了智慧農場設施，了解原材料透過溫度、濕度、養分與光照控制系統進行作物種植管理。

AI普及下 直銷產業是否仍有發展空間

在直播帶貨及社交商務快速發展的今天，直銷產業是否仍具競爭力，亦成為外界關注焦點。對此，朴韓吉持相對樂觀態度。他認為，互聯網其實擴大了直銷模式的覆蓋範圍，隨著人工智能、自動翻譯及數碼工具的進步，不同語言及市場之間的溝通門檻將進一步下降。

在他看來，AI並非取代人與人的關係，而是協助企業提升服務效率、資訊傳遞及客戶體驗。朴韓吉認為，未來企業重要功能之一，是協助消費者完成資訊篩選，品牌的角色不再只是販售商品，而是協助消費者作出選擇。

第18屆世界直銷協會聯盟（WFDSA）世界大會日前在韓國仁川舉行。

世界直銷協會聯盟（WFDSA）世界大會

記者亦出席每三年舉行一屆的世界直銷協會聯盟（WFDSA）世界大會。

世界直銷協會聯盟（WFDSA）世界大會是全球主要直銷企業行政總裁（CEO）、各國直銷協會（DSA）、政策制定者及學界等齊聚一堂、共商產業未來的直銷行業唯一全球性盛會。本屆大會以人工智能、人才發展、監管環境及產業轉型為主要議題。面對全球數碼化趨勢，如何利用科技提升效率，同時維持消費者信任與產業規範，成為與會人士共同關注的方向。會上並公布了2024年韓國直銷銷售額達150.65億美元，僅次於美國、德國及中國，位列全球第4大市場。

總部設滑梯及共享空間 企業文化成另一競爭元素

今次記者亦參觀了艾多美總部Atomy Park，設有滑梯、休憩區及多個共享交流空間。整體設計相較傳統企業總部更具開放感。 朴會長表示：「Atomy Park的理念是『走進體育館裏的辦公室』。」他續說：「如果是一個不受條條框框束縛、能夠創意地工作的地方，反而要擔心員工因為工作太有趣而只顧工作。」2026年10月，艾多美在GPTW（卓越職場）公布的「2026亞洲最佳職場」評選中位列第一， 中國法人亦獲選為當地最佳職場。

位於韓國艾多美總部充滿空間感與趣味性。

辦公大樓更設有游泳池,打工仔好羡慕有此待遇。

員工在辦公大樓內,有如進入樂園，可以幫自己減壓。

艾多美總部的咖啡座都充滿空間感。

（資料及圖片由客戶提供）