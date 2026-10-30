The Weeknd演唱會入場避免穿發光服飾　即睇票尾優惠餐飲購物詳情

加拿大歌手The Weeknd在香港壓軸兩場演出今明兩晚（10月30及31日）在啟德主場館舉行，預計再度吸引大批樂迷到場。啟德體育園呼籲觀眾盡量提早領取實體門票、善用公共交通工具及提早到場，並預留足夠時間完成驗票、安檢及寄存手續。



因應萬聖節周末，觀眾如穿著主題服飾入場，要避免攜帶發光裝置，或佩戴可能影響他人視線的頭飾及造型配件。



演唱會將於下午4時開始安檢，下午6時開放入場，晚上8時15分正式開演。由於10月30日入場時段正值下班繁忙時間，加上園內有其他活動及足球賽事進行，預計啟德一帶及港鐵屯馬綫人流將較為繁忙。體育園建議觀眾預留額外交通及入場時間。

體育園亦建議觀眾輕裝出行，上班族特別留意及避免攜帶手提電腦、平板電腦及其他限制物品入場。如有需要，場地設有付費物品寄存服務。

入場安排

所有觀眾須按主辦方要求接受驗票、隨身物品檢查及金屬探測器安檢，並按門票所示閘口及指定時段進場。持企位門票人士須於B或Y閘指定等候區排隊，並遵從現場工作人員指示有序入場。

觀眾須遵守場地規則及主辦方要求，切勿攜帶限制物品進場，包括手提電腦、平板電腦、專業攝錄設備、自拍棍、三腳架及超過38 x 30 x 20厘米的大型物品等。容量不超過600毫升的塑膠或矽膠水瓶／杯可攜帶入場，惟不得附有瓶蓋及任何液體。詳情請參閱主辦方公布的最新入場須知及限制物品清單。

行李寄存

現場設有付費物品寄存服務 ，於活動當日下午3時30分至晚上11時15分開放。寄存處分別設於（一）啟德體藝館1M層（近中央廣場）、（二）啟德青年運動場外及（三）啟德主場館跨境巴士上落客區。部分行李寄存處支援自助掃碼辦理寄存服務，觀眾請預留足夠時間寄存及領回物品。

場內嚴禁吸煙

啟德體育園範圍內全面禁止吸煙（指定吸煙區除外）。活動期間，啟德主場館外的露天位置設有臨時指定吸煙區。

適量飲酒及防止未成年人飲酒

根據香港法例，未滿18歲人士不得購買或飲用酒精飲品。工作人員有權要求顧客出示有效身份證明文件以核實年齡。

交通安排

•建議使用公共交通工具前往及離開啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行約10分鐘可到達。

•過境旅客請留意港鐵屯馬綫的服務時間︰由宋皇臺站與啟德站前往東鐵綫羅湖站（經由大圍站轉車）的最後一班列車將分別於晚上10時59分及11時01分開出。

•特別巴士及跨境巴士服務︰在散場時段，將有 11條特別巴士路線於宋皇臺道上落客區提供服務。跨境旅客請 *盡量使用公共交通工具返回內地，可乘坐第SP12號線往皇崗口岸，或乘坐第A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）返回澳門或珠海/經機場離港。

•跨境巴士服務設於啟德主場館地面G層的旅遊巴士上落客區；離場時，乘客可從啟德主場館樓２樓H閘外，經扶⼿電梯到旅遊巴士上落客區登車。

•使用的士服務的觀眾，請留意上落客區：（一）啟德主場館的士站；以及（二）啟德體藝館的士站當日下午４時後僅供落客，不設上客。

•啟德主場館不設非預約公眾泊車位，請避免駕駛私家車前往會場。

配合演唱會盛大舉行，大批樂迷預計將於演出前後到訪啟德體育園及周邊商戶，一同感受園區熱鬧氣氛。活動期間，啟德零售館推出多項票尾優惠，讓觀眾憑演唱會門票享受精選餐飲及購物禮遇，進一步延續演唱會熱潮。同時，多間食肆亦將延長營業時間，方便觀眾於散場後繼續相聚暢談。