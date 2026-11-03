因地制宜「橋」妙設計　大澳北角可動橋靈活讓路

香港近年積極推展多元基建工程，除了持續優化交通效率，亦展現出細膩的設計思維，兼顧社區傳統、居民生活及近岸運作的實際需要，體現因地制宜的靈活模式。其中，大澳鹽田橋與寶珠潭橋，以及北角東岸板道的開合橋與轉盤橋，正是具代表性的例子。橋樑平日連接兩岸，有需要時亦能靈活開合或轉動，為龍舟、神艇及近岸船隻「讓路」，完美平衡陸路與水路需求，展現與社區融合的工程智慧。



大型基建推廣企劃《基建遊一萱》最新一集，由藝人宣萱夥拍「農夫」成員陸永及C君主持，從大嶼山走到港島北，實地走訪大澳與北角的可動橋，在節目中拆解橋樑伸縮、橫向轉動及豎旋等不同可動機制，介紹橋樑如何在「連接」與「讓路」之間切換，並探討基建如何兼顧地方傳統、居民出行、近岸船務運作及海濱空間發展。

大澳雙橋連接河涌兩岸 兼顧出行與龍舟遊涌

大澳鹽田橋及寶珠潭橋已於今年5月4日正式開放使用，連接河涌兩岸，完善區內步行網絡，並可供緊急車輛通過。兩座橋因應位置及社區需要，採用不同開合設計，鹽田橋為全港首條伸縮式開合行人橋，寶珠潭橋則採用可橫向轉動的開合設計。工程採用「可供製造和裝配的設計」（Design for Manufacture and Assembly，DfMA）理念，先在工場製造及試拼橋樑鋼結構組件，再運到大澳裝配，減少現場工序，以應對區內道路狹窄、河道作業及潮汐漲退帶來的施工限制。

雙橋所在河道，正是國家級非物質文化遺產「大澳端午龍舟遊涌」的必經路線。按照傳統，遊涌期間橋身需要開啟， 讓龍舟和神像通過河道。鹽田橋會把橋身伸縮開啟，寶珠潭橋則將橋身橫向轉動至岸邊。橋身開啟後，更可成為市民及遊客觀賞遊涌的位置，讓全新基建在便利日常出行的同時，亦能延續水鄉的百年傳統。

北角東岸板道貫通港島13公里海濱長廊 為市民帶來生活幸福感

位於北角海濱、全長約2.2公里的東岸板道，引入首次在維港範圍採用的開合橋及轉盤橋。板道平日讓行人沿海濱往來，當船隻需要駛入近岸水域進行維修或緊急救援時，橋樑便可開啟讓路，兼顧行人通道與近岸船務運作。

北角東岸板道設開合橋及轉盤橋，釋放高架道路下的海濱空間，打通北角海濱的連接缺口。

項目亦克服東區走廊橋底空間有限及水道狹窄等工程挑戰，釋放高架道路下的海濱空間，並連通港島北海濱長廊。隨着板道落成，由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，提升維港海濱的暢達性，讓市民及遊客以全新角度欣賞維港景色。

北角東岸板道貫通港島海濱，設共享徑、寵物友善區及玻璃觀景台等設施。

板道設有共享徑、兒童遊樂設施、釣魚區、藝術空間、寵物友善區及玻璃觀景台，營造多元共融的海濱共享空間，為區內居民提供更多運動、休憩及社交選擇，讓不同年齡、興趣及需要的市民，都能在海濱找到屬於自己的生活樂趣，提升社區的生活幸福感，同時亦吸引區外市民及旅客到訪，感受維港海濱的新面貌。

可動橋因地制宜 平衡社區與城市需要

現代基建的價值，不止於工程規模與技術水平，亦在於能否照顧社區的日常需要。大澳鹽田橋與寶珠潭橋，以及北角東岸板道的開合橋與轉盤橋，正是透過因地制宜的設計，在連接兩岸之餘，亦能因應龍舟遊涌、神艇通行及近岸船務等需要靈活開合或轉動。

這類可動橋樑將工程技術融入社區生活，既便利居民日常出行，亦為傳統習俗、救援及維修船隻保留通行空間。隨着海濱空間逐步貫通，相關設計亦展示本港基建如何在陸路與水路之間取得平衡，兼顧文化傳承、居民生活與城市發展，為日後同類項目提供參考。

最新第四集《基建威一萱》已經於官方社交平台發佈，想重溫《基建遊一萱》短片系列，可瀏覽：

第一集 - 基建兜一萱：https://youtu.be/Wk1AifOp0kI

第二集 - 基建飛一萱：https://youtu.be/nUOJj4RIYZM

第三集 - 基建鬥一萱：https://youtu.be/0IaTyFIwolg

第四集 – 基建威一萱：https://youtu.be/ouwZtUXNZxk

（資料由客戶提供）