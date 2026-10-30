The Weeknd啟德演唱會｜一文看清10.30及10.31入場須知及交通安排

加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出，將於今明兩日（10月30日及31日）在啟德主場館舉行，預計將再次吸引大批樂迷進場朝聖。啟德體育園呼籲觀眾盡量提早領取實體門票、善用公共交通工具並提早到場，預留充足時間完成驗票、安檢及物品寄存手續，並提醒樂迷如要穿着萬聖節服飾，需要留意的事項。



加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出。（香港01記者攝）

加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出。（香港01記者攝）

入場及安檢時間表

下午 4 時 00 分：開始進行安檢

下午 6 時 00 分：正式開放入場

晚上 8 時 15 分：演唱會正式開演

園方提醒，10月30日入場時段正值平日下班繁忙時間，加上園區內有其他活動及足球賽事同步進行，預計啟德一帶及港鐵屯馬綫人流將非常繁忙，觀眾務必預留額外交通及入場等候時間。

加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出，安檢須知。

入場安檢要求與限制物品

觀眾須按主辦方要求接受驗票、隨身物品檢查及金屬探測器安檢，並依照門票所示閘口及指定時段進場。持企位門票人士須於 B 閘或 Y 閘指定等候區排隊，並聽從現場工作人員指示有序入場。

體育園特別建議觀眾輕裝出行，上班族樂迷須格外留意，切勿攜帶手提電腦、平板電腦及其他限制物品入場。

主要禁帶物品：手提電腦、平板電腦、專業攝錄設備、自拍棍、三腳架，以及體積超過 38 x 30 x 20 厘米的大型物品。

自攜水樽規定：可攜帶容量不超過 600 毫升的塑膠或矽膠水樽／水杯入場，但不得附有瓶蓋，且不得裝有任何液體。

萬聖節裝扮限制：適逢萬聖節周末，觀眾如穿著主題服飾進場，請避免攜帶任何發光裝置，亦不可佩戴可能遮擋他人視線的頭飾或造型配件。

詳細限制清單請參閱主辦方公布的最新入場須知。

+ 7

付費行李寄存服務

現場設有付費物品寄存服務，開放時間為活動當日下午 3 時 30 分至晚上 11 時 15 分。三個寄存處分別位於：

1. 啟德體藝館 1M 層（近中央廣場）

2. 啟德青年運動場外

3. 啟德主場館跨境巴士上落客區

部分寄存處支援自助掃碼辦理寄存手續，觀眾請預留充足時間辦理寄存及散場後領回物品。

場內規例：嚴禁吸煙及飲酒限制

全面禁煙：啟德體育園範圍內全面禁止吸煙（指定吸煙區除外）。活動期間，僅於啟德主場館外的露天位置設有臨時指定吸煙區。

飲酒年齡限制：根據香港法例，未滿 18 歲人士不得購買或飲用酒精飲品。現場工作人員有權要求顧客出示有效身份證明文件以核對年齡。

交通及散場攻略

1. 港鐵服務及過境末班車

建議搭乘港鐵至宋皇臺站 D 出口或啟德站 D 出口，步行約 10 分鐘即可抵達啟德主場館。

過境旅客注意：經屯馬綫前往東鐵綫羅湖站（於大圍站轉車）的尾班列車時間分別為：

宋皇臺站：晚上 10 時 59 分開出

啟德站：晚上 11 時 01 分開出

2. 散場特別巴士及跨境交通

散場特別巴士：散場時段於宋皇臺道上落客區將提供 11 條特別巴士路線。

跨境旅客返程：

* 前往皇崗口岸：可乘坐 SP12 號線。

* 前往澳門／珠海／機場：可乘坐 A25S 號線 至港珠澳大橋香港口岸，轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）或前往機場離港。

* 跨境巴士上落客區位於啟德主場館地面 G 層；離場時，乘客可從啟德主場館 2 樓 H 閘外，經扶手電梯直達旅遊巴士上落客區登車。

3. 的士及私家車限制

的士站安排：啟德主場館的士站及啟德體藝館的士站，於活動當日下午 4 時後 僅供落客，不設上客。

公眾泊車：啟德主場館不設非預約公眾泊車位，呼籲樂迷切勿駕駛私家車前往。

加拿大巨星 The Weeknd《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站壓軸兩場演出，啟德體育園食肆特別營業時間。

啟德零售館票尾優惠及食肆延長營業

為迎接演唱會人潮，啟德零售館推出多項票尾優惠，觀眾憑 The Weeknd 演唱會門票即可換領精選餐飲及購物禮遇。此外，園內多間食肆亦會配合延長營業時間，方便樂迷於演出完結後聚會用餐。

* 優惠詳情及條款細則：[啟德體育園票尾優惠資訊]

* 食肆實際營業時間安排：[啟德體育園特別活動安排]

加拿大巨星 The Weeknd (本名：Abel Tesfaye） 的《After Hours Til Dawn Tour》巡迴演唱會香港站，活動票尾優惠。